Ολιστική πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για τις επιχειρήσεις

Της Νένας Μαλλιάρα

Η Τράπεζα Πειραιώς, με το βλέμμα στο μέλλον και διαθέτοντας ισχυρή ρευστότητα, σταθερή διοίκηση με εκτεταμένη και διεθνή εμπειρία, την εμπιστοσύνη 5 εκατ. πελατών και την απαραίτητη κεφαλαιακή θωράκιση, στηρίζει και συμβάλλει στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών της "Συναλλακτικής Τραπεζικής", λέει στο Capital.gr, ο κ. Αθανάσιος Φ. Βλαχόπουλος, Βοηθός Γενικός Διευθυντής Corporate and Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως λέει, πρόκειται για υπηρεσίες και προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη διευκόλυνση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, τη διαχείριση των καθημερινών τους αναγκών και την βελτιστοποίηση του εμπορικού τους κυκλώματος.

"Καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μία σειρά από προκλήσεις όπως περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αναιμική εσωτερική ζήτηση, μη ελκυστικό φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και έλλειψη εμπιστοσύνης από τους εταίρους τους στις διεθνείς συναλλαγές, η Τράπεζα Πειραιώς θέλει να στηρίξει τη συγκρότηση ενός νέου και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, που θα προάγει την υγιή επιχειρηματικότητα", αναφέρει ο κ. Βλαχόπουλος. Η Τράπεζα, όπως επισημαίνει, δίδει έμφαση

* στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων

* στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, με 3,2 δισ. ευρώ νέες χορηγήσεις για το 2018 και στόχο η ετήσια αύξηση νέων χρηματοδοτήσεων να αγγίξει τα 5 δισ. το 2020

* στη χρηματοδότηση εξαγορών και συγχωνεύσεων που θα αναδείξουν όχι μόνο τους "εθνικούς πρωταθλητές", αλλά και θα αποτελέσουν τη λύση εξυγίανσης σε ολόκληρους κλάδους, ώστε να απελευθερωθούν οι υγιείς δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας

* στην αντιμετώπιση κάθε εξατομικευμένης ανάγκης των ελληνικών επιχειρήσεων με εξατομικευμένες λύσεις και προτάσεις σε όλο το φάσμα των καθημερινών τους αναγκών, και τέλος

* στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη, στην απλοποίηση των συναλλαγών και στον εκμηδενισμό των αποστάσεων, μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής όπου η Τράπεζα Πειραιώς ήταν και παραμένει πρωτοπόρος. Υπενθυμίζεται ότι η winbank, ήταν η πρώτη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής που λανσαρίστηκε στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το 2000.

- Στην πράξη, πώς λειτουργεί η Συναλλακτική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς;

Με τη Συναλλακτική Τραπεζική που αποτελείται από μία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών με εκτεταμένη τεχνογνωσία και σημαντική εμπειρία στην εγχώρια και ξένη αγορά, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μία πρόταση υψηλής προστιθέμενης αξίας για κάθε επιχείρηση, με κινητοποίηση όλων των πόρων και υπηρεσιών της, η οποία παρέχεται μέσα από:

- την κάλυψη των αναγκών και την επικοινωνία με ένα single point of contact (one stop shop), που απευθύνεται στο σύνολο των συναλλακτικών αναγκών της,

- την πολυετή και ισχυρή σχέση μας με διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς (ΕIB, EBRD),

- την ολοκληρωμένη επισκόπηση της ρευστότητας και τον προσεκτικό σχεδιασμό των χρηματοοικονομικών ροών,

- την παροχή υψηλού επιπέδου after sales service και

- τη συνεχή πληροφόρηση για όλες τις νέες τάσεις, προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαλείων διαχείρισης των εκάστοτε αναγκών.

