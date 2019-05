"Έσπασε" το διήμερο πτωτικό σερί η Wall Street

Σε ανοδικό έδαφος έκλεισαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street με τους επενδυτές να περνούν στην αντεπίθεση μετά από δύο διαδοχικές αρνητικές συνεδριάσεις καθώς η απόφαση του Λευκού Οίκου να αναστείλει τους αυστηρούς περιορισμούς που έχει επιβάλει στην κινεζική Huawei Technologies Co. άφησε κάποια μικρά περιθώρια αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Ο αποκλεισμός της Huawei Technologies Inc. από την αμερικανική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών εξαιτίας ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια προκάλεσε τις προηγούμενες ημέρες κλυδωνισμούς στα διεθνή χρηματιστήρια, ενώ έπληξε και τις μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πάντως ότι θα δώσει ένα παράθυρο 90 ημερών σε ορισμένους προμηθευτές και πελάτες του κινεζικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού για να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Huawei Technologies προκειμένου να κλείσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις τους.

Στο μεταξύ, σχεδόν 200 αμερικανικές εταιρείες υποδημάτων, μεταξύ των οποίων οι Nike και Under Armour, έγραψαν επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας του να απομακρύνει τους προτεινόμενους δασμούς στα εισαγόμενα παπούτσια από την Κίνα. Οι εταιρείας ανέφερα ότι θα ήταν "καταστροφικό" για τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την αμερικανική οικονομία.

Δείκτες - Στατιστικά

Ο βιομηχανικός Dow Jones κέρδισε 197,43 μονάδες (0,77%) και έκλεισε στις 25.877,33 μονάδες. Ο S&P 500 πρόσθεσε 24,13 μονάδες (0,85%) στις 2.864,36 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κέρδισε 83,35 μονάδες (1,08%) στις 7.785,72 μονάδες.

Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν τον δείκτη Dow Jones 25 έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 5 με αρνητικό. Εξ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε η Intel στα 44,46 δολ. με άνοδο 0,90 δολ. ή σε ποσοστό 2,07% και ακολούθησαν Caterpillar με κέρδη 2,06% στα 124,95 δολ. και η Apple στα 186,60 δολ. με άνοδο 1,92%.

Στον αντίποδα, οι τρεις μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα ήταν ηProcter & Gamble Co. (-0,89%), η CocaCola (-0,51%) και η Travelers (-0,47%).

Στις επιχειρηματικές εξελίξεις, οι μετοχές της J.C. Penney σημείωσαν βουτιά σχεδόν 7% καθώς τα κέρδη της εταιρείας πολυκαταστημάτων για το α΄ τρίμηνο δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών της Wall Street. Τα έσοδα, αν και υποχώρησαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Η εταιρεία καταστημάτων λιανικής Kohl’s Corp. υποχώρησε πάνω από 12% καθώς ανακοίνωσε κέρδη και συγκρίσιμες πωλήσεις που έχασαν τις εκτιμήσεις, ενώ αναθεώρησε καθοδικά και τις προβλέψεις της για τα κέρδη στο σύνολο του έτους.

Στον αντίποδα, η η εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων AutoZone Inc. σημείωσε άλμα 5,6% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το τελευταίο τρίμηνο.

Από το "μέτωπο" των συγχωνεύσεων και εξαγορών ο φαρμακευτικός κολοσσός Merck & Co. Inc. ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Peloton Therapeutics Inc. έναντι 1,05 δισ. δολ. σε μετρητά.

Στα μάκρο της ημέρας, τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η National Association of Realtors έδειξαν ότι οι πωλήσεις μεταχειρισμένων κατοικιών υποχώρησαν 0,4% τον Απρίλιο από τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση σημείωσαν βουτιά 4,4%.

Η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στα $267.300, σημειώνοντας άνοδο 3,6% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.