J. Gutsche (Trendhunter): "Τη σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος"

Συνέντευξη στον Δημήτρη Δελεβέγκο

Ο Jeremy Gutsche είναι ο δημιουργός του δημοφιλούς, παγκοσμίως, Trendhunter.com. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος δεν πουλάει μόνο προϊόντα, αλλά-ως η μεγαλύτερη αυτού του είδους πλατφόρμα- επιχειρεί και την καταγραφή των trends, των ανερχόμενων τάσεων στο επιχειρείν και την κοινωνία.

Πριν από μερικές ημέρες, στο Μόντε Κάρλο του Μονακό, στο συνέδριο του πολυεθνικού ομίλου παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών EY, που προηγείται της ετήσιας διοργάνωσης για την ανάδειξη του Επιχειρηματία της Χρονιάς (EY World Entrepreneur Of The Year 2018 Forum), o Gutsche μίλησε για τους "επιταχυντές" της καινοτομίας και την αναζήτηση έξυπνων ιδεών.

Ο Jeremy Gutsche παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους επικεφαλής εταιρειών που ανήκουν στα 500 μεγαλύτερες των ΗΠΑ (Fortune 500), έχει συγγράψει δύο βιβλία για τις ευκαιρίες που δημιουργεί η οικονομική κρίση και για την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών ("Exploiting Chaos" και "the proven path to unstoppable ideas better and faster”) που βρίσκονται, εδώ και πολλά χρόνια, στην κορυφή των πωλήσεων.

Ο σαραντάχρονος συγγραφέας του οποίου οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκεντρώνουν εκατομμύρια "χτυπήματα", μιλάει αποκλειστικά στο Capital.gr, το μοναδικό ελληνικό μέσο ενημέρωσης, που έδωσε το "παρών” στους "Ολυμπιακούς Αγώνες” της επιχειρηματικότητας, όπως ανεπισήμως αποκαλείται η διεθνής διοργάνωση για την ανάδειξη του επιχειρηματία της χρονιάς σε παγκόσμιο επίπεδο (EY World Entrepreneur Of The Year 2018).

"Οι καινοτόμες ιδέες βρίσκονται δίπλα μας"

"Βρέθηκα την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο" αναφέρει στο Capital.gr o Jeremy Gutsche. Όπως εξηγεί, η έκδοση του "Exploiting Chaos” το 2009 εν μέσω της παγκόσμιας, τότε, χρηματοπιστωτικής κρίσης, εκτόξευσε τις πωλήσεις του βιβλίου, καθιστώντας τον ίδιο περιζήτητο από επιχειρηματίες, κυρίως του Fortune 500, που ζητούσαν τις συμβουλές του. Τα διδάγματα που αποκόμισε, από την επαφή με τους επικεφαλής μεγάλων πολυεθνικών ομίλων τον οδήγησαν, όπως λέει, να συγγράψει το 2015 ένα ακόμη βιβλίο για τον έξυπνο και γρήγορο εντοπισμό ιδεών.

"Οι ιδέες βρίσκονται δίπλα μας. Προσωπικά, όταν ήμουν μικρός προσπαθούσα να εντοπίσω τη δική μου επιχειρηματική ιδέα, διαβάζοντας τα περιοδικά που μου έφερνε ο πατέρας μου. Και ο ίδιος, φυσικά, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης που υπήρξε σειριακός επιχειρηματίας ("έστηνε" νέες εταιρείες των οποίων τη διοίκηση ανέθετε σε τρίτους ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος). Εν τέλει, δημιούργησα το Trendhunter στην προσπάθειά μου να αναζητήσω την επόμενη μεγάλη επιχειρηματική ιδέα" σημειώνει.

Ουσιαστικά, ο ίδιος ακολούθησε μία, τρόπω τινά, δοκιμασμένη συνταγή από το παρελθόν. Όπως εξηγεί, "το περιοδικό Fortune ιδρύθηκε το 1929, μερικούς μήνες μετά το κραχ της Wall Street. Κόστιζε ένα δολάριο το τεύχος και ήταν πιο ακριβό από κάθε άλλο περιοδικό που είχε εκδοθεί έως τότε. Πήγε πολύ καλά καθώς οι άνθρωποι που είχαν χάσει τότε την εργασία τους αναρωτιούνταν πώς αυτό συνέβη και ποιες εναλλακτικές υπάρχουν. Έτσι το συγκεκριμένο περιοδικό εν μέσω του κραχ του 1929 απέκτησε μισό εκατομμύριο αναγνώστες και 7 εκατ. δολάρια κέρδος. Πολλές περιπτώσεις εταιρειών και εικονικών brands δημιουργήθηκαν και αναδείχθηκαν σε καιρούς κρίσης, όπως για παράδειγμα, Disney, CNN, IBM, HP και Burger King".

Και προσθέτει: "Η οικονομική κρίση δημιουργεί μιζέρια, η οποία, εύλογα, λειτουργεί αποθαρρυντικά για τους ανθρώπους. Ωστόσο, το χάος και η κατάρρευση δημιουργούν ευκαιρίες διότι οι συνήθειες και οι ανάγκες των ατόμων και των καταναλωτών αλλάζουν. Εάν κάποιος είναι σε θέση να εντοπίσει τις ευκαιρίες αυτές και το που στρέφεται η ζήτηση, μπορεί να θριαμβέψει. Αρκεί να έχει ανοιχτό το μυαλό του, να αναζητά τις ευκαιρίες και να μην φοβάται την αλλαγή και την αποτυχία. Και βέβαια να βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τους πελάτες του, με την ευρεία έννοια του όρου".

Αυτό το διάστημα, ο Gutsche προετοιμάζει ένα ακόμη βιβλίο για τους παράγοντες που περιορίζουν την καινοτομία. Ποιοι είναι αυτοί; "Η κουλτούρα, νευρολογικού χαρακτήρα παράγοντες, το γεγονός ότι δεν βλέπουμε τις τάσεις και ότι σκεφτόμαστε οριζόντια. Όλα αυτά δεν μας προετοιμάζουν για μία εποχή, όπου η αλλαγή ενθαρρύνεται" καταλήγει.

