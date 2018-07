Cosmote TV και ΝΒΑ υπογράφουν πολυετή επέκταση της συνεργασίας τους

Πολυετή επέκταση της συνεργασίας της με το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, υπέγραψε η Cosmote TV.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Cosmote TV εξασφάλισε ακόμη περισσότερους αγώνες της διοργάνωσης, που θα μεταδίδονται live στα κανάλια COSMOTE SPORT, αλλά και on demand μέσω των υπηρεσιών COSMOTE TV GO και COSMOTE REPLAY TV.Οι συνδρομητές της COSMΟΤΕ TV θα έχουν στη διάθεσή τους πάνω από 250 live μεταδόσεις τον χρόνο και καθημερινή δράση καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του κόσμου, όπως οι LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, καθώς και τους Έλληνες "εκπροσώπους" Γιάννη Αντετοκούμπο, Κώστα Κουφό, Γιώργο Παπαγιάννη και τον Ελληνοαμερικάνο, Τάιλερ Ντόρσεϊ. Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Σάββατο και την Κυριακή τους αγώνες της prime time ζώνης, καθώς και όλες τις σημαντικές στιγμές της σεζόν, όπως τα Christmas Day Games, το NBA All Star Game, τα play-off του πρωταθλήματος και τους τελικούς.

"Με χαρά ανακοινώνουμε την ανανέωση της συμφωνίας για την αποκλειστική μετάδοση του NBA στην Ελλάδα από την COSMOTE TV, και μάλιστα με ενισχυμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, για περισσότερο μπασκετικό θέαμα. Μαζί με τις συμφωνίες που έχουμε με τον Παναθηναϊκό Superfoods, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τις εντός έδρας αναμετρήσεις των ομάδων στο ελληνικό Πρωτάθλημα, αλλά και κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα κανάλια COSMOTE SPORT προσφέρουν πάνω από 1.000 ώρες live μπασκετικής δράσης τον χρόνο", δήλωσε ο Executive Director της COSMOTE TV, Δημήτρης Μιχαλάκης.

"Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε την πολυετή συνεργασία μας με την COSMOTETV.

Η COSMOTETV αποτελεί το "σπίτι" του NBAγια τους Έλληνες φαν, οι οποίοι είναι από τους πιο αφοσιωμένους φιλάθλους που έχουμε παγκοσμίως. Με περισσότερους αγώνες από πριν, συμπεριλαμβανομένων των εβδομαδιαίων αγώνων που θα μεταδίδονται στην primetime ζώνη του Σαββάτου και της Κυριακής, είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποτελούμε μέρος του μπασκετικού οράματος της COSMOTEστην Ελλάδα",δήλωσε η VicePresident, Global Content & Media Distribution, EMEA, ElsaMemmi.

Αναλυτικά, για τις επόμενες δύο σεζόν, η COSMOTE TV έχει εξασφαλίσει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης για:

* Τα NBA Global Games(αγώνες που διεξάγονται εκτός ΗΠΑ πριν και κατά τη διάρκεια της regular season)

• Τη Regular Season με καθημερινές live μεταδόσεις, αλλά και περισσότερους από 30 αγώνες στην τηλεοπτική prime time ζώνη

• Τα Christmas Day Games, αλλά και τα MLK Day Games

• Το NBA All Star Game

• Τα Play-off του πρωταθλήματος

• Όλους τους τελικούς αγώνες ανά περιφέρεια

• Τα NBA Finals

• Τα NBA Draft

Το πλούσιο μπασκετικό πρόγραμμα συμπληρώνεται με τις εκπομπές NBA Action με τις σημαντικότερες στιγμές κάθε εβδομάδας και το καθημερινό μαγκαζίνο του NBA Daily. Παράλληλα, για όλες τις εξελίξεις στο NBA θα υπάρχει εκτενής κάλυψη και στην εβδομαδιαία εκπομπή PICK n’ ROLL με τον Βασίλη Σκουντή.

Το μπασκετικό υπερθέαμα του NBA συνεχίζεται και κατά τη θερινή περίοδο στην COSMOTE TV με ζωντανές μεταδόσεις από το WNBA (Women NBA) που διεξάγεται από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και περιλαμβάνει πάνω από 25 αγώνες σε ζωντανή μετάδοση, καθώς και τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ το WNBA All Star Game.

Με 15 αθλητικά κανάλια, η COSMOTE TV προσφέρει μακράν το πλουσιότερο αθλητικό πρόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση. Τα 8 κανάλια COSMOTE SPORT προσφέρουν πάνω από 6.300 ώρες live μεταδόσεων τον χρόνο και μαζί με το COSMOTE SPORT HIGHLIGHTS HD φιλοξενούν σπουδαίες διοργανώσεις, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, βόλεϊ, χάντμπολ και μηχανοκίνητα.