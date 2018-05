Πρωτοποριακές εφαρμογές υγείας, design & προστασίας περιβάλλοντος, οι νικήτριες ιδέες του ​​​​​​​Cosmote Hackathon

Ένα wearable κινητικής σταθεροποίησης, μια εφαρμογή 3D design σε VR και AR περιβάλλον και μία "έξυπνη" λύση για τον εντοπισμό δασικών πυρκαγιών είναι οι τρεις νικήτριες ιδέες του Cosmote Hackathon​​​​​​​. Ο μαραθώνιος διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά από την COSMOTE, με στόχο να δώσει βήμα σε ταλαντούχους ανθρώπους που ειδικεύονται σε θέματα προγραμματισμού, design, επικοινωνίας και επιχειρηματικότητας και να αναδείξει ιδέες που θα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.

Ο κ. Γιώργος Αθανασόπουλος, Chief Officer Λειτουργιών & Συστημάτων Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: "Ως μέλος της ομάδας Πληροφορικής της COSMOTE, είμαι διπλά χαρούμενος που ο θεσμός του ​​​​​​​Cosmote Hackathon​​​​​​​ ανέδειξε και φέτος νέους ανθρώπους με πάθος, ταλέντο, αγάπη για την τεχνολογία και την καινοτομία, και βέβαια, σπουδαίες ιδέες. Ακούσαμε προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας, αξιοποιώντας τις κορυφαίες τεχνολογικές τάσεις της νέας ψηφιακής εποχής. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους νέους και τα όνειρά τους γιατί πιστεύουμε σε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους".

Οι νικητές

Το 1ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους €10.000, απονεμήθηκαν στην ομάδα "Tremor Free Me" για την ιδέα "A Novel Approach in confronting hand tremor". Πρόκειται για μία wearable συσκευή, η οποία βοηθά την κίνηση των ανθρώπων με ανεξέλεγκτο τρέμουλο στα χέρια. Μέσω ηλεκτρικής διέγερσης σε συνδυασμό με τη χρήση ΑΙ, επιτυγχάνει την παρακολούθηση και καταστολή της έντασης και συχνότητας του τρέμουλου, κατασκευάζοντας ένα patient-specific μοντέλο. Η ομάδα αποτελείται από τους: Θωμά Μπίκια και Μπασιάν Λέσι.

Το 2ο βραβείο και χρηματικό έπαθλο ύψους €5.000 κέρδισε η ομάδα "MaGOS" για την ιδέα "Unleash your Creativity". Πρόκειται για ένα set από γάντια ειδικά εξοπλισμένα ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη να αλληλεπιδρά με το τρισδιάστατο περιβάλλον με σκοπό να δημιουργήσει – για παράδειγμα – εικονικά γλυπτά από ηλεκτρονικό πηλό. Η ομάδα αποτελείται από τους: Γρηγόρη Αγριόπουλο, Κωνσταντίνο Αναστασάκη, Έλενα Βέλη, Βασιλαπόστολο Ουρανή και Γιώργο Προφητηλιώτη.

Το 3ο βραβείο, μαζί με χρηματικό έπαθλο ύψους €2.500, απονεμήθηκε στην ομάδα "COSMOKE" για την ιδέα "Smart forest survives". Η λύση έχει ως στόχο τον εντοπισμό δασικών πυρκαγιών. Χρησιμοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση μοτίβων πυρκαγιάς μέσω εικόνας και βίντεο σε πραγματικό χρόνο, καθώς και ενδείξεις αισθητήρων ανίχνευσης συγκέντρωσης σωματιδίων καπνού και θερμοκρασίας. Η ομάδα αποτελείται από τους: Νίκο Κόβα, Φωτεινή Κοντοπριά, Ευθύμιο Κουφογιάννη, Αβέρκιο Σιγάλα και Γιάννη Μαΐστρο.

Δωρεάν φιλοξενία, συστηματική καθοδήγηση (coaching) κι εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες(mentoring) διάρκειας 6 μηνών από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ) θα λάβουν οι ομάδες: "Octably" για την ιδέα "Micro-Influencer marketing", "MaGOS" για την ιδέα "Unleash your Creativity" και "COSMOKE" για την ιδέα "Smart forest survives".

Ο διαγωνισμός: 12 ομάδες, 28 ώρες κώδικα

Οι 12 ομάδες της τελικής φάσης δούλεψαν για περισσότερες από 28 ώρες σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ΟΤΕ Academy, προκειμένου να "τρέξουν κώδικα" και να ολοκληρώσουν την πρότασή τους. Περισσότεροι από 20 εξειδικευμένοι μέντορες από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα στήριξαν τις ομάδες, προσφέροντας πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού. Επιπλέον, λίγο πριν τον τελικό, οι ομάδες του COSMOTE HACKATHON είχαν την ευκαιρία να πάρουν γνώσεις και έμπνευση για τις απεριόριστες δυνατότητες που ανοίγει η νέα ψηφιακή εποχή, μέσα από την επαφή τους με προσωπικότητες του χώρου, όπως ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του Μ.Ι.Τ. (Massachusetts Institute of Technology), ο Ηλίας Σούσης, Head of Domestic Market & YouTube της Google Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, ο Rustam Ziganshin, Agency Partner CEE, Facebook και η Κατερίνα Πραματάρη, αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας & επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην κορύφωση του διαγωνισμού, οι ομάδες παρουσίασαν τις προτάσεις τους στην κριτική επιτροπή του​​​​​​​ Cosmote Hackathon​​​​​​​. Τις τρεις νικήτριες ομάδες ανέδειξαν μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και εξειδικευμένα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ, μεταξύ των οποίων και ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ.

Σημειώνεται πως το ​​​​​​Cosmote Hackathon​​​​​​​ πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ACEin, με χορηγό επικοινωνίας την COSMOTE TV και με την υποστήριξη του ΓΕΡΜΑΝΟΥ. Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ έβαλε τους συμμετέχοντες στην καρδιά της τεχνολογίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες και να δοκιμάσουν συναρπαστικές νέες τεχνολογίες (Virtual & Augmented Reality, 3D avatar & painting) στον ειδικά διαμορφωμένο βιωματικό χώρο, G Tech Lounge.