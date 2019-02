ΝΔ: Ευχαριστούμε δημοσίως τον Ευκλείδη Τσακαλώτο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:27

"Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ευχαριστήσει δημοσίως τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο. Όχι τόσο για την αυτονόητη πρόβλεψή του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ηττηθεί στις εκλογές, όσο κυρίως για την διαβεβαίωσή του ότι το κόμμα του ως αντιπολίτευση θα στηρίξει το αίτημά της ΝΔ για τη μείωση των υψηλότατων δημοσιονομικών πλεονασμάτων που εκείνος υπέγραψε. Είναι αξιέπαινο να αναγνωρίζει κανείς, έστω και καθυστερημένα, τα λάθη του".

Με αυτό το σχόλιο υποδέχεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC.



Παράλληλα