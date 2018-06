Το Ντουμπάι στα 5 κορυφαία ναυτιλιακά cluster παγκοσμίως σε ανταγωνιστικότητα και ελκυστικότητα

Χιλιάδες εκθέτες, συμμετέχοντες και επισκέπτες των Ποσειδωνίων 2018, του πιο σημαντικού παγκόσμιου ναυτιλιακού γεγονότος, έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα για το Ντουμπάι, ένα από τα πιο ανταγωνιστικά και ελκυστικά για επενδύσεις ναυτιλιακά cluster παγκοσμίως σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα που διεξήχθη από το Menon Business Economics Group, τον παγκοσμίου κύρους οργανισμό αξιολόγησης κορυφαίων ναυτιλιακών πρωτευουσών στον κόσμο. Το Ντουμπάι προσκαλεί όλα τα μέλη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας να γίνουν συμμέτοχοι στον δυναμικά αναπτυσσόμενο ναυτιλιακό τομέα του Εμιράτου.

Η έρευνα κατέταξε το Ντουμπάι στην 5 η θέση της λίστας με τα πιο ανταγωνιστικά και ελκυστικά για επενδύσεις ναυτιλιακά cluster στον κόσμο, ενώ ανέδειξε τη δυναμική ανόδου του Ντουμπάι από τη 13 η θέση, όπου βρισκόταν το 2015, στη 10 η θέση στην κατηγορία "Overall Leading Maritime Capitals of the World for the Year 2017". Το Εμιράτο διατηρεί την ηγετική του θέση ανάμεσα στα "πιο ελκυστικά περιβάλλοντα για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα" και μεταξύ "των πόλεων με τα πιο ολοκληρωμένα ναυτιλιακά cluster".

Ο κ. Amer Ali, Εκτελεστικός Διευθυντής της DMCA, δήλωσε: "Είμαστε υπερήφανοι για αυτή τη νέα επιτυχία, η οποία αποτελεί ένα ακόμη επίτευγμα του Ντουμπάι στην παγκόσμια ναυτιλιακή σκηνή. Το επίτευγμα αυτό μας ενθαρρύνει να εργαστούμε εντατικότερα για να ενισχύσουμε τις νομοθετικές, νομικές και οικονομικές δομές μας και να βελτιώσουμε τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και τα logistics που παρέχουμε, ώστε να αναδείξουμε το Ντουμπάι ως ένα από τα καλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως και τα επόμενα χρόνια".

Ο οργανισμός Menon Business Economics Group διεξήγαγε την έρευνα μεταξύ 1.600 εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών της ναυτιλίας από 33 χώρες, οι οποίοι αξιολόγησαν τις πόλεις με βάση πέντε βασικούς δείκτες: τα Ναυτιλιακά Κέντρα, τη Ναυτιλιακή Οικονομία και το Δίκαιο, τους Λιμένες και τα Logistics, τη Ναυτιλιακή Τεχνολογία, και την Ελκυστικότητα και Ανταγωνιστικότητα του Ναυτιλιακού Cluster. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ντουμπάι στη διαρκή προσπάθεια να κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ναυτιλιακών κέντρων του κόσμου, ανάμεσα σε παραδοσιακά ναυτιλιακά κέντρα όπως η Σιγκαπούρη, το Αμβούργο, το Όσλο, το Χονγκ Κονγκ, το Τόκιο, η Κοπεγχάγη, η Αθήνα και το Λονδίνο.

Ο κ. Nawfal Al Jourani, επικεφαλής του γραφείου του ναυτιλιακού cluster του Ντουμπάι, δήλωσε: "Η στρατηγική μας, που έχει ως επίκεντρο την καινοτομία, τη γνώση και τον ‘έξυπνο μετασχηματισμό’, έχει επιταχύνει τις διαδικασίες οργάνωσης, ανάπτυξης και προώθησης του τοπικού ναυτιλιακού τομέα. Επενδύουμε συνεχώς σε πιο αναβαθμισμένες υποδομές, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων πολιτικών και ρυθμιστικού πλαισίου και στην περαιτέρω ενίσχυση του ναυτιλιακού μας δυναμικού, παράγοντες που συντελούν στην εδραίωση της ηγετικής θέσης του Ντουμπάι στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Έτσι σήμερα, μπορούμε με σιγουριά και αισιοδοξία να προσμένουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για τα επόμενα έτη και να κάνουμε το Ντουμπάι ένα από τα κορυφαία ναυτιλιακά cluster. Η συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας σε αυτήν την προσπάθειά μας είναι πολύτιμη".