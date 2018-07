Συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Ίδρυμα Vodafone

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος υποδέχθηκε το Ίδρυμα Vodafone, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vodafone Ελλάδας, κ. Χάρη Μπρουμίδη, καθώς και τους 15 νέους,που συμμετείχαν στον 8ο κύκλο του προγράμματος World of Difference, που υλοποιεί το Ίδρυμα στην Ελλάδα, στηρίζοντας την απασχόληση των νέων.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση, μέσω του προγράμματος World of Difference, το Ίδρυμα Vodafone έδωσε φέτος τη δυνατότητα σε 15 νέους να εργαστούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και τη συλλογική δράση για την αντιμετώπιση επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως είναι η υπογεννητικότητα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση, η κοινωνική ένταξη παιδιών μεταναστών & προσφύγων, η ενσωμάτωση αποφυλακισμένων ατόμων, η στήριξη του μοναχικού ασθενή, η έξυπνη γεωργία, η επιχειρηματικότητα, η υποστήριξη των transgender νέων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, αφού συνεχάρη τους 15 νέους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ευχαρίστησε το Ίδρυμα Vodafone για την παρουσία του στην Ελλάδα και δήλωσε:"Στις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας, η Πολιτεία είναι παρούσα και στηρίζει πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων για ένα καλύτερο αύριο. Ως Ίδρυμα Vodafone, έχετε στοχεύσει σε καίριους τομείς, όπως είναι ο τομέας της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, με προγράμματα που δημιουργούν ίσες ευκαιρίες για όλους, μέσα από την τεχνολογία. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πραγματικής ισότητας".

Για το Πρόγραμμα World of Difference, συμπλήρωσε: "Η θετική αλλαγή και η αισιόδοξη προοπτική για τη χώρα μας είναι εφικτές μόνο μέσα από τους νέους, όπως εσείς, που με τις δυνάμεις και το όραμά σας δίνετε λύσεις σε σημαντικά ζητήματα, όπως η στήριξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η πρόσβαση στη γνώση, την εκπαίδευση και την επιστήμη, η δημιουργία συνθηκών για ίσες ευκαιρίες και κοινωνική προσφορά και, τέλος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η στήριξη της μητρότητας".

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουμίδης εξέφρασε τη βαθιά πεποίθηση ότι "Η τεχνολογία θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για όλους με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και τις ψηφιακές εφαρμογές να βρίσκονται στον πυρήνα των κοινωνικών παρεμβάσεων του Ιδρύματος Vodafone. Στόχος μας στην Ελλάδα, μετά από 16 χρόνια παρουσίας του Ιδρύματος Vodafone, είναι να συνεισφέρουμε με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και να γίνουμε αρωγοί και συνοδοιπόροι της κοινωνίας στο δρόμο προς ένα συναρπαστικό μέλλον, ενισχύοντας τις δράσεις μας στην υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση".

Οι νικητές του 8ου Κύκλου του Προγράμματος World of Difference που είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους και τη συνεισφορά τους στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος ήταν οι:

• Adekunmbi Aderemi - Melissa Network

• Γεωργία Βλάχου – HOPE genesis

• Πηνελόπη Καλλιοντζή – Humane

• Χρήστος Μακρυνιώτης - Άρσις – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

• Γιάννης Μπρούζος - Challedu

• Φίλιππος Παγάνης - Colour Youth - Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας

• ΒάλιαΠατατανέ - Νοσηλεία

• Ελένη Προβοπούλου - Ethelon

• Ντέηβιντ Σαλτιέλ – Athens Makerspace

• Παύλος Σύμεντης - Unique Minds

• Θοδωρής Τσάτσος – Διαβάζω για τους άλλους

• Στράτος Τσιρώνης - Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες "Ο Σωτήρ"

• Έρρικα Χριστοδούλου – B.I.C. of Crete - Κέντρο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Κρήτης

• Βούλα Χρυσανθακοπούλου - The Tipping Point

• Έφη Δασκαλοπούλου - Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης – Inter MediaKT