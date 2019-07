Απώλειες δείχνουν τα futures της Wall καθώς περιορίζονται οι προσδοκίες μείωσης επιτοκίων

Πτωτικά κινούνται τα futures δεικτών και μετοχών στη Wall Street, υποδηλώντας ένα υποτονικό ξεκίνημα, καθώς τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ψαλιδίσει τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Ειδικότερα, τα futures του βιομηχανικού Dow Jones χάνουν 56 μονάδες, τα futures του S&P 500 υποχωρούν κατά 5,4 μονάδες, ενώ τα futures του τεχνολογικού δείκτη Nasdaq κινούνται 29,5 μονάδες χαμηλότερα.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη Τετάρτη οι δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, ωστόσο την Παρασκευή (την Πέμπτη η αγορά ήταν κλειστή λόγω της Ημέρας Ανεξαρτησίας) έκλεισαν ελαφρώς χαμηλότερα μετά τη μεγαλύτερη της αναμενόμενης αύξηση των νέων θέσεων εργασίας τον Ιούνιο, κατά 224.000 έναντι εκτιμήσεων για 165.000 νέες θέσεις απασχόλησης.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τα στοιχήματα των traders για μία μείωση των επιτοκίων της τάξης των 50 μονάδων βάσης κατά τη συνεδρίαση της Federal Reserve στο τέλος του μήνα, με τους αναλυτές να αναμένουν πλέον ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε μια μικρότερη μείωση των επιτοκίων, κατά 0,25%, από το εύρος 2,25%-2,50% που βρίσκονται σήμερα.

Κι αυτό γιατί παραμένουν οι ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις στην οικονομία από τη συνεχιζόμενη εμπορική κόντρα Ουάσιγκτον - Πεκίνου, παρ’ όλο που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται.

Έτσι, το βλέμμα των traders είναι στραμμένο πλέον στις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell, την Τετάρτη, που αναμένεται να αποτελέσουν τον οδηγό για την πορεία της αγοράς την τρέχουσα εβδομάδα.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, στο προσκήνιο αναμένεται να βρεθεί σήμερα η μετοχή της Alphabet, μητρικής της Google, μετά το δημοσίευμα της New York Post που ανέφερε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τον πάροχο δορυφορικής τηλεόρασης Dish Network Corp. για τη δημιουργία ενός τέταρτου αμερικανικού τηλεπικοινωνιακού φορέα, αν η προγραμματισμένη συγχώνευση μεταξύ της T-Mobile US Inc. και της Sprint Corp. ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το δίκτυο θα μπορούσε αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία της T-Mobile, τα οποία η τελευταία ενδέχεται να αναγκαστεί να πουλήσει προκειμένου να εγκριθεί η συγχώνευση με τη Sprint από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στο προσκήνιο αναμένεται να βρεθεί και ο τίτλος της Symantec Corp., που ενισχύεται κατά 5,6% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, μετά το δημοσίευμα του Bloomberg ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Greg Clark έχει συμπράξει με τα private equities Advent International και Permira Holdings προκειμένου να καταθέσει προσφορά για τη Symantec, την οποία διεκδικεί και η Broadcom Inc.