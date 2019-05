Στο κόκκινο η Wall Street, "βαρίδι" η εμπορική κόντρα ΗΠΑ-Κίνας

Πτωτικά ξεκίνησε τη σημερινή συνεδρίαση η Wall Street, όπως έδειχναν εξάλλου οι προσυνεδριακές συναλλαγές, με την ψυχολογία των επενδυτών να βαρύνουν οι ανησυχίες για την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ και Κίνας αλλά και για τις προοπτικές της παγκόσμιας ανάπτυξης.



Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 199 μονάδες ή κατά 0,79% στις 25.148,53 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,78% στις 2.780,58 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται στις 7.535,63 μονάδες, με πτώση 0,94%.



Βασική ανησυχία των επενδυτών παραμένει η εμπορική κόντρα μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου, με τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση να ενισχύουν σήμερα τα δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης ότι η κινεζική κυβέρνηση σχεδιάζει να περιορίσει την πρόσβαση των ΗΠΑ στις σπάνιες γαίες, που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή πολλών προϊόντων τεχνολογίας.



Ειδικότερα, κυβερνητικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι το Πεκίνο σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τη θέση της χώρας ως παγκόσμιου ηγέτη στην παραγωγή σπάνιων γαιών προκειμένου να πλήξει τις ΗΠΑ.



Την ίδια στιγμή, ενισχύεται το αγοραστικό ενδιαφέρον για κρατικά ομόλογα, οδηγώντας χαμηλότερα τις αποδόσεις. Το spread μεταξύ του 10ετούς και του 3ετούς ομολόγου κινείται σε αρνητικό έδαφος, διαμορφούμενο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2007. Τέτοιου είδους κινήσεις στην καμπύλη των αποδόσεων των ομολόγων θεωρούνται αξιόπιστη ένδειξη ύφεσης.

Στο επιχειρηματικό πεδίο, στο προσκήνιο βρίσκεται η μετοχή της DowDuPont Inc. μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι αναμένει να εγγράψει απομειώσεις μεταξύ 800 εκατ. και 1,3 δισ. δολαρίων, ως απόρροια της συγχώνευσης το 2017 της The Dow Chemical και της E.I. du Pont de Nemours.



Κέρδη καταγράφουν οι μετοχές της Dick’s Sporting Goods Inc., η οποία το πρωί ανακοίνωσε κέρδη πρώτου τριμήνου υψηλότερα των εκτιμήσεων, αναθεωρώντας ανοδικά και το guidance για το υπόλοιπο της χρήσης.