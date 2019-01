Επιχειρηματική Αποστολή ΣΕΒ - ΣΕΒΕ στην Πολωνία

130 b2b συναντήσεις πραγματοποίησαν οι 19 επιχειρήσεις από τους κλάδους των κατασκευών & δομικών υλικών, των τροφίμων & ποτών και των υπηρεσιών, που συμμετείχαν στην επιχειρηματική αποστολή που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΕ, με την υποστήριξη της Eurobank, της Banco Santander Poland και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Την επιχειρηματική αποστολή που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, (17/1/2019), συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας ΔΟΣ και ΑΣ κ. Ιωάννης Μπράχος. Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής, διοργανώθηκαν δύο Επιχειρηματικά Φόρα. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Πολωνικής Συνομοσπονδίας Εργοδοτών (Lewiatan) και το δεύτερο στα κεντρικά γραφεία της Banco Santander S.A.. Μετά τη συζήτηση, οι ελληνικές εταιρείες προχώρησαν σε 130 προγραμματισμένες B2B συναντήσεις.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Φόρουμ, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος ανέφερε ότι "η Πολωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης, με ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Είναι μια από τις πιο ελκυστικές χώρες της Ευρώπης όσον αφορά στις άμεσες ξένες επενδύσεις, με πολλές ελληνικές εταιρείες να εδρεύουν στην Πολωνία. Το διμερές εμπόριο βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο με καλές προοπτικές ανόδου. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και τον μετασχηματισμό του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, προς μια δυναμική και εξωστρεφή οικονομία".

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολωνική οικονομία βρίσκεται, από το 1990, σε ανοδική τάση και το ΑΕΠ της έχει διπλασιαστεί. Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται δε να φθάσει το 4,7% το 2018, εξαιτίας της εγχώριας κατανάλωσης και της επιτάχυνσης των επενδύσεων. Η ανεργία, που οριακά ξεπερνά το 4%, είναι η δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ28).

Οι εμπορικές σχέσεις με τη χώρα μας αυξάνονται διαχρονικά, υπερβαίνοντας το 1 δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι οι Ελλάδα και Πολωνία διαθέτουν συμπληρωματικά εξαγωγικά προϊόντα, παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι υποδομές, τα φάρμακα και τα καλλυντικά, η ενέργεια, οι ΤΠΕ, τα οικοδομικά υλικά, καθώς και τα τρόφιμα και τα ποτά.

Αναλυτικά στην επιχειρηματική αποστολή ΣΕΒ-ΣΕΒΕ συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις ακόλουθες, 19 ελληνικές επιχειρήσεις:

• ASPROFOS ENGINEERING S.A. (τεχνική και συμβουλευτική εταιρεία)

• CHRYSSAFIDIS S.A. (Υδραυλικά και Βιομηχανικά Είδη)

• DALGA SEAFOOD LTD (Τρόφιμα)

• DEAS S.A. (Τρόφιμα)

• DIONYSOS S.A. (Ποτά)

• DOMAINE COSTA LAZARIDI S.A. (Ποτά και Τρόφιμα)

• EURIMAC S.A. (Τρόφιμα)

• HELLENIC BREWERY OF ATALANTI S.A. (Ζυθοποιία)

• HELLENIC FINE OILS S.A. (Τρόφιμα)

• KATSAROS NIKOLAOS & CO (Ποτά)

• KOUKAKIS FARM S.A. (Τρόφιμα)

• NATURE BLESSED PC (Τρόφιμα)

• NITROFARM SA (Χημικά, Λιπάσματα)

• OLYMPIAN GREEN INTERNATIONAL S.A. (Τρόφιμα)

• SDOUKOS S.A. (Τρόφιμα)

• STEELMET S.A. (Μεταλλουργία)

• TEMAK S.A. (Συστήματα Επεξεργασίας Νερού)

• THESSALIKO TRIKALON S.A. (Τρόφιμα)

• TOTTIS BINGO S.A. (Τρόφιμα)

Ο ΣΕΒ, μέσα από τις δράσεις εξωστρέφειας που διοργανώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της εξωστρέφειας και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις στην επιδίωξή τους να διεθνοποιηθούν και να διεισδύσουν σε νέες αγορές.