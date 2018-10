Το πόρισμα της ΕΛΤΕ για τη Folli Follie και οι ευθύνες του ορκωτού ελεγκτή

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και επιτόκιο δανεισμού, συναλλαγές με ανύπαρκτους πελάτες και προμηθευτές και ανεπαρκή ελεγκτικά τεκμήρια για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο στην Folli Follie Group είναι ορισμένα από τα ευρήματα του πορίσματος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) που κατατέθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Αν και από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΕΛΤΕ κατά τον ποιοτικό έλεγχο προκύπτουν ευρήματα παρεμφερή με αυτά της έκθεσης της Alvarez&Marsal, το πόρισμα της ΕΛΤΕ πάει ένα βήμα πιο πέρα. Ένα από τα σημεία που έχει εντοπίσει αφορά στο ότι αμφισβητεί δάνειο συνολικού ποσού 122 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία Landocean Industrial Limited αφού χωρίς εξασφαλίσεις και χωρίς επιτόκιο δανεισμού και χωρίς να προκύπτει το επιχειρηματικό σκεπτικό.

Περαιτέρω, όπως είχε γράψει στις 2 Οκτωβρίου το Capital.gr, υπάρχουν τα ήδη γνωστά ευρήματα που αφορούν στις εταιρείες NG Boon Soon και Thana Prasertsian. Η ΕΛΤΕ αναφέρεται στις δύο "εταιρείες-σφραγίδα" που εμφανίζονταν ως η μία εμφανίζεται ως πελάτης της FF Group Sourcing Ltd. και η άλλη ως προμηθευτής της, "φουσκώνοντας" τους τζίρους και εξασφαλίζοντας δανειοδότηση. Η ΝG Boon Soon εμφανίζονταν ως πελάτης της FF Group Sourcing με τζίρους που σχεδόν άγγιζαν το 1 δισ. δολάρια, με έδρα και αποθήκες που δεν έχουν εντοπιστεί.

Αντίστοιχα, η Τhana Prasertsian, εμφανίζεται να λειτουργεί ως προμηθευτής της FF Group Sourcing, έχοντας λάβει προκαταβολές 250 εκατ. δολαρίων για την παράδοση προϊόντων. Και για αυτή την εταιρεία δεν επιβεβαιώνονται η έδρα και η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΤΕ επικοινώνησε με αντίστοιχες αρχές σε Χονγκ Κογκ & Ταϊλάνδη, συγκεντρώνοντας στοιχεία και πληροφορίες για τον έλεγχο της, στα πλαίσια διερεύνησης της υπόθεσης. Από την επικοινωνία αυτή προέκυψε ότι η ελεγκτική εταιρεία Thomas Ng - Chi Wa & Co δεν αποτελούσε μέλος του Financial Report Council (FRC) του Χονγκ Κονγκ, όπου μετέχουν κυρίως οι "μεγάλες" ελεγκτικές εταιρείες, αλλά της επαγγελματικής ένωσης Hong Kong Institute of CPA.

Υπενθυμίζεται πως το ασιατικό κομμάτι του ομίλου αφορούσε την FF Group Sourcing Ltd (πρώην Folli Follie Hong Kong Limited), η οποία έχει έδρα το Χονγκ Κονγκ. Ως μέλη της διοίκησης, τις λογιστικές καταστάσεις υπογράφει ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος (πρόεδρος της FFG), ο Law Chin Chuen και ο Ιωάννης Μπεγιέτης (ως CFO).

Ευθύνες σε Βαρθαλίτη

Από τα ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου της ΕΛΤΕ, προκύπτει επίσης πως ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής που διενήργησε τον έλεγχο δεν συγκέντρωσε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του, επί των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου της FF, αναφορικά με σημαντικά κονδύλια του κύκλου εργασιών, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έλλειψη τεκμηρίωσης στην εργασία που διενήργησε ο ελεγκτής επί του υπο-ομίλου. Σύμφωνα με το πόρισμα, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΛΤΕ, το όργανο αρμόδιο δηλαδή για την επιβολή κυρώσεων στις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, στο οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων δύο εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος της ΕΛΤΕ στον φάκελο τεκμηρίωσης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της FF Group ξεκίνησε τον Μάιο του 2018, παρότι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, κάθε ορκωτός ελεγκτής και ελεγκτική εταιρεία έχει 60 μέρες να οριστικοποιήσει τον φάκελο ελέγχου του, ήτοι στην περίπτωση αυτή στο τέλος Ιουνίου 2018.

Το πόρισμα ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Όλο αυτό το διάστημα ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, δίχως να απαιτείται η "είσοδος" σε λογιστήρια ή αλλού. Όπως γίνεται γνωστό στο Capital.gr., ύστερα από τη διαδικασία λήψης των σχετικών απαντήσεων από την ελεγκτική εταιρεία, το πόρισμα οριστικοποιήθηκε και διαβιβάστηκε στους αρμόδιους εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση (σ.σ. στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Γιάννης Δραγάτσης που έχει αναλάβει την υπόθεση) και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.