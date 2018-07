Ολιστική στρατηγική μετάβασης στην ψηφιακή εποχή από την Eurobank

Της Νένας Μαλλιάρα

Απάντηση στην πρόκληση της επανάστασης της τεχνολογίας στο χώρο της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στην ανάγκη στήριξης της οικονομίας μέσω και της ενίσχυσης της νέας, καινοτόμου επιχειρηματικότητας, δίνει η Eurobank προωθώντας το ολιστικό στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της, με το βλέμμα στραμμένο στην ψηφιακή εποχή.

"Πατώντας" στην εμπειρία και στην επιτυχημένη πρωταγωνιστική δράση του egg – enter•grow•go για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, η Eurobank αναπτύσσει περαιτέρω πρωτοβουλίες και δημιουργεί πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, την υποδομή που θα της επιτρέψει την δυναμική και αποτελεσματική συνεργασία της με εταιρείες fintech. Οι κινήσεις εντάσσονται στο συνολικό σχεδιασμό της Τράπεζας για την ομαλή της μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή, με οδηγό την πελατοκεντρική της προσέγγιση και όχημα τη συνεπή στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, ειδικά στον τομέα του FinTech, τομέα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Τράπεζα, κάνοντας διαρκώς πράξη το "προτεραιότητα σε εσένα".

Για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν συνδυαστικά προς την κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραμμα egg – enter•grow•go και το Κέντρο Καινοτομίας της Eurobank, μιλούν στο Capital.gr οι κυρίες Ρούλα Μπαχταλιά, egg – enter•grow•go Program Manager και Μαρία Λεοντίου, Head of Innovation Center της Eurobank.

"Η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη νέων ταλέντων είναι κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής της Eurobank, που είναι προσανατολισμένη και στην αντιμετώπιση του brain drain. Ως εκ τούτου, η καινοτομία στο χώρο του fintech αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα.

Η Eurobank αντιλήφθηκε αρκετά νωρίς ότι αλλάζουν οι συνθήκες στο banking και υπάρχει ανάγκη προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Επειδή η καινοτομία είναι στο DNA μας, στόχος είναι να μετασχηματίσουμε την Τράπεζα σε έναν πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο οργανισμό με επίκεντρο τον πελάτη", λέει η κα Λεοντίου.

Όπως αναφέρει η κα Λεοντίου, έτσι, δημιουργήθηκε μία μικρή ομάδα στην Τράπεζα, με διττό ρόλο: Να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς το start-up οικοσύστημα των fintech με το βλέμμα στραμμένο στην αναζήτηση δυνητικών συνεργατών. "Αφουγκραζόμαστε μέσα από τον Οργανισμό πιθανές ανάγκες που προκύπτουν και απαιτούν φρέσκες λύσεις οι οποίες θα προσθέσουν αξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες της Τράπεζας. Παράλληλα αναζητούμε διεθνώς κάποιες έτοιμες λύσεις που έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποδείξει στην πράξη πως αποτελούν επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε από κοινού τις λύσεις εκείνες που θα βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία του πελάτη".

Όπως τονίζει η κα Λεοντίου, "επιλογή μας είναι η συνεργασία. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Κέντρο Καινοτομίας είναι για συνεργασίες που θα παίξουν ρόλο όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά και στα Βαλκάνια", λέει η κα Λεοντίου.

"Πρωτοβουλίες όπως το Beyond Hackathon έχουν στόχο να προάγουν την ανοιχτή καινοτομία και να εντοπίσουν ανθρώπους με ταλέντο που κατανοούν τις εξελίξεις στο banking, οι οποίοι με τη δική μας συμβολή θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα του FinTech. Θέλουμε και οφείλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε γνώσεις και εμπειρία σε νέα ταλέντα", αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Λεοντίου.

"Παράλληλα, όμως, στο Κέντρο Καινοτομίας της Eurobank, δουλεύουμε για να προάγουμε την ενδοεπιχειρηματικότητα", λέει η επικεφαλής του Innovation Center της Eurobank. "Θέλουμε να δώσουμε τον κατάλληλο συνδυασμό εκπαιδευτικών και τεχνολογικών εργαλείων, αλλά και να ενισχύσουμε τους δικούς μας ανθρώπους να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, ώστε η καινοτομία να ανθίσει εσωτερικά στον Οργανισμό. Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που εμπνέουν, ώστε να προκύψουν νέες ιδέες, που με την υποστήριξή μας, θα μετατραπούν σε πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες".

