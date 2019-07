Προς νέο ιστορικό υψηλό Dow και S&P 500, εν μέσω αισιοδοξίας για μείωση επιτοκίων από τη Fed

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19.03

Ανοδικά κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μείωση του βασικού επιτοκίου από την κεντρική ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) αργότερα εντός του Ιουλίου, δεδομένων των μακροοικονομικών στοιχείων που κινήθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα του αναμενομένου.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones ενισχύεται κατά 0,43% ή κατά 116,49 μονάδες, ο γενικός S&P 500 κατά 0,60% και ο τεχνολογικός Nasdaq κατά 0,59%. Εάν οι Dow και S&P 500 διατηρήσουν τη θετική δυναμική τους, θα σημειώσουν νέο ιστορικό υψηλό.

Των κερδών ηγούνται οι κλάδοι του real estate και των εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης λήγει νωρίτερα (στις 8 μ.μ. ώρα Ελλάδος) λόγω της αυριανής εθνικής αργίας για την επέτειο της 4ης Ιουλίου.

Οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 102.000 τον Ιούνιο, σύμφωνα με την ADP και την Moody's Analytics, ενώ οι οικονομικοί αναλυτές ανέμεναν αύξηση κατά 135.000.

Τα απογοητευτικά στοιχεία ενισχύουν την υπόθεση ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής νομισματικής πολιτικής στα τέλη Ιουλίου. Τον περασμένο μήνα, η κεντρική τράπεζα άφησε ανοικτό "παράθυρο" για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της, δηλώνοντας ότι θα "ενεργήσει όπως είναι αναγκαίο" για να διατηρηθεί η τρέχουσα οικονομική επέκταση.

"Όπως φαίνεται σε όλο τον πλανήτη, οι δείκτες του επιχειρηματικού κλίματος δείχνουν κάποια επιβράδυνση και φαίνεται ότι τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε ένα μικρό αντίστοιχο φαινόμενα και στις ΗΠΑ", σημειώνει ο Scott Colyer, επικεφαλής του τομέα επενδύσεων της Advisors Asset Management.

"Υπάρχει σχεδόν 100% πιθανότητα η Fed να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Πιστεύω ότι η Fed θα δει ότι οι οικονομικοί δείκτες στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζουν να δείχνουν επιβράδυνση", προσθέτει.

Την σχετική αισιοδοξία ενίσχυσε και το tweet του Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο καλεί σε απάντηση στη "νομισματική χειραγώγηση" από πλευράς Ευρωζώνης και Κίνας, κάτι που εκτιμάται ως ακόμη ένα "σήμα" προς τη Fed για μείωση επιτοκίων.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games - as they have for many years!