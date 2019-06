Με κέρδη έκλεισε την εβδομάδα η Wall παρά τις εμπορικές ανησυχίες

Στο κόκκινο ολοκλήρωσαν την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να περιορίζουν όμως τις απώλειές τους την τελευταία ώρα της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε με οριακή πτώση 0,07% στις 26.089,61 μονάδες, με τις 17 από τις 30 μετοχές του δείκτη να σημειώνουν άνοδο και τις υπόλοιπες 13 να καταγράφουν απώλειες. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Home Depot Inc. (1,69%) και της Verizon Communications Inc. (1,15%), ενώ τις υψηλότερες απώλειες σημείωσαν οι τίτλοι των Dow Inc. (-3,27%), Cisco Systems Inc. (-2,53%), 3Μ Co. (-1,28%) και Intel Corp. (-1,09%).

Ο S&P 500 τερμάτισε τη συνεδρίαση 0,16% χαμηλότερα στις 2.887,02 μονάδες, ενώ με υψηλότερες απώλειες έκλεισε ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq, ο οποίος υποχώρησε κατά 0,52% στις 7.796,66 μονάδες.

Ωστόσο, και οι τρεις δείκτες τερμάτισαν την εβδομάδα με κέρδη, με τον Dow Jones να ενισχύεται κατά 0,4%, τον S&P 500 να βρίσκεται 0,5% υψηλότερα και τον Nasdaq να κερδίζει 0,7%.

Το κλίμα στη σημερινή συνεδρίαση καθόρισε από την αρχή των συναλλαγών ο τεχνολογικός κλάδος, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο των πωλητών μετά την χθεσινή κίνηση της Broadcom να μειώσει το guidance για το υπόλοιπο του έτους, επικαλούμενη ως λόγο τις ανησυχίες των πελατών της για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στον κινεζικό κολοσσό της τεχνολογίας Huawei.

Οι εμπορικές διενέξεις και κυρίως οι επιπτώσεις τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχίζουν όμως να απασχολούν γενικότερα τόσο τους επενδυτές όσο και τα στελέχη των αμερικανικών επιχειρήσεων, όπως καταδεικνύει και η επιστολή που έστειλαν περισσότερες από 600 εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Walmart και η Target Corp, στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη το απόγευμα ζητώντας την άρση των δασμών στις κινεζικές εξαγωγές.

Το κλίμα βάρυναν επίσης, τα απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωσε νωρίτερα η Κίνα και η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στον απόηχο της χθεσινής επίθεσης σε δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν.

Τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή και τις επενδύσεις στην Κίνα ενίσχυσαν τους φόβους για περαιτέρω επιβράδυνση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο. Κι αυτό γιατί τον Μάιο η κινεζική βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε με τον ασθενέστερο ρυθμό από το 2002, πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες των οικονομολόγων, καθώς αυξήθηκε κατά 5%, έναντι αύξησης 5,4% τον Απρίλιο και ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν ρυθμό ανόδου 5,5%.

Παράλληλα, οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ενισχύθηκαν κατά 5,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, σε ετήσια βάση, επιβραδύνοντας σε σχέση με τον ρυθμό ανόδου 6,1% που καταγράφηκε το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου. Ωστόσο, οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν μεγαλύτερη άνοδο από ό,τι αναμενόταν, καθώς ενισχύθηκαν κατά 8,6% τον Μάιο.

Αρνητικά λειτούργησαν για μερίδα επενδυτών και τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 0,5% τον Μάιο, ελαφρώς χαμηλότερα από το 0,7% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του MarketWatch. Κι αυτό γιατί θεωρούν ότι τα θετικά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώνουν τις πιθανότητες να προχωρήσει η Federal Reserve σε μείωση των επιτοκίων της αυτό το καλοκαίρι.

Τέλος, το βλέμμα των επενδυτών παρέμεινε στραμμένο και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση που σημειώθηκε εχθές σε δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για τις επιθέσεις, με την Τεχεράνη να αρνείται κατηγορηματικά την ευθύνη. Το περιστατικό κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή και ενισχύει τους φόβους για πιθανή στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ με το Ιράν, αλλά και για ενδεχόμενες αναταράξεις στις προμήθειες πετρελαίου.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, με κέρδη έκλεισε ο τίτλος του Facebook, μετά το δημοσίευμα της The Wall Street Journal ότι το κοινωνικό δίκτυο ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη συνεργασία του με περισσότερες από 12 επιχειρήσεις για τη δημιουργία ενός κρυπτονομίσματος, που θα ονομάζεται Libra. Μεταξύ των εταιρειών που θα μετέχουν στο σχήμα είναι οι Visa, Mastercard, PayPal Holdings και η Uber Technologies.

Σημαντικά κέρδη κατέγραψε επίσης η μετοχή της Chewy που έκανε σήμερα το ντεμπούτο της στο ταμπλό του NYSE. Ο τίτλος κατέγραψε άνοδο 59% στα 34,99 δολάρια, σημαντικά υψηλότερα από την τιμή των 22 δολαρίων ανά μετοχή της αρχικής δημόσιας προσφοράς.