Η Eurobank "έτρεξε" εσωτερικά τον Μάιο διαγωνισμό καινοτομίας από τον οποίο αναδείχθηκαν 4 νικήτριες ομάδες. Παράλληλα, έχει διενεργήσει 3 Beyond Hackathons προσανατολισμένα στο fintech (Ιούνιος 2016, Μάρτιος 2017, Ιούνιος 2018). Στο πρόσφατο Beyond Hackathon υπέβαλαν συμμετοχή 25 ομάδες από τις οποίες επιλέχθηκαν για την τελική φάση οι 20. Οι συμμετοχές ήταν από Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ηνωμένο Βασίλειο και 17 ομάδες πραγματοποίησαν την παρουσίασή τους μπροστά στους κριτές. To 2017, 4 ομάδες από το Beyond Hackathon μπήκαν τελικά στο egg για να μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση, ενώ φέτος υπάρχουν σε εξέλιξη συζητήσεις με τρεις ομάδες για τη φιλοξενία τους στο egg.

Το egg, το οποίο η Eurobank "τρέχει" επιτυχώς μαζί με το Corallia, από το 2013, για την ανάδειξη, στήριξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, αγκαλιάζει την καινοτομία και στο κομμάτι των fintech.

"Φέτος λάβαμε 3.300 αιτήσεις, αξιολογήσαμε τις 270 και εντάξαμε 38 ομάδες. Θέλοντας να βοηθήσουμε και το fintech, το Hackathon δίνει το στίγμα του egg έτσι ώστε όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν να στραφούν στο egg. Φέτος, στο egg, εντάχθηκαν 3 fintech ομάδες και φαίνεται ότι θα υπάρξει εισροή 2 – 3 ομάδων από το Beyond Hackathon", αναφέρει η Program Manager του προγράμματος egg, κα Ρούλα Μπαχταλιά. Όπως διευκρινίζει μάλιστα, ακόμη και εάν υπάρχουν ομάδες που έχουν ενταχθεί σε κάποια δομή άλλων οργανισμών, δεν αποκλείεται η συμμετοχή τους στο egg. Μπορούν και αυτές να ενταχθούν στο egg εφόσον περάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο οι start-up εταιρείες επεκτείνουν τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Όπως εξηγεί η κα Μπαχταλιά, το egg παρέχει, για ένα (1) χρόνο, στις ομάδες κτιριακή υποδομή υψηλών προδιαγραφών για να στεγάσουν τις επιχειρηματικές ανάγκες τους, mentoring από καταξιωμένες προσωπικότητες και στελέχη για να εξελίξουν την επιχειρηματική ιδέα τους, υποστηρικτικές υπηρεσίες one – stop – shop για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, επιχειρηματική κατάρτιση με πρακτικό προσανατολισμό για να αναπτύξουν την επιχειρηματική δράση τους και ευκαιρίες δικτύωσης B2B και Β2C για να ενισχύσουν την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησής τους.

Ιδιαίτερης σημασίας για την κα Μπαχταλιά είναι η δυνατότητα εξωστρέφειας που δίνει το egg στις επιχειρηματικές ομάδες με οργάνωση ταξιδιών στο εξωτερικό, σε μεγάλα διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια που αποτελούν σημείο αναφοράς για να γνωρίσουν άλλα οικοσυστήματα και να διευρύνουν τη δικτύωσή τους, καθώς και πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.

Το χρηματοδοτικό "μπουκέτο" για τις startup επιχειρήσεις του egg, περιλαμβάνει τα εξής:

- Microfinancing

H Eurobank, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EASI και σε συνεργασία με την AFI (Action Finance Initiative), παρέχει δυνατότητα χρηματοδότησης στα στάδια "εκκόλαψης" εντός του Προγράμματος egg - enter•grow•go. Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται πιστώσεις έως €12.500 σε νεοσύστατες ή υφιστάμενες μικρο – επιχειρήσεις.

- Χρηματοδότηση Eurobank

H Eurobank, προσφέρει προς τις εταιρείες του egg - enter•grow•go δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης και Μακροπρόθεσμα δάνεια που περιλαμβάνουν τα δάνεια εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού. Mε την έναρξη του 5ου κύκλου η χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται και στη φάση "grow". Ήδη, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει 23 εταιρίες. Το αξιοσημείωτο και πολύ σημαντικό στοιχείο, ενδεικτικό της κουλτούρας αλλά και της δυναμικής των νέων επιχειρήσεων είναι ότι όσες επιχειρήσεις έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί είναι απολύτως συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.



- Crowd Equity Funding

Mέσω του Equity Crowd Funding Portal της Eurobank Equities που η Τράπεζα θα έχει διαθέσιμο, κάθε start-up εταιρεία θα μπορεί να αντλήσει κεφάλαια μέχρι €500.000 ετησίως. Κάθε ιδιώτης επενδυτής – πελάτης της Eurobank θα μπορεί να συμμετάσχει για μέγιστο ποσό €5.000 ανά εταιρία και μέχρι €30.000 ανά έτος σε διαφορετικές εταιρίες.



- EquiFund

Η Eurobank θα συμμετάσχει σε 2 funds του EquiFund. Μέσω των δύο funds θα μπορούν να υποστηριχθούν χρηματοδοτικά: α) επιχειρηματικές ομάδες με καινοτόμες ιδέες στο ξεκίνημά τους (ομάδες Beyond Hackathon & egg) και β) εταιρείες που "γεννιούνται" μέσα στα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.



- Eurobank Awards

Οι επιχειρηματικές ομάδες υποστηρίζονται περαιτέρω μέσω των χρηματικών βραβείων Eurobank που χορηγούνται στις ομάδες με τις καλύτερες επιδόσεις στη βάση προκαθορισμένων δεικτών, σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία υλοποίησης του Προγράμματος.

Η επικεφαλής του προγράμματος egg της Eurobank επισημαίνει ότι στόχος της Τράπεζας είναι να φέρει σε επαφή την ώριμη με τη νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς η οικονομική ανάκαμψη μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από την ώσμωση των δύο. "Η νεανική επιχειρηματικότητα έχει δυναμική που μπορεί να προσφέρει στην πιο ώριμη επιχειρηματικότητα μία φρέσκια ματιά, πιο ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, οι start - up εισάγουν μια νέα κουλτούρα στην επιχειρηματικότητα που θα "μπολιάσει" θετικά και τις ώριμες επιχειρήσεις, οι οποίες συνεισφέρουν από την πλευρά τους με την εμπειρία, την αξιοπιστία και το μέγεθός τους. Στο egg δουλεύουμε για να μεγαλώσουμε τις επιχειρήσεις. Η Eurobank ήταν ανέκαθεν κοντά στις επιχειρήσεις και τη νεανική επιχειρηματικότητα συμβάλλοντας ως μία από τις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες από την πλευρά της στην πολυεπίπεδη προσπάθεια για την ανάκαμψη της οικονομίας. Είναι υποχρέωσή μας να βάλουμε βάσεις και να δημιουργήσουμε συνθήκες για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και να τονώσουμε την ελληνική Οικονομία", τονίζει η κα Μπαχταλιά.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, πάντως, είναι βασική και η στήριξη της Πολιτείας, επισημαίνει από την πλευρά της η κα Λεοντίου.

Τόσο η κα Λεοντίου, όσο και η κα Μπαχταλιά στέκονται επίσης στη μεγάλη σημασία που μπορεί να διαδραματίσει το mentoring για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Και μάλιστα όχι μόνο το mentoring από τους επιχειρηματίες που έχουν ήδη καθιερωθεί προς τους εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες, αλλά και το αντίστροφο mentoring, δηλαδή από τους νέους προς τους μεγαλύτερους.

Όπως αναφέρουν, μέσα από το Beyond Hackathon και το egg, η Eurobank έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με πολύ ταλαντούχα και αξιόλογα νέα παιδιά που έχουν να διδάξουν πολλά για την ψηφιακή εποχή και τον τρόπο σκέψης των digital natives.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurobank και με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού "τρέχει" το πρόγραμμα reverse mentoring, όπου νέα παιδιά τόσο από το Beyond Hackathon, το egg αλλά και την ίδια την Τράπεζα γίνονται mentors σε στελέχη της Τράπεζας, στοχεύοντας σε μια δημιουργική "ζύμωση" που θα επιταχύνει την αλλαγή κουλτούρας στον Οργανισμό. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με το Κέντρο Καινοτομίας, έχουν ήδη θέσει τις βάσεις για την δημιουργία μιας "ψηφιακής Ακαδημίας" στην Τράπεζα μέσα από την οποία το προσωπικό θα ενδυναμωθεί με νέες δεξιότητες και εργαλεία προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής εποχής ενώ εισάγονται νέες δεξιότητες.

"Το banking δεν θα είναι το ίδιο σε 5 χρόνια. Αν οι τράπεζες θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν, θα πρέπει να επενδύσουν σε fintech για να δημιουργήσουν τις νέες πηγές εσόδων τους και νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών, με απόλυτο στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη", καταλήγει η κα Λεοντίου.

"Πρέπει να δημιουργηθούν νέα role models στην Οικονομία και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα των νέων και ιδιαίτερα των γυναικών", συμπληρώνει η κα Μπαχταλιά, τονίζοντας ότι για τη Eurobank, η επένδυση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας δεν είναι μόνο μία κίνηση στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά μία σταθερή καθημερινή επένδυση με συνέπεια και συνέχεια.