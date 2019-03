Βέμπερ: Ανησυχητικό ότι η Ελλάδα αρνείται το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες της Βρετανίας

Ανησυχητικό χαρακτηρίζει ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Κομισιόν, Μάνφρεντ Βέμπερ, το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Brexit ως δικαιολογία για να αρνηθεί σε 70.000 Έλληνες της Μεγάλης Βρετανίας το δικαίωμα ψήφου στις ευρωεκλογές.

Όπως σημειώνει "καμία άλλη χώρα δεν το έχει πράξει αυτό" και τονίζει ότι "Σε μια δημοκρατία, ο περιορισμός των δικαιωμάτων ψήφου είναι πολύ προβληματικός".

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Βέμπερ:

"Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Brexit ως δικαιολογία για να αρνηθεί σε 70.000 Έλληνες υπηκόους το δικαίωμα ψήφου από το Ηνωμένο Βασίλειο στις ευρωεκλογές. Καμία άλλη χώρα της ΕΕ δεν το έχει πράξει αυτό. Σε μια δημοκρατία, ο περιορισμός των δικαιωμάτων ψήφου είναι πολύ προβληματικός", υπογραμμίζει με μήνυμά του στο twitter o Μάνφρεντ Βέμπερ.

It is worrying that the Greek Government is using Brexit as an excuse to refuse 70,000 Greek nationals the right to vote from the UK in the EU elections. No other EU country has done that. In a democracy, limiting voting rights is very problematic. https://t.co/po3uSkR1kq