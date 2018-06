Διεθνής βράβευση "Global FDI Program of the Year" για το ΤΑΙΠΕΔ

Με το βραβείο "Global FDI Program of the Year" για το 2018 τιμήθηκε το ΤΑΙΠΕΔ από το διακεκριμένο διεθνές συνδρομητικό περιοδικό The European.

Τo ΤΑΙΠΕΔ ανακηρύχθηκε νικητής στην κατηγορία "Εθνικό Πρόγραμμα Άμεσων Ξένων Επενδύσεων" από τους αναγνώστες του "The European" μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο πλαίσιο των διεθνών βραβείων "The European Awards" που απονέμει.

Είναι η δεύτερη φορά που το Ταμείο λαμβάνει αυτή την διάκριση, καταδεικνύοντας ότι το ΤΑΙΠΕΔ μέσω του έργου αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας που υλοποιεί, ενισχύει την αξιοπιστία της Ελλάδας στο εξωτερικό και λειτουργεί ως "πρεσβευτής" της για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για το συγκεκριμένο βραβείο ήταν τα εξής:

- Στρατηγική Ανάπτυξης Εθνικής Οικονομίας

- Εθνικό Σχέδιο Προώθησης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων

- Ευκαιρίες Απασχόλησης

- Αξιοπιστία Προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων

- Δημιουργία Εθνικής Αξίας

- Εταιρική Διακυβέρνηση.

Το "The European" βραβεύει επιχειρήσεις που ενισχύουν την οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη σε μια σειρά κλάδων και τομέων, όπως είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις, η ενέργεια, η τεχνολογία, οι τράπεζες και τα χρηματοοικονομικά σε περιοχές όπως η Ευρώπη, η Λατινική Αμερική, η Αφρική, η Μέση Ανατολή, η Ασία κ.ά. Οι διακριθέντες οργανισμοί έχουν αναγνωριστεί για τη πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα και τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στους τομείς που δραστηριοποιούνται.

Ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Άρης Ξενόφος δήλωσε σχετικά: "Η διεθνής αναγνώριση του ΤΑΙΠΕΔ από το διακεκριμένο περιοδικό The European με το βραβείο "Global FDI Program” για το 2018 αποτελεί μεγάλη τιμή για το Ταμείο και το στελεχιακό δυναμικό του. Αποτελεί αναγνώριση της δουλειάς και της προσπάθειάς μας να αξιοποιήσουμε την δημόσια περιουσία με αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οικονομικά όσο και τα κοινωνικά οφέλη που θα έχει το έργο μας για τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό. Η βράβευση αυτή είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει μπει σε νέα αναπτυξιακή τροχιά, προσελκύει άμεσες ξένες επενδύσεις υψηλού κύρους και ανακτά την διεθνή αξιοπιστία της".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, ανέφερε: "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την διάκριση που απέσπασε το Ταμείο, η οποία έρχεται από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Εκτός από μεγάλη τιμή, αισθανόμαστε και το βάρος της ευθύνης για το έργο που έχουμε αναλάβει να φέρουμε εις πέρας. Αυτή η διάκριση ανήκει πρωτίστως στο υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό του ΤΑΙΠΕΔ για την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει σε κάθε έργο του Ταμείου. Εργαζόμαστε όλοι για να ανταποκριθούμε με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις υποχρεώσεις μας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, της οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών".