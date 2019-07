Μικρές απώλειες στη Wall, στο επίκεντρο η αγορά εργασίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22:10

Σε αρνητικό έδαφος συνεχίζουν οι δείκτες της Wall Street, περιορίζοντας όμως αρκετά τις αρχικά υψηλότερες απώλειές τους, με τον Nasdaq μάλιστα να περνά για λίγο σε θετικό έδαφος, πριν γυρίσει και πάλι στο "κόκκινο".

Οι δείκτες ξεκίνησαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας πτωτικά υποχωρώντας από τα νέα ιστορικά υψηλά που καταγράφηκαν την Τετάρτη (εχθές η αγορά παρέμεινε κλειστή λόγω της Ημέρας Ανεξαρτησίας), καθώς τα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας ψαλιδίζουν τις ελπίδες των οικονομολόγων για μείωση των επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα από το υπουργείο Εργασίας, η αμερικανική οικονομία προσέθεσε τον Ιούνιο επιπλέον 224.000 θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας κατά πολύ τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal που έκαναν λόγο για 165.000 νέες θέσεις απασχόλησης.

Το υπουργείο μείωσε κατά 11.000 θέσεις τα στοιχεία των δύο προηγούμενων μηνών, ανακοινώνοντας 72.000 θέσεις για τον Μάιο και 216.000 για τον Απρίλιο. Για τους πρώτους έξι μήνες του έτους η οικονομία προσθέτει κατά μέσο όρο 172.000 θέσεις το μήνα.

Το ίδιο διάστημα, ο δείκτης ανεργίας ενισχύθηκε ελαφρώς στο 3,7% από 3,6% προηγουμένως, εξέλιξη που αποδίδεται όμως εν μέρει στην είσοδο περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας, ενώ οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 3,1% σε ετήσια βάση.

Η βελτιωμένη εικόνα της αγοράς εργασίας, παράμετρος που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις της Federal Reserve για την πορεία της νομισματικής πολιτικής, εκτιμάται ότι περιορίζει τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Fed συνεδριάζει στις 30-31 Ιουλίου, με τους περισσότερους αναλυτές να περιμένουν μια μείωση των επιτοκίων από το επίπεδο 2,25%-2,50% που βρίσκονται σήμερα, καθώς κλιμακώνονται οι ανησυχίες ότι η παρατεταμένη εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνα θα επιβαρύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας.

Περίπου μία ώρα πριν το κλείσιμο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,20% στις 26.912 μονάδες, ενώ νωρίτερα έφτασε να χάνει έως 233 μονάδες, ο S&P 500 "χάνει” 0,25% στις 2.988 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,13% στις 8.159 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές του Dow Jones, δέκα καταγράφουν κέρδη, ενώ οι υπόλοιπες κινούνται στο κόκκινο. Τις υψηλότερες απώλειες καταγράφουν οι τίτλοι της 3M Co., της Merck & Co. Inc. και της Intel Corp.