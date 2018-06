Η Epson στήριξε το Deree Open Fest, για δεύτερη συνεχή χρονιά

Η Epson έλαβε μέρος για δεύτερη χρονιά στο Deree Open Fest, παρουσιάζοντας τις πρωτοπόρες τεχνολογίες της στην εκτύπωση και τη βιντεοπροβολή, που αποτελούν τις πιο αξιόπιστες λύσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, με τις τελευταίες ειδικότερα να προσφέρουν δυνατότητες συνεργασίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, "το διήμερο Φεστιβάλ περιλάμβανε πληθώρα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως η εντυπωσιακή έκθεση Tech Fair, ένα μίνι φεστιβάλ τεχνολογίας το οποίο καλεί τους επισκέπτες να ακολουθήσουν τα πιο σύγχρονα trends σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, φιλοξενώντας τα πιο τελευταία προϊόντα τεχνολογίας.

Η Epson, σταθερός υποστηρικτής των ενεργειών που προάγουν την εκπαίδευση και στοχεύουν στην βελτίωση της διαδικασίας βιωματικής μάθησης, παρουσίασε, στο πλαίσιο του Tech Fair, καινοτόμα προϊόντα που ενισχύουν την εκπαιδευτική εμπειρία, όπως ο υπερσύγχρονος διαδραστικός βιντεοπροβολέας EB-696Ui και ο καινοτόμος εκτυπωτής EcoTank ITS L3070.

Βιντεοπροβολέας EB-696Ui

Πρόκειται για ένα πολύ-λειτουργικό, πρωτοποριακό εργαλείο διδασκαλίας με διάδραση αφής και ηλεκτρονικών μαρκαδόρων και επειδή το μέγεθος της οθόνης μετράει, προσφέρει μεγάλη επιφάνεια προβολής έως 100 ίντσες, με ευελιξία, καθώς οι εικόνες προβάλλονται από πολύ μικρή απόσταση με ελάχιστες σκιάσεις και αντανάκλαση, για ένα συναρπαστικό μάθημα. Χάρη στο λόγο αντίθεσης 16.000:1 και την είσοδο HDMI, οι σπουδαστές μπορούν να απολαμβάνουν ευκρινή και καθαρή εικόνα.

Εκτυπωτής EcoTank ITS L3070

Ο εκτυπωτής νέας γενιάς, EcoTank ITS L3070 διαθέτει έναν πρωτοποριακό συμπαγή και κομψό σχεδιασμό, με και βελτιωμένα φιαλίδια που εξασφαλίζουν ένα νέο σύστημα εύκολης αναπλήρωσης. Το συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά και όλα τα μοντέλα της σειράς EcoTank ITS, αποτελούν το μέλλον της οικιακής εκτύπωσης, καθώς προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλού κόστους εκτύπωση στο σπίτι, με την εγγύηση και την απαράμιλλη ποιότητα της Epson.

Η κα Μαρία Μάσσιου, Διευθύντρια Γραφείου, Epson Hellas σχολίασε: "Είναι μεγάλη μας χαρά που συμμετείχαμε για ακόμη μια χρονιά στο Deree Open Fest, εμπλουτίζοντας το Tech Fair με τις πρωτοποριακές λύσης εκτύπωσης και βιντεοπροβολής της Epson. Οι τεχνολογίες μας, είτε πρόκειται για υψηλής ποιότητας και αξιόπιστους εκτυπωτές, είτε για βιντεοπροβολείς που προωθούν τη διαδραστική διδασκαλία, στοχεύουν άμεσα στην βελτίωση της εκπαίδευσης στις αίθουσες διδασκαλίας, διευρύνοντας τις δυνατότητες και πρακτικές μάθησης για καθηγητές και μαθητές".

Το 2ο Deree Open Fest πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Ιουνίου στους χώρους του Deree – The American College of Greece και τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν από τη διοργάνωση θα διατεθούν για το Ταμείο Υποτροφιών του Deree - The American College of Greece, με στόχο να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης στους νέους".