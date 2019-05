Βουτιά και στην Ευρώπη στη σκιά της νέας έντασης ΗΠΑ - Κίνας

Με σημαντικές απώλειες ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση και οι ευρωπαϊκές αγορές παίρνοντας τη σκυτάλη από την Ασία, καθώς κλιμακώνεται και πάλι η εμπορική ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με tweet του εξαπέλυσε νέες απειλές κατά Κίνας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι "Επί 10 μήνες, η Κίνα πληρώνει δασμούς στις ΗΠΑ ύψους 25% σε είδη υψηλής τεχνολογίας αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και (δασμούς) 10% σε άλλα είδη αξίας 200 δισεκ. δολαρίων". Όπως συμπλήρωσε "Το 10% θα ανέβει στο 25% την Παρασκευή. Άλλα προϊόντα, αξίας 325 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που μας στέλνει η Κίνα, παραμένουν αδασμολόγητα, αλλά σύντομα θα δασμολογηθούν, με 25%".

....of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No!