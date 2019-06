Ανέκτησε στο τέλος το θετικό πρόσημο ο Dow Jones, στο -1,6% ο Nasdaq

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον τεχνολογικό Nasdaq να κλείνει στο βαθύ κόκκινο καθώς οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ βρέθηκαν να γνωρίζουν σήμερα μεγάλες απώλειες εν μέσω δημοσιευμάτων ότι βρίσκονται στο στόχαστρο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για θέματα ανταγωνισμού .

Οι μετοχές της Alphabet Inc. μητρικής της Google, κατρακύλησαν 6,1%, η Amazon.com Inc. έχασε 4,6%, η Facebook Inc. σημείωσε βουτιά 7,5%, ενώ η Apple Inc. υποχώρησε 1% εν μέσω δημοσιευμάτων ότι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα στις δραστηριότητες τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνδυασμένη κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων εταιρειών πλησιάζει τα 3 τρισ. δολ.

Οι επενδυτές συνεχίζουν παράλληλα να παρακολουθούν την εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας για πιθανά σημάδια προόδου μετά την κλιμάκωση της έντασης τις προηγούμενες εβδομάδες.

Τα τελευταία 24ώρα έγιναν κάποια δειλά βήματα για την άρση του αδιεξόδου και την επανάληψη των διαπραγματεύσεων, με αξιωματούχους από το Πεκίνο να εμφανίζονται πρόθυμοι να διαπραγματευτούν με τις ΗΠΑ για το εμπόριο.

Είναι ενδεικτικό ότι ο υφυπουργός εμπορίου της Κίνας δήλωσε την Κυριακή, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι "είμαστε πρόθυμοι να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση συνεργασίας για την εξεύρεση λύσης".

Την ίδια στιγμή ωστόσο, η κινεζική κυβέρνηση δημοσίευσε μια λευκή χάρτα το Σαββατοκύριακο, όπου επαναλάμβανε τα αιτήματά της για άρση των πρόσθετων δασμών στα κινεζικά αγαθά πριν να ξεκινήσουν νέες εμπορικές συνομιλίες, ενώ ταυτόχρονα επέρριπτε στις ΗΠΑ την ευθύνη για την πρόσφατη διακοπή των εμπορικών συνομιλιών.

Δείκτες - Στατιστικά

Αν και βρέθηκε να υποχωρεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης ο βιομηχανικός Dow Jones κατάφερε στο τέλος να ανακτήσει το θετικό πρόσημο, προσθέτοντας 4,74 μονάδες (0,02%) στις 24.819,78 μονάδες.

O S&P 500 υποχώρησε κατά 7,61 μονάδες (-0,28%) στις 2.744,45 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 120,13 μονάδες (-1,61%) στις 7.333,02 μονάδες.

Ο Nasdaq έκλεισε σε περιοχή διόρθωσης καθώς υποχωρεί πλέον περισσότερο από 10% από το τελευταίο υψηλό του.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 21 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 9 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Verizon Communications Inc. στα 56,38 δολ. με άνοδο 2,03 δολ. ή σε ποσοστό 3,74% και ακολούθησαν η Dow Inc. στα 47,96 δολ. με άνοδο 2,57% και η Chevron με κέρδη 1,88% στα 115,99 δολ.

Οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα ήταν η Microsoft (-3,10%), η UnitedHealth Group (-2,17%) και η VISA (-1,69%).

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία ερευνών Markit έδειξαν ότι η δραστηριότητα του μεταποιητικού κλάδου στις ΗΠΑ επιβράδυνε ραγδαία τον περασμένο Μάιο.

Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI υποχώρησε στις 50,5 μονάδες τον Μάιο από 52,6 μονάδες τον Απρίλιο. Η τελευταία μέτρηση είναι η χαμηλότερη από το Σεπτέμβριο του 2009, όπως ανακοίνωσε η Markit.

"Ο Μάιος ήταν για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις ο πιο σκληρός μήνας των τελευταίων δέκα ετών περίπου, με τον δείκτη PMI να υποχωρεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το αποκορύφωμα της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης", σχολίασε ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της Markit.

Μια διαφορετική μέτρηση του Institute for Supply Management έδειξε ότι ο μεταποιητικός δείκτης υποχώρησε τον Μάιο στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2016. Ειδικότερα, ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στις 52,1 μονάδες από 52,8 μονάδες τον Απρίλιο.

Από το μέτωπο των εξαγορών και συγχωνεύσεων η El Paso Electric Co. ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξαγοραστεί από το επενδυτικό fund της JPMorgan στις υποδομές σε μία συμφωνία αξίας 4,3 δισ. δολ. Οι μετοχές της εταιρείας σημειώνουν ράλι 14,2%.