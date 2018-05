Ανακοινώθηκε η σύσταση του Κύκλου Πρεσβευτών Ιδρύματος Vodafone, ενεργοποιώντας καταξιωμένες στο χώρο τους προσωπικότητες που θα δρουν συμβουλευτικά γύρω από τα προγράμματά του για την προαγωγή της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, μέσω της Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών.

"Επιδίωξη του Ιδρύματος Vodafone είναι ο ανοιχτός διάλογος και η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και, εν γένει, τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των προγραμμάτων που σχεδιάζει και υλοποιεί στην Ελλάδα" δήλωσε ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας.

Ο Κύκλος Πρεσβευτών Ιδρύματος Vodafone θα λειτουργεί με διετή θητεία, ως άτυπο συμβουλευτικό όργανο του Ιδρύματος στη χώρα μας και θα απαρτίζεται από προσωπικότητες με αξιόλογη πορεία στο χώρο των Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Δημοσιογραφίας, υψηλόβαθμα στελέχη της Vodafone Ελλάδας, αλλά και έναv εργαζόμενο της εταιρείας που θα ορίζεται εκ περιτροπής. Συγκεκριμένα, στον Κύκλο Πρεσβευτών Ιδρύματος Vodafone συμμετέχουν οι εξής:

Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του ΜΙΤ: Ο Μιχάλης Μπλέτσας είναι διευθυντής πληροφορικής και ερευνητής στο MIT Media Lab. Ανήκει επίσης στην ομάδα δημιουργών και σχεδιαστών της πρωτοβουλίας One Laptop Per Child που έλαβε το βραβείο Index το 2007. Έχει εργαστεί ως μηχανικός συστημάτων στην Aware Inc, και το 1996, σε ηλικία 28 ετών, έγινε διευθυντής πληροφορικής του ερευνητικού εργαστηρίου Media Lab στο Massachusetts Institute of Technology. Έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, βιοϊατρική μηχανική και μηχανική υπολογιστών στο Boston University και στο Northeastern University των ΗΠΑ.

Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, Research Intern, University of Cambridge, UK: Η Φωτεινή Παπαλεωνιδοπούλου, το κορίτσι-σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, είναι ένα από τα παιδιά που μεγάλωσε στα Παιδικά Χωριά SOS. Καθώς σπούδαζε στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, βρέθηκε με υποτροφία στο Watson School of Biological Sciences των ΗΠΑ για να διεξάγει έρευνα σε γενετικές ασθένειες. Είναι η μόνη Ελληνίδα ανάμεσα σε 20 φοιτητές και φοιτήτριες που επιλέχτηκαν μεταξύ 800 υποψηφίων από όλο τον κόσμο.

Παύλος Τσίμας, Δημοσιογράφος: Ο Παύλος Τσίμας είναι δημοσιογράφος. Έχει διατελέσει πολιτικός συντάκτης του Ριζοσπάστη, διευθυντής της εφημερίδας Πρώτη, του περιοδικού Ταχυδρόμος και του ραδιοφωνικού σταθμού 902 Αριστερά στα FM. Ξεκίνησε την καριέρα του στην τηλεόραση το 1993 και έχει συνεργαστεί με τους σταθμούς ΣΚΑΪ, Mega και NET. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στέφανος Χανδακάς, MD MBA PhD: Ο Στέφανος Χανδακάς είναι μαιευτήρας – γυναικολόγος, με εκπαίδευση στην Αγγλία και την Αμερική και εξειδίκευση στην λαπαροσκόπηση, τη ρομποτική χειρουργική και την υπογονιμότητα. Έχει φοιτήσει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών, στο ImperialCollege στο Λονδίνο όπου σπούδασε Διοίκηση Ιατρικών Επιχειρήσεων,ενώ είναι κάτοχος ΜΒΑ. Είναι μέλος του διοικητικού και επιστημονικού συμβουλίου του νοσοκομείου Μητέρα του Oμίλου Υγεία, καθώς και μέλος του Ιατρικού Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής startup εταιρίας ORAMAVR, που σχεδιάζει 3D προγράμματα ιατρικής εκπαίδευσης σε χειρουργικές επεμβάσεις με στόχο την αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης των μελλοντικών ιατρών.Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη φιλανθρωπική δράση, ενώ το 2015 προχώρησε στην ίδρυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμούHOPEgenesis για την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, δωρεάν τοκετών και θεραπειών γονιμότητας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών της χώρας μας.

Υβέτ Κοσμετάτου, Marketing Expert: Η Υβέτ Κοσμετάτου συνεργάζεται με τη Vodafone από το 2005. Κατείχε τη θέση της Head of Brand, Marketing Communications and Insights της Vodafone και διαθέτει πολυετή εμπειρία στον τομέα του marketing και της επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, Πρόεδρος στο Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας, και έχει διατελέσει δύο φορές Πρόεδρος της Οργανωτικής επιτροπής των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΣΔΕ. Παράλληλα ασχολήθηκε εθελοντικά και τον τελευταίο χρόνο συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Make A Wish με ενεργό δράση.

Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας: Ο Χάρης Μπρουμίδης είναι, από τον Απρίλιο του 2016, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας. Έχει στο ενεργητικό του υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στον Όμιλο Vodafone και σημαντική εμπειρία στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, καθώς και των καταναλωτικών προϊόντων. Εντάχθηκε στη Vodafone το 2002 και έκτοτε έχει διατελέσει Marketing Director και Εμπορικός Διευθυντής Εταιρικών Πελατών στη Vodafone Ελλάδας, CEO στη Vodafone Αλβανίας, Commercia Director στον Όμιλο Vodafone με ευθύνη για τις χώρες της Ευρώπης και πιο πρόσφατα CEO στη Vodafone Γκάνα. Έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακά στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο INSEAD και στο Cardiff Business School, ενώ είναι απόφοιτος οικονομικών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μαρία Σκάγκου, Διευθύντρια Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων, Εταιρικής Ασφάλειας & Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδα: Η Μαρία Σκάγκου είναι Διευθύντρια Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων, Εταιρικής Ασφάλειας & Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Vodafone το 2015. Στο παρελθόν εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο δικηγορικό γραφείο Μ&Π Μπερνίτσα, στη Vivartia και στην ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (MegaChannel). Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στο Δημόσιο Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου.