Η Huawei ακόμα πιο ψηλά στη λίστα των κορυφαίων brands του Forbes για το 2018

Η Huawei αποτελεί τη μοναδική κινεζική εταιρεία που συγκαταλέγεται στα κορυφαία brands του Forbes για το 2018 (The World’s Most Valuable Brands List 2018). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και βρίσκεται στην 79η θέση με αξία 8,4 δισ. δολαρίων.

Όπως επισημαίνεται σχετική, η Huawei έκανε την εμφάνισή της στη λίστα για πρώτη φορά το 2017 στην 88η θέση με αξία 7,3 δισ. δολαρίων. Έπειτα από έναν χρόνο ταχείας ανάπτυξης, η αξία της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15% φτάνοντας τα 8,4 δισ. δολάρια με τη θέση της στην κατάταξη να βελτιώνεται σημαντικά αφού πλέον είναι 79η.

Οι εταιρείες τεχνολογίες κυριαρχούν για ακόμα μια χρονιά στη λίστα του Forbes, καταλαμβάνοντας τις πέντε πρώτες θέσεις και αποτελώντας το 20% των κορυφαίων 100. Η Apple βρέθηκε στην κορυφή για όγδοη συνεχόμενη χρονιά με τις Google, Microsoft, Facebook και Amazon να ακολουθούν. Τα κορυφαία 100 brands προέρχονται από 16 χώρες. Οι ΗΠΑ έχουν το προβάδισμα με 54 εκπροσώπους, η Γερμανία έπεται με 12 ενώ από 7 θέσεις καταλαμβάνουν Ιαπωνία και Γαλλία. Η Huawei παραμένει η μοναδική εκπρόσωπος της Κίνας στη λίστα.

Το 2017 ήταν έτος ραγδαίας ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα για τη Huawei, απόρροια της ευρείας γκάμας προϊόντων της, προεξεχόντων των μοντέλων των σειρών Mate, P και Nova. Το λανσάρισμα των Huawei P10 και Mate10 έβαλε για τα καλά τη Huawei στον χάρτη των premium συσκευών, αυξάνοντας το μερίδιό της στη high-end κατηγορία. Το δε Huawei Nova 2s βρήκε ανταπόκριση στο νεανικό κοινό, πιάνοντας τον σφυγμό της αγοράς και καλύπτοντας πλήρως τα "θέλω" της νέας γενιάς.

Η Huawei παρουσίασε τα μοντέλα της σειράς Huawei P20 στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2018. Χάρη στη μοναδική τριπλή κάμερα της Leica, την εμπνευσμένη από το βόρειο σέλας ντεγκραντέ απόχρωση και τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, τα Huawei P20 εξελίχθηκαν σε παγκόσμια φαινόμενα. Σύμφωνα με την IDC, το μερίδιο της Huawei στην αγορά των smartphones αυξήθηκε κατά 13,8% σε 11,7% με την εταιρεία να αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο κατασκευαστή παγκοσμίως για το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Η αναγνωρισιμότητα του σήματος της Huawei παγκοσμίως αυξήθηκε στο 85%, ενώ αντίστοιχη πορεία σημείωσε και η προτίμηση αγοράς (brand consideration) των συσκευών της στις αγορές εκτός Κίνας με αύξηση 100% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την IPSOS, η Huawei αποτελεί τη No 1 εταιρεία στην κινεζική αγορά βάσει αναγνωρισιμότητας σήματος, προτίμησης αγοράς και δείκτη NPS.

Οι επιδόσεις της Huawei είναι εξίσου εντυπωσιακές και σε άλλες λίστες αξιολόγησης εμπορικών σημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Huawei κατέλαβε την 70η θέση στο "2017 Best Global Brands Report” της Interbrand, ενώ τον Φεβρουάριο του 2018, το Brand Finance παρουσίασε την έκθεση "Global TOP 500 Brand Values in 2018” με τη Huawei να βρίσκεται στο No 25 με αξία 38 δισ. δολαρίων.

Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Huawei στην παγκόσμια αγορά και η ολοένα και αυξανόμενη επιρροή της, ενισχύονται από τις σταθερές επενδύσεις της στην τεχνολογική καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της, η επένδυση της Huawei στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για το 2017 ήταν 89,7 δισ. γουάν, ποσό που αντιστοιχεί στο 14,9% του τζίρου της. Την τελευταία δεκαετία, η Huawei έχει επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη περί τα 394 δισ. γουάν συνολικά.

Σε ό,τι αφορά τις ευρεσιτεχνίες, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Huawei είχε κατοχυρώσει 74.307. Παράλληλα είχε κάνει αίτηση για άλλες 64.091 στην Κίνα ενώ είχε συγκεντρώσει και 48.758 από το εξωτερικό, εκ των οποίων το 90% και πλέον αποτελούσαν νέες εφευρέσεις.

Η Huawei θα συνεχίσει να καινοτομεί, εκπλήσσοντας τους καταναλωτές με νέα προϊόντα και τεχνολογίες, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να εξελιχθεί σε μια εταιρεία που θα λατρεύει το κοινό.