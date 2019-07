Με μικρές απώλειες έκλεισε η Wall Street

Με απώλειες ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι δείκτες της Wall Street, υποχωρώντας από τα ιστορικά υψηλά όπου έκλεισαν την Τετάρτη (εχθές η αγορά ήταν κλειστή λόγω της Ημέρας Ανεξαρτησίας), καθώς τα καλύτερα του αναμενόμενου στοιχεία για την αγορά εργασίας περιορίζουν το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων από τη Fed στο τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να το αποκλείουν.

Οι δείκτες κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος από την αρχή της συνεδρίασης, ωστόσο περιόρισαν σταδιακά τις αρχικά υψηλότερες απώλειές τους, με τον Nasdaq μάλιστα να γυρίζει πρόσκαιρα ανοδικά αλλά να μην καταφέρνει τελικά να διατηρήσει το θετικό πρόσημο.

Την τάση στην αγορά καθόρισαν κυρίως τα στοιχεία για την αγορά εργασίας που ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, τα οποία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία προσέθεσε επιπλέον 224.000 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, αριθμός σημαντικά υψηλότερος από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal που έκανε λόγο για 165.000 νέες θέσεις απασχόλησης.

Το ίδιο διάστημα, ο δείκτης ανεργίας ενισχύθηκε ελαφρώς στο 3,7% από 3,6% προηγουμένως, εξέλιξη που αποδίδεται όμως εν μέρει στην είσοδο περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, ενώ οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση.

Η βελτιωμένη εικόνα της αγοράς εργασίας περιόρισε τις προσδοκίες των οικονομολόγων για μια μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve, στη συνεδρίασή της στις 30-31 Ιουλίου, από το επίπεδο 2,25%-2,50% που βρίσκονται σήμερα.

Ωστόσο, μερίδα αναλυτών εκτιμά ότι τα θετικά στοιχεία της απασχόλησης δεν αρκούν ώστε να διατηρήσει η κεντρική τράπεζα τα επιτόκια αμετάβλητα και συνεχίζουν να ελπίζουν σε μια μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η παρατεταμένη εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας θα επηρεάσει τον ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας.

Κι αυτό γιατί, παρά τη συμφωνία Τραμπ - Σι στο πλαίσιο της συνόδου των G20 στην Οσάκα την προηγούμενη εβδομάδα να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, το Πεκίνο έχει διαμηνύσει ότι μια εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον η Ουάσιγκτον άρει το σύνολο των δασμών που έχει επιβάλλει στα εισαγόμενα από την Κίνα προϊόντα, με την αμερικανική κυβέρνηση να απαντά ότι κάποιοι δασμοί θα πρέπει να διατηρηθούν ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Κίνα θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Δείκτες - στατιστικά

Εν μέσω αυτού του κλίματος, ο Dow Jones ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας με απώλειες 0,16% στις 26.922,12 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με πτώση επίσης 0,16% στις 2.990,89 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq, που ενδοσυνεδριακά βρέθηκε για λίγο σε θετικό έδαφος, τερμάτισε την ημέρα 0,10% χαμηλότερα, στις 8.161,79 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές του Dow Jones, 10 έκλεισαν με κέρδη, 19 τερμάτισαν τη συνεδρίαση πτωτικά, ενώ αμετάβλητος έκλεισε ο τίτλος της Walgreens Boots Alliance Inc. Τα υψηλότερα κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές τις Goldman Sachs (+0,90), της UnitedHealth Group Inc. (0,73%) και της Nike Inc. (0.72%). Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι τίτλοι των 3M Co. (-1,70%), Merck & Co. Inc. (-1,50%) και Johnson & Johnson (-1,10%).

Παρά τις σημερινές απώλειες πάντως, και οι τρεις δείκτες ολοκλήρωσαν την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη. Ειδικότερα, τόσο ο Dow Jones όσο και ο S&P 500 κατέγραψαν κέρδη άνω του 1%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%.