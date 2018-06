Μόλις 10 ημέρες απομένουν για συμμετοχή στον διαγωνισμό  "Israel at 70: Innovation at its Best 2018"

Στις 29 Ιουνίου 2018 λήγει η προθεσμία συμμετοχής στο "Israel at 70: Innovation at its Best 2018”, έναν καινοτόμο επιχειρηματικό διαγωνισμό που προσκαλεί νέους με διαφορετικές ιδέες να δηλώσουν συμμετοχή και να διεκδικήσουν ένα σημαντικό έπαθλο: μια θέση στην επιχειρηματική αποστολή στο Ισραήλ, που θα πραγματοποιηθεί 2-6 Σεπτεμβρίου 2018!

Πιο συγκεκριμένα, το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα της αποστόλης θα δώσει την ευκαιρία στον εκπρόσωπο της νικήτριας ομάδας να συναντηθεί με ισραηλινούς αντιπροσώπους επενδυτικών κεφαλαίων (VC’s) και εταιρειών, angel investors αλλά και στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον εξασφαλίζεται η συμμετοχή του στο φεστιβάλ καινοτομίας "DLD Tel Aviv Innovation Festival", το μεγαλύτερο συνέδριο υψηλής τεχνολογίας του Ισραήλ.

Η Πρεσβεία του Ισραήλ σε αποκλειστική συνεργασία με τους Industry Disruptors - Game Changers (ID-GC) συνδιοργανώνουν τον διαγωνισμό προώθησης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, και καλεί όλους τους ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων να δηλώσουν συμμετοχή και να γίνουν μέρος αυτού του μεγάλου δικτύου.

Οι φιναλίστ θα διαγωνιστούν σε pitching event στις 10 Ιουλίου όπου 5 διακεκριμένοι κριτές από Ελλάδα και Ισραήλ θα αναδείξουν τη νικήτρια ιδέα.

Μην χάσατε λοιπόν την ευκαιρία να δικτυωθείτε με ένα από τα πιο εξελιγμένα οικοσυστήματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας διεθνώς και υποβάλλεται την αίτηση σας τώρα για 10 ακόμα ημέρες!

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.