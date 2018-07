Τα μυστικά ενός γκουρού της επικοινωνίας και των επιχειρήσεων

Ο Mark Jeffries για τους περισσότερους στη χώρα μας παραμένει άγνωστος. Κι ευλόγως, καθώς με εξαίρεση τον συντονισμό εταιρικής εκδήλωσης της Motorola Ελλάδας στην Αθήνα, πριν από πολλά χρόνια, η απευθείας επαφή του με το ελληνικό γίγνεσθαι είναι ανύπαρκτη. Ωστόσο, ο πρώην χρηματιστής της Merrill Lynch έχει διαγράψει μία θεαματική πορεία στον τομέα της επικοινωνίας και του επιχειρείν, με αποτέλεσμα σήμερα να μοιράζει το χρόνο του μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Ευρώπης.

Το αντικείμενό του; Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς κολοσσούς, αλλά και η διαχείριση εταιρικών εκδηλώσεων.

Τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών EY έχει εμπιστευθεί στον Jeffries τον συντονισμό του πολυήμερου συνεδρίου που λαμβάνει χώρα στο Μόντε Κάρλο του Μονακό και προηγείται της ετήσιας διοργάνωσης για την ανάδειξη του Επιχειρηματία της Χρονιάς (EY World Entrepreneur Of The Year 2018 Forum). Στο περιθώριο της φετινής διοργάνωσης, όπου το Capital.gr έδωσε το "παρών”, ο Mark Jeffries σε αποκλειστική συνέντευξή του αποκαλύπτει τα μυστικά της επιρροής στον επαγγελματικό τομέα και όχι μόνο.

Με αφορμή το διαδικτυακό μάθημα "Η τέχνη της επιρροής στις επιχειρήσεις - πώς να πωλήσετε χωρίς να πωλήσετε” ("The Art of Business Influence - selling without selling") που διοργανώνει, ο Mark Jeffries εξηγεί στο Capital.gr το σκεπτικό του για πώληση χωρίς... πώληση. Ο ίδιος, εξάλλου, δεν έχει μείνει στη θεωρία, καθώς είναι περιζήτητος από μεγάλους ομίλους που τον καλούν να συνομιλήσει δημόσια-στο πλαίσιο μεγάλων εξωστρεφών εταιρικών εκδηλώσεων- με προσωπικότητες από όλα τα πεδία, όπως η Serena Williams, ο Will Smith και o Richard Branson.

Συνέντευξη στον Δημήτρη Δελεβέγκο

- Από στέλεχος της Merrill Lynch, καταφέρατε να αλλάξετε επαγγελματική κατεύθυνση και να μετατραπείτε σε σύμβουλο επικοινωνίας ορισμένων από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες.

Ήμουν χρηματιστής για περίπου έξι χρόνια. Πάντα ήθελα να δραστηριοποιηθώ στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ η κατάρτιση που διαθέτω είναι αυτή του οικονομολόγου. Ωστόσο, συνειδητοποίησα ότι βρισκόμουν σε λάθος κλάδο τον οποίο έπρεπε γρήγορα να εγκαταλείψω. Ως χρηματιστής, ο προϊστάμενός μου, πάντα, μου ανέθετε να πραγματοποιώ τις παρουσιάσεις στους πελάτες. "Έχεις ωραία φωνή, ωραίο τρόπο έκφρασης, επομένως αναλαμβάνεις τις παρουσιάσεις” μου είχε πει. Είχα, λοιπόν, πάρει μία γεύση από το πεδίο της επικοινωνίας.

Όταν εγκατέλειψα τον κλάδο του χρηματιστηρίου, σκέφτηκα ότι θα ήθελα να δραστηριοποιηθώ στον χώρο της τηλεόρασης. Έτσι, ξόδεψα κάποια χρήματα, προσέλαβα ένα συνεργείο κινηματογράφησης και δημιούργησα ένα πεντάλεπτο βίντεο. Το έστειλα σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ευχήθηκα για το καλύτερο. Δεν είχα ιδέα πόσο ακατόρθωτο έμοιαζε το επίτευγμα αυτό. Ωστόσο, ήμουν τυχερός.

Τρεις ημέρες μετά, ένας μικρός δορυφορικός τηλεοπτικός σταθμός που ονομαζόταν "Super Channel”, που είχε δει το βίντεο, με κάλεσε, προτείνοντάς μου να παρουσιάσω μία εκπομπή. Στη συνέχεια συμμετείχα σε εκπομπές στη βρετανική τηλεόραση και μετά στο Breakfast show του δικτύου GMT TV.