- Στο πλαίσιο του ολικού μετασχηματισμού της, η Τράπεζα Πειραιώς ακολουθεί τη Συναλλακτική Τραπεζική ως ένα μοντέλο τραπεζικής ανάπτυξης διεθνώς;

Η Συναλλακτική Τραπεζική, σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί βασικό άξονα ανάπτυξης των εμπορικών τραπεζών προκειμένου να ανταποκριθούν κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στις συνεχώς διαφοροποιούμενες ανάγκες των εταιρικών πελατών σε όλη την έκταση του συναλλακτικού τους κύκλου. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως τα συνολικά έσοδα από προϊόντα και υπηρεσίες Transaction Banking υπερβαίνουν το 1 τρισ. δολάρια ετησίως και αντιστοιχούν περίπου στο 45% των συνολικών εσόδων του Wholesale Banking. Παράλληλα, εκτιμάται ότι με το digital revolution που συμβαίνει στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα θα προσεγγίσει τα 3 τρισ. δολάρια το 2020.

- Ποια είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Συναλλακτικής Τραπεζικής;

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Συναλλακτικής Τραπεζικής διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Υπηρεσίες Πληρωμών & Διαχείρισης Χρηματικού (Cash Management) και Λύσεις Διεθνούς Εμπορίου (Trade and Supply Chain Solutions).

Υπηρεσίες Πληρωμών & Διαχείρισης Χρηματικού

Καθώς οι νέες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της διαχείρισης της ρευστότητας, όπως το κανονιστικό πλαίσιο της PSD2 και οι νέες τεχνολογίες digitization των καθημερινών συναλλαγών των επιχειρήσεων, απαιτούν εξειδικευμένες υπηρεσίες για την άμεση, αποτελεσματική και ασφαλή εξυπηρέτηση των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει αυτοματοποιημένες λύσεις για:

Υπηρεσίες Πληρωμών

* Πληρωμές (εμβάσματα) σε ευρώ ή ξένο νόμισμα σε οποιαδήποτε χώρα, μέσω του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς, με ευκολία και ασφάλεια.

* Μεμονωμένες πληρωμές εμβασμάτων μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών της Τράπεζας-Winbankwebbanking και MobileBanking- για μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα διεκπεραίωσης και χαμηλότερο κόστος.

* Μαζικές πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού αρχείου

- είτε με την υπηρεσία ΄e-PPS’ (electronic Piraeus Payment System) σε ευρώ ή ξένο νόμισμα σε οποιαδήποτε χώρα, εντός και εκτός της Τράπεζας Πειραιώς

- είτε με την υπηρεσία ‘e-PPS SEPA΄ για πληρωμές σε ευρώ εντός και εκτός της Τράπεζας Πειραιώς, σε λογαριασμούς Τραπεζών χωρών του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε ευρώ (SEPA).

Υπηρεσίες Εισπράξεων

* Αυτοματοποιημένες εισπράξεις απαιτήσεων Business to Business (Β2Β) μέσω του μηχανισμού Direct Debits με άμεση πίστωση στο λογαριασμό της επιχείρησης – προμηθευτή. Η είσπραξη των απαιτήσεων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής αρχείων και εν συνεχεία παρέχεται δυνατότητα αυτόματης λογιστικής συμφωνίας με τα συστήματα της επιχείρησης.

* Συγκέντρωση εισπράξεων από συνεργάτες τους στην Ελλάδα, για μεγάλους Οίκους του Εξωτερικού που εδρεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ειδικού λογαριασμού Εισπράξεων Collection Account (CLA).

Διαχείριση Ρευστότητας

* Συνεχής ρευστότητα και διαθεσιμότητα των εισπράξεων σε μετρητά μέσω άμεσης (online) και ασφαλούς κατάθεσης μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης χωρίς την ανάγκη φυσικής μεταφοράς τους στην Τράπεζα, με την πρωτοποριακή υπηρεσία "Bank in Office”.

* Αποτελεσματική διαχείριση των καθημερινών ταμειακών ροών σε μετρητά, γρήγορα, αποτελεσματικά και με ασφάλεια μέσω της υπηρεσίας "Διαχείρισης Μετρητών’’.

* Δυνατότητα συγκέντρωσης των κεφαλαίων της επιχείρησης σε ένα λογαριασμό μέσω μεταφοράς αυτών σε τράπεζα επιλογής της (υπηρεσία Request for Transfer-ΜΤ101)

* Έλεγχος και διαχείριση των διαθεσίμων μέσω άμεσων ειδοποιήσεων (με SMS και email) για τις κινήσεις στους εταιρικούς λογαριασμούς, τις εταιρικές κάρτες και το χρηματιστηριακό χαρτοφυλάκιο με την υπηρεσία ‘winbank alerts για επιχειρήσεις’.

Διαχείριση Αξιογράφων

* Aσφαλής φύλαξη και παρακολούθηση της λήξης των αξιογράφων μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, και άμεση πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού με την εξόφληση κάθε αξιογράφου.

* Δυνατότητα παρακολούθησης του συνολικού πιστωτικού υπολοίπου του χαρτοφυλακίου των αξιογράφων της επιχείρησης μέσω του winbank web banking.

* Δυνατότητα online παρακολούθησης και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των επιταγών μέσω του Winbank web banking με καταχώρηση της επιθυμητής εντολής για κάθε επιταγή (π.χ. εντολή για παράταση, επανακατάθεση, σφράγιση ή μη).

Πληροφόρηση

* Παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των λογαριασμών.

* Δυνατότητα αυτόματης προώθησης ενημέρωσης για τον λογαριασμό που τηρεί η επιχείρηση στην Τράπεζα Πειραιώς στους παραλήπτες που έχουν οριστεί (π.χ. μητρική εταιρεία, τράπεζα εξωτερικού), μέσω της υπηρεσίας MT940.

* Ηλεκτρονική ενημέρωση των κινήσεων των λογαριασμών μέσω του Winbank web banking, επιλέγοντας τη συχνότητα αποστολής, τη μορφή του αρχείου καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

ΛύσειςΔιεθνούςΕμπορίου (Trade and Supply Chain Solutions)

Η Συναλλακτική Τραπεζική προσφέρει μια γκάμα καινοτόμων και εξειδικευμένων προϊόντων για τη χρηματοδότηση της διασυνοριακής εμπορικής δραστηριότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων,με στόχοτην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Trade Finance.

Υπηρεσίες Trade Finance

• Διασφάλιση της είσπραξης ή πληρωμής μιας διεθνούς εμπορικής συναλλαγής, μέσω των ακόλουθων μέσων πληρωμής ή παροχής εγγύησης:

i. Αξιώνπροςείσπραξη (Documentary Collections)

ii. ΕνέγγυωνΠιστώσεων (Letters of Credit)

iii. ΕγγυητικώνΕπιστολών (Letters of Guarantee)

iv. ΕνέγγυωνΠιστώσεωνσεΑναμονή (Stand by Letters of Credit)

• Παροχή δομημένων χρηματοδοτικών λύσεων (π.χ. προχρηματοδότηση εξαγωγών με την προσκόμιση παραγγελίας ή συμβολαίου, χρηματοδότηση εξαγωγικών Ενέγγυων Πιστώσεων, χρηματοδότηση εισαγωγών έναντι προτιμολογίου, παραγγελίας ή φορτωτικών εγγράφων και δυνατότητα αποπληρωμής μέσω εκχώρησης τιμολογίων πώλησης).

• Στήριξη των εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο του εξωτερικού εμπορίου, μέσω Προγραμμάτων εγγυοδοσίας και χρηματοδότησης διαμέσου της συνεργασίας με Διεθνείς και Εγχώριους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Ι.Β), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη (E.B.R.D), ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π) κ.λπ.

Υπηρεσίες Factoring

* Βελτίωση της ρευστότητας, αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης, ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και προστασία της επιχείρησης έναντι του πιστωτικού κινδύνου.

* Ενίσχυση των ταμειακών ροών και του Κεφαλαίου Κίνησης με χρηματοδότηση των απαιτήσεων της επιχείρησής μέσω των υπηρεσιών Factoring. Οι υπηρεσίες Factoring της Τράπεζας Πειραιώς παρέχονται μέσω της Πειραιώς Factoring ΑΕ μέλος του διεθνούς οργανισμού factoring, Factors Chain International (FCI).

* Ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου μέσω της παροχής πιστωτικής κάλυψης και αξιόπιστου ελέγχου της φερεγγυότητας των αγοραστών.

* Ανάπτυξη των πωλήσεων μέσω παροχής ανοιχτής πίστωσης στους αγοραστές.