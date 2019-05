Πτώση στη Wall Street μετά τις απειλές Τραμπ προς Μεξικό

Υπό ισχυρή πίεση βρίσκονται οι βασικοί δείκτες του αμερικανικού χρηματιστηρίου μετά τις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών σε εισαγωγές από το Μεξικό.

Ο βιομηχανικός Dow Jones υποχωρεί αυτή τη στιγμή κατά 315 μονάδες ή σε ποσοστό 1,28%, ο ευρύτερος S&P 500 χάνει 36 μονάδες ή 1,29%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει απώλειες 107 μονάδων ή 1,43%.

Στο κόκκινο βρίσκονται και οι 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφει η μετοχή της Verizon (-4.14%).

Ο Αμερικανός πρόεδρος αιφνιδίασε πάλι τις παγκόσμιες αγορές ανακοινώνοντας μέσω του λογαριασμού του στο twitter ότι θα επιβάλει δασμούς 5% σε όλα τα προϊόντα από το Μεξικό λόγω της παράνομης μετανάστευσης. Οι δασμοί θα αυξηθούν στο 10% την 1η Ιουλίου και κατά 5% στη συνέχεια κάθε μήνα έως το 25% εάν η χώρα δεν καταφέρει να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές προς τις ΗΠΑ.

"Οι δασμοί θα παραμείνουν στο επίπεδο του 25% εκτός και μέχρι το Μεξικό να σταματήσει σημαντικά τις παράνομες εισροές αλλοδαπών", ανέφερε.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..