H επόμενη μεγάλη αλλαγή έγινε όταν ξεκίνησα τη συνεργασία μου στο Μoney channel. Εκεί πραγματοποιούσα συνεντεύξεις με στελέχη και επικεφαλής εταιρειών οι οποίοι μου πρότειναν να πραγματοποιώ συνεντεύξεις και παρουσιάσεις σε εταιρικό επίπεδο. Έτσι, η δραστηριοποίησή μου στο συνεδριακό τομέα και στις εταιρικές εκδηλώσεις έγινε πιο ενεργή, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαμένω μόνιμα, αναλαμβάνω, πλέον, τη διαχείριση και συντονισμό εταιρικών εκδηλώσεων για κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, όπως IBM, SAS, SAP και την EY.

- Ποιο είναι το σκεπτικό στο όποιο στηρίζονται τα σεμινάριά σας για την πώληση χωρίς... πώληση;

Η ιδέα είναι απλή. Υπάρχει μία προκατάληψη σε σχέση με την ταμπέλα του πωλητή που φέρει κάποιος ο οποίος προσπαθεί να προωθήσει ή να πωλήσει ένα προϊόν, μία ιδέα κτλ. Από την πλευρά, ακόμη, του καταναλωτή, εκδηλώνεται, συχνά, μία αμυντική στάση έναντι όσων προσπαθούν να πωλήσουν, καθώς σε κανένα δεν αρέσει να έχει απέναντί του έναν πωλητή που προσπαθεί να τον πείσει να αγοράσει.

Ωστόσο, στη ζωή είναι απαραίτητο, καθένας από εμάς, ανεξαρτήτως ιδιότητας και αντικειμένου, να είναι σε θέση να πωλήσει τις ιδέες του και εν γένει τον εαυτό του. Ξέρετε, καθημερινά, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν "αγοράζω” ή όχι αυτόν τον άνθρωπο, με την ευρεία έννοια του όρου. Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησα μία σειρά κανόνων και αρχών σχετικά με το πώς μπορείς να πουλήσεις τον εαυτό σου χωρίς, στην πραγματικότητα, να είσαι άνθρωπος των πωλήσεων.

- Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

Το άλφα και το ωμέγα είναι να αντιληφθούμε ποιο είναι το άτομο που βρίσκεται μπροστά μας, με ποιον έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να εντοπίσουμε, πολύ γρήγορα, τι είναι αυτό που έχει ανάγκη η άλλη πλευρά να ακούσει, ώστε να πούμε το κατάλληλο πράγμα. Πρέπει να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που έχει ανάγκη να δει και αυτό να εμφανίσουμε.

- Τι θα συμβουλεύατε τους νέους επιχειρηματίες;

Για να πετύχεις το όνειρό σου, θα πρέπει, καταρχάς, να έχεις ένα. Από την αφετηρία θα πρέπει, ήδη, να έχεις προορισμό, κάτι που δεν είναι εύκολο. Εάν όταν τελείωνα το σχολείο με ρωτούσαν ποιο είναι το όνειρό σου, σίγουρα, θα έδινα διαφορετική απάντηση σε σχέση με σήμερα. Κι αυτό επειδή αυτό που κάνω τώρα είναι ο τελικός προορισμός μου, χωρίς να το γνωρίζω εξαρχής. Όταν ήμουν χρηματιστής, στόχος μου ήταν να πετύχω όσο το δυνατόν περισσότερες πωλήσεις, αλλά αυτός αποδείχθηκε πως ήταν ο προσωρινός προορισμός μου.

Όταν όμως, βρέθηκα στον χώρο της τηλεόρασης, ο προορισμός μου ήταν να είμαι σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο. Επομένως, πάντα ξεκινάμε με τον τελικό σταθμό, εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Σε κάθε περίπτωση, βασική αρχή που πρέπει να υιοθετήσει κάποιος είναι ότι πρέπει να πουλήσει τον εαυτό του. Και αυτό αποτελεί άμεση συνάρτηση με το εάν θα συναντήσει και εάν θα αφιερώσει χρόνο με τους κατάλληλους ανθρώπους, διασφαλίζοντας και ότι θα τον εντοπίσουν (σ.σ.: οι κατάλληλοι άνθρωποι).

Και βέβαια θα πρέπει να μιλάς τη γλώσσα τους, να τους λες αυτό που έχουν ανάγκη να ακούσουν. Όλα δηλαδή, περιστρέφονται γύρω από την άλλη πλευρά. Εάν συναγελάζεσαι πάντοτε με άτομα του κύκλου σου, θα είναι δύσκολο να προχωρήσεις μπροστά. Βρες τον τρόπο να ξοδέψεις χρόνο με ανθρώπους που βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο, σε σχέση με το δικό σου, εντόπισε κάτι χρήσιμο να τους προσφέρεις και απλώς μείνε μαζί τους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος επιτυχίας.

dimitris.delevegos@capital.gr