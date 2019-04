"Πετάει" το ελληνικό ETF GREK – οι λόγοι πίσω από το ισχυρό ράλι

Της Ελευθερίας Κούρταλη

To Global X MSCI Greece ETF, ένα από τα δύο exchange traded funds (χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) στον κόσμο που αφορούν αποκλειστικά ελληνικές μετοχές (γνωστό ως GREK), έχει ενισχυθεί φέτος πάνω από 25%, καταγράφοντας έτσι από τις υψηλότερες αποδόσεις στον κλάδο των ETFs στην Ευρώπη.

Όπως σημειώνει σε ανάλυσή της η Global X Funds, διεθνής εταιρεία επενδύσεων στον κλάδο των ETFs η οποία διαχειρίζεται και το GREK, οι ισχυρές αποδόσεις της αγοράς μετοχών της Ελλάδας ήρθαν εν μέσω της συνεχιζόμενης προσπάθειας εξυγίανσης των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών ηγούνται της υπεραπόδοσης του ελληνικού Χρηματιστηρίου καθώς και του ελληνικού ETF από τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με την Global X οι λόγοι αισιοδοξίας για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο είναι πολλοί συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ρευστότητας καθώς και τον μηδενισμό της εξάρτησης από τον ELA. Παράλληλα, η αναβάθμιση της Ελλάδας από την Moody’s αντικατοπτρίζει τη μείωση του ρίσκου γύρω από τη χώρα, ωθώντας στην έξοδό της στις αγορές με 10ετές ομόλογο.

Ένα άλλο "όπλο" για το GREK είναι η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Πάνω από το 17% του βάρους του GREK αφορά μετοχές του καταναλωτικού κλάδου.

Οπως τονίζει η Global X σημαντική ώθηση στο GREK έχει δοθεί από την ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης κοντά στα προ κρίσης επίπεδα. "Η ιδιωτική κατανάλωση βοήθησε στις ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου στον κλάδο των υπηρεσιών επικοινωνιών και στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Αξίζει να σημειώσουμε πως το GREK, με υπό διαχείριση ενεργητικό στα 288 εκατ. δολάρια, "παρακολουθεί" τις μετοχές του δείκτη MSCI All Greece Select 25/50 Index, ο οποίος και έχει σχεδιασθεί για να αντιπροσωπεύει την απόδοση των ελληνικών μετοχών σε ευρεία βάση, είτε των μετοχών εταιρειών με έδρα την Ελλάδα ή που διαπραγματεύονται στην Ελλάδα καθώς και μετοχών ελληνικών εταιρειών που διαπραγματεύονται σε άλλο διεθνές χρηματιστήριο. Αν και οι τρεις ελληνικές συστημικές τράπεζες -Πειραιώς, Eurobank, Εθνική – αφαιρέθηκαν από τoν δείκτη MSCI Standard Greece το περασμένο φθινόπωρο και υποβαθμίστηκαν στον MSCI Small Cap της Ελλάδας, συνεχίζουν να αποτελούν μετοχές του Greece Select δείκτη της MSCI. Το 42% του fund περιέχει μετοχές του κλάδου της ενέργειας και των τραπεζών. Μεταξύ άλλων, στις μετοχές του GREK περιλαμβάνονται– εκτός από τις τράπεζες – και οι ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, Motor Oil, Grivalia, Gaslog Partners, Gaslog Ltd, Τιτάν, Μυτιληναίος και ΕΛΠΕ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Global X, σημαντική ώθηση στην επενδυτική εμπιστοσύνη απέναντι στα ελληνικά assets δίνει και το γεγονός πως το 2019 αποτελεί έτος εκλογών για την Ελλάδα με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν ισχυρό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία η οποία αναμένεται να ακολουθήσει μία φιλική προς τις αγορές πολιτική σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, προχωρώντας σε μειώσεις φόρων και επιτάχυνση των επενδυτικών projects που έχουν "παγώσει" εδώ και χρόνια. Η Global X αν και επισημαίνει πως οι βουλευτικές εκλογές προγραμματίζονται για τον Οκτώβριο, ωστόσο δεν αποκλείει τις πρόωρες κάλπες.

Το τελευταίο τρίμηνο αρκετοί θεσμικοί επενδυτές αύξησαν τις θέσεις τους στο GREK, μεταξύ των οποίων οι Paloma Partners, Advisor Group Inc., Joel Isaacson & Co., ETF Managers Group, Acima Private Wealth, Private Advisor Group και Old Mission Capital.