Σε νέο υψηλό έκλεισε ο S&P 500 χάρη στη Fed

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση οι βασικοί δείκτες της Wall Street, στον απόηχο του σήματος που έδωσε εχθές η Federal Reserve για ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων της στο προσεχές μέλλον και παρά τις ανησυχίες που προκάλεσε νωρίτερα η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η αγορά ξεκίνησε έντονα ανοδικά σήμερα, αντλώντας ώθηση από την αναφορά του προέδρου της Federal Reserve, Jerome Powell, την Τετάρτη ότι "το ενδεχόμενο για μια κάπως πιο ευνοϊκή πολιτική έχει ενισχυθεί" αλλά και την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας από την οποία έλλειπε η λέξη "υπομονετική" (patient) όσον αφορά τη στάση της αρμόδιας επιτροπής για την πορεία των επιτοκίων, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως σημάδι ότι η Fed είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκιά της τις προσεχείς εβδομάδες εάν οι προοπτικές της οικονομίας, που έχουν πληγεί από την εμπορική διένεξη ΗΠΑ και Κίνας, δεν παρουσιάσουν σημάδια βελτίωσης.

Το θετικό κλίμα τροφοδότησε επίσης η ρητορική και άλλων κεντρικών τραπεζών ανά τον πλανήτη, όπως η ισχυρή προειδοποίηση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ότι πιθανώς να είναι αναγκαία η ανάληψη ακόμη ισχυρότερης δράσης για την τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας της Ευρωζώνης. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν εξάλλου και οι Τράπεζες της Ιαπωνίας και της Αγγλίας.

Ωστόσο, οι σημερινές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, ψαλίδισε ενδοσυνεδρικά τα κέρδη των βασικών δεικτών, καθώς ενέτεινε τους φόβους για ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή των δύο χωρών.

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το drone καταρρίφθηκε ενώ πετούσε στον ιρανικό εναέριο χώρο, με την Ουάσιγκτον όμως να υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε διεθνή εναέριο χώρο, πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, και να χαρακτηρίζει απόκλητη επιθετική ενέργεια την κατάρριψή του.

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο λίγο αργότερα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάζοντας το περιστατικό έγραψε στο twitter ότι "Το Ιράν έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος". Σχόλιο που τροφοδότησε σενάρια για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση των δύο χωρών, τα οποία ενίσχυσε περαιτέρω η απάντηση του Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε βομβαρδισμό του Ιράν λέγοντας "Σύντομα θα το μάθετε".

Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, ωστόσο, οι βασικοί δείκτες ανέβασαν και πάλι τον βηματισμό τους και έκλεισαν με σημαντικά κέρδη.

Δείκτες - Στατιστικά

Ειδικότερα, ο Dow Jones τερμάτισε τη συνεδρίαση ενισχυμένος κατά 249 μονάδες ή με άνοδο 0,94%, στις 26.753 μονάδες, ενώ ο S&P κατέγραψε νέο υψηλό στις 2.955 μονάδες, με κέρδη 1%. O Nasdaq έκλεισε με κέρδη 1,3% στις 8.051 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον Dow Jones, οι 26 έκλεισαν με κέρδη και μόλις 4 ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο (Walgreens Boots Alliance Inc. -0,04%, Verizon Communications Inc. -0.50%, Merck & Co. Inc. -0.89% και UnitedHealth Group Inc. -0,97%). Τα υψηλότερα κέρδη σημείωσαν οι τίτλοι των United Technologies Corp (+2,58%), Caterpillar Inc. (+2,31%) και Cisco Systems Inc. (+2.28%).

Στα μάκρο της ημέρας, ο αριθμός των Αμερικανών που έκαναν για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα ανεργίας μειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, σε ένα δείγμα συνεχιζόμενου δυναμισμού της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.

Οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, δείκτης ενδεικτικός του αριθμού των απολύσεων στη χώρα, μειώθηκαν κατά 6.000, στις 216.000 την εβδομάδα έως τις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Αναλυτές σε έρευνα της Wall Street Journal ανέμεναν 220.000 νέες αιτήσεις.

Τα συνεχιζόμενα επιδόματα ανεργίας, που αφορούν εργαζόμενους που είναι άνεργοι μία εβδομάδα και πλέον, μειώθηκαν κατά 37.000 σε 1.662.000 την εβδομάδα που τελείωσε στις 8 Ιουνίου. Οι συγκεκριμένοι δείκτες κινούνται κοντά σε ιστορικά χαμηλά.