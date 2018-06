Δράσεις και λανσαρίσματα από την Huawei

Mια σειρά από δράσεις και λανσαρίσματα για την καλοκαιρινή σεζόν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η Huawei.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Huawei ανακοίνωσε το λανσάρισμα του Προγράμματος Ανταλλαγής Κινητών Τηλεφώνων, "Trade In 4 ALL”. Με το "Trade In 4 ALL” που έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως και τις 11 Ιουλίου, η Huawei επιβραβεύει τους καταναλωτές, δίνοντας τους την ευκαιρία να ανταλλάξουν την παλιά τους συσκευή και να αποκτήσουν ένα από τα κορυφαία, Huawei P Smart, Huawei P20 Lite, Huawei P20 και Huawei P20 Pro κερδίζοντας έκπτωση έως και 585€. Περισσότερες πληροφορίες για το TradeIn 4 ALL όπως και τις συσκευές που συμμετέχουν σε αυτό αλλά και τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αλυσίδες, οι καταναλωτές μπορούν να βρουν στη διεύθυνση www.makeitpossible.gr.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η Huawei ανακοίνωσε επίσης το λανσάρισμα της ανανεωμένης σειράς Y 2018 που έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αγορά των entry levels martphones. Η πρώτη συσκευή από τη σειρά Y 2018 που θα διατεθεί στην ελληνική αγορά είναι το Huawei Y6 2018,το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα μέσα στις επόμενες ημέρες,ενώ μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η διάθεση και των Huawei Y5 2018, Huawei Y6 Prime 2018 και Huawei Y7 Prime 2018. Τα νέα μοντέλα της σειράς Y 2018, προσφέρουν προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα κάποιος θα τα έβρισκε σε mid-range και premium smartphones, όπως η οθόνη Full View της Huawei, τo ξεκλείδωμα με αναγνώριση προσώπου (Face Unlock) και η μπαταρία μεγάλης διαρκείας.

Η σειρά Y 2018, απευθύνεται στους νέους κυρίως καταναλωτές, εκείνους που μεγαλώνουν με την τεχνολογία, είναι δυναμικοί, ενθουσιώδεις, ακολουθούν τις νέες τάσεις, ψάχνουν το κάτι παραπάνω και πάνω από όλα, γνωρίζουν τι αποζητούν από το smartphone τους. Με επίκεντρο λοιπόν τη νέα γενιά, η Huawei δημιουργεί τους Y-ers(γουάϊερς). Μια κοινότητα, που με σύμμαχο την ανανεωμένη σειρά Y 2018, θα απολαμβάνει μοναδικές εμπειρίες χρήσης των smartphones τους.

Τέλος, η Huawei ανακοίνωσε τη διάθεσή του premium tablet Media Pad M5 Pro, που αναμένεται στα καταστήματα μέσα στον Ιούνιο. Με μια υπέροχη 2K Ultra Vision οθόνη 10,8”και βάρος μόλις 500 γραμμάρια, ο κάτοχος ενός Media Pad M5 Pro μπορεί να απολαμβάνει την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία μίας μεγάλης οθόνης σε μια compact συσκευή, εμπειρία που μεγιστοποιείται χάρη στον πανίσχυρο οκταπύρηνο επεξεργαστή Kirin 960, την κύρια κάμερα 13MPκαι την selfie κάμερα 8MP και την ανεξάντλητη μπαταρία 7500 mAh.

Την βραδιά έκλεψε η Δούκισσα Νομικού, Brand Ambassador της Huawei, η οποία με μια εκθαμβωτική εμφάνιση και φόντο τη μαγευτική, φωτισμένη Ακρόπολη, εγκαινίασε με τον κ. Lin Bing,Country Manager Terminals της Huawei Ελλάδος το φετινό καλοκαίρι και ανακοίνωσε στους παρευρισκόμενους πως το αγαπημένο της κινητό Huawei P20 Pro απέσπασε το βραβείο Best Smartphone 2018 στα Mobile & Connected Awards.