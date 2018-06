Πιτσιλής: Εως τέλος Ιουνίου έτοιμο το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής

Μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα είναι έτοιμο το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής (πλατφόρμες τύπου Airbnb), όπως επισήμανε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, στη διάρκεια ομιλίας του στην πρώτη συνάντηση των επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ, με θέμα "Με το βλέμμα στο 2025-Στρατηγικός Διάλογος", που πραγματοποιείται από το πρωί στη Θεσσαλονίκη.

Όπως επισήμανε ο ίδιος, "είμαστε σε διαδικασία συζητήσεων με τις πλατφόρμες, τύπου Airbnb, αλλά και τις εθνικές, για το θέμα των στοιχείων, και μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός, θα είναι έτοιμο το μητρώο, στο οποίο θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής να καταχωρούν τα στοιχεία τους και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου".

Κατά τον κ. Πιτσιλή, η πίεση που ασκείται ευρύτερα σε τέτοιες πλατφόρμες για την παροχή στοιχείων φαίνεται να αποδίδει και στο πλαίσιο αυτό, απευθυνόμενος στους επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ, ζήτησε να υπάρξει κοινή συνεννόηση, ώστε να ασκηθεί ακόμη πιο έντονη και στοχευόμενη πίεση και έτσι σε κοινή γραμμή, να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα ευνοήσει το σύνολο.

Κατά την ομιλία του ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε την ανάγκη για στενότερο διάλογο και συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων της ΕΕ, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και σημείωσε χαρακτηριστικά "δεν μπορούμε πλέον να λειτουργούμε απομονωμένος ο ένας από τον άλλο, παρά τα διαφορετικά φορολογικά συστήματα που έχει κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ. Οι πολίτες και οι ηγεσίες περιμένουν περισσότερη δουλειά από εμάς".

Στο περιθώριο της σημερινής συνάντησης, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν το πώς θα πετύχουν βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους και ενίσχυσης της συνεργασίας τους για την κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ πρόσθεσε πως θα συζητηθούν οι αλλαγές που έπονται, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, του δημογραφικού και της ανάπτυξης της τεχνολογίας, που εξελίσσεται πλέον με γεωμετρική πρόοδο.

"Δεν είναι μόνο οι χάκερς, αλλάζει συνολικά ο τρόπος που ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Είμαστε στην 4η τεχνολογική επανάσταση. Οι συζητήσεις που γίνονται αφορούν μεταξύ άλλων, τεχνητή νοημοσύνη, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το blockchain, τα κρυπτονομίσματα και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμών. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις, εμείς πρέπει να μπορούμε να βρούμε απαντήσεις, αξιόπιστες και γρήγορες, για να μπορέσουμε να χτίσουμε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία που χρειάζεται με τους πολίτες της ΕΕ" είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το εάν μια ενιαία φορολογική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά, έστω και σε ορισμένα πεδία, ο κ. Πιτσιλής επισήμανε "Εμείς δεν είμαστε εδώ να μιλήσουμε για πολιτικές, αυτό αφορά τους υπουργούς. Εμείς θα συζητήσουμε για την ενίσχυση της συνεργασίας των φορολογικών διοικήσεων. Θα δούμε πως εμείς θα υλοποιήσουμε φορολογικές πολιτικές, βάσει και της ευρωπαϊκής ατζέντας, έτσι ώστε να κάνουμε τις διοικήσεις μας πιο αποτελεσματικές. Θα δούμε, πως θα μετουσιώσουμε σε έργο αυτό που μας ζητούν οι πολιτικές ηγεσίες και οι πολίτες και πως θα ενημερώσουμε αξιόπιστα και τους δύο για όσα έρχονται , δηλαδή για τις προκλήσεις και τους κινδύνους. Θα θέσουμε επί τάπητος, τι πρέπει εμείς να κάνουμε, για να γίνουμε καλύτεροι".

Στη συνάντηση των επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ θα τεθούν οι προτεραιότητες του καθενός "και θα δούμε πως θα τις συντονίσουμε και πως ΕΕ μπορεί να μας βοηθήσει για να πετύχουμε τους στόχους μας. Μαζευόμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες ", σημείωσε.

Καινοτομία και στενότερη συνεργασία ζήτησε ο Πιερ Μοσκοβισί

Να σκεφτούν "out of the box", κάλεσε τους επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων της ΕΕ ο Επίτροπος επί Οικονομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, στη διάρκεια βιντεοσκοπημένου χαιρετισμού, που προβλήθηκε στην έναρξη της σημερινής συνάντησης στη Θεσσαλονίκη.

Τονίζοντας ότι η ΕΕ απαρτίζεται από κράτη μέλη με διαφορετικά φορολογικά συστήματα, ο ίδιος επισήμανε ωστόσο ότι κοινός στόχος όλων αποτελεί μια φορολογία απλή, δίκαιη και αποτελεσματική για όλους.

Υπογραμμίζοντας ότι το κάθε φορολογικό σύστημα επηρεάζει μεν την κάθε αγορά ξεχωριστά στην ΕΕ, ο κ.Μοσκοβισί επισήμανε ωστόσο ότι "επηρεάζει όμως και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ συνολικά".

Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε τους συμμετέχοντες στη σημερινή συνάντηση να εισάγουν καινοτομία στη δραστηριότητά τους, αλλά και να συνεργαστούν πιο στενά μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, αλλά και να είναι η ΕΕ καλύτερα οχυρωμένη απέναντι στις προκλήσεις που έπονται. Χρειαζόμαστε νέες και φρέσκες ιδέες από εσάς" είπε χαρακτηριστικά.

Όχι σε ενιαία φορολογική πολιτική-Ναι σε στενότερη συνεργασία

Τη θέση του ότι απαιτείται οι φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ να έχουν μια κοινή προσέγγιση στην αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων και κυρίως των προκλήσεων του μέλλοντος, που όπως τόνισε είναι ίδιες για όλους, ανεξαρτήτως του αν είσαι Ιταλός, ή Έλληνας, διατύπωσε ο γενικός διευθυντής της DG TAXUD (Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφεν Κουέστ, στη διάρκεια της ομιλίας του στη σημερινή συνάντηση.

Βέβαια, όπως ξεκαθάρισε, η προαναφερόμενη θέση του δεν σημαίνει κοινή φορολογική πολιτική στην ΕΕ , αλλά "στενότερη συνεργασία και διαρκή και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των αρμόδιων στελεχών των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε με ανοιχτά συστήματα να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα". "Θα είμαστε πιο δυνατοί και αποτελεσματικοί εάν ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ μας", είπε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος αναφέρθηκε στην Θεσσαλονίκη, που ήταν και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης στο παρελθόν και χαρακτηριστικά είπε "ίσως αύριο να αποτελέσει την φορολογική πρωτεύουσα της ΕΕ".

Υπογραμμίζεται ότι στη σημερινή συνάντηση δίνουν το "παρών" 75 συμμετέχοντες από το σύνολο των κρατών-μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων επτά άτομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και καθηγητές. Τονίζεται ότι είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώνονται όλοι μαζί οι επικεφαλής των φορολογικών αρχών της ΕΕ και το όλο εγχείρημα αποτέλεσε ελληνική πρωτοβουλία. Στόχο αποτελεί η διοργάνωση να μετεξελιχθεί σε θεσμό και να διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Η φετινή πρώτη συνάντηση αποτελεί την πρώτη που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται με συνδιοργάνωση της Κομισιόν και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