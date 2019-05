Πτώση 221 μονάδων για τον Dow Jones

Με απώλειες έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω ανησυχιών για την παγκόσμια οικονομία και με την εμπορική διένεξη ΗΠΑ-Κίνας να επιβαρύνει το κλίμα στις αγορές.

Αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,87% ή κατά 221 μονάδες στις 25.126,41 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,68% στις 2.783,38 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,79% στις 7.547,31 μονάδες.

Πτώση σημείωσε και η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου το οποίο βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2017 προτού ανακάμψει στο 2,26%.

Το κλίμα συμπαρέσυρε και τις τραπεζικές μετοχές. Οι μετοχές των Bank of America και J.P. Morgan Chase υποχώρησαν κατά 0,2%. Η Citigroup κινήθηκε καθοδικά κατά 0,1%. Νωρίτερα οι μετοχές και των τριών μετοχών κινούνταν πτωτικά κατά 1%. Πτώση σημειώθηκε και στις μετοχές του κλάδου λιανικής. H Abercrombie & Fitch έχασε πάνω από 26% μετά την προειδοποίηση της εταιρείας πως οι πωλήσεις των καταστημάτων της θα είναι στάσιμες σε περίπτωση που οι δασμοί παραμείνουν αμετάβλητοι.

Στο μέτωπο του εμπορίου, στο επίκεντρο των επενδυτών παραμένει η εμπορική κόντρα μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου, με τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση να ενισχύουν σήμερα τα δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης ότι η κινεζική κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει την πρόσβαση των ΗΠΑ σε ορυκτά, που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή πολλών προϊόντων τεχνολογίας.



Ειδικότερα, κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι το Πεκίνο σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τη θέση της χώρας ως παγκόσμιου ηγέτη στην παραγωγή σπάνιων ορυκτών προκειμένου να πλήξει τις ΗΠΑ.



Στα επιχειρηματικά νέα της ημέρας, ανοδικά έκλεισε η μετοχή της DowDuPont Inc. μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι αναμένει να εγγράψει απομειώσεις μεταξύ 800 εκατ. και 1,3 δισ. δολαρίων, ως απόρροια της συγχώνευσης το 2017 της The Dow Chemical και της E.I. du Pont de Nemours.



Κατά 5,9% χαμηλότερα έκλεισε η μετοχή της Dick’s Sporting Goods Inc., η οποία το πρωί ανακοίνωσε κέρδη πρώτου τριμήνου υψηλότερα των εκτιμήσεων, αναθεωρώντας ανοδικά και το guidance για το υπόλοιπο της χρήσης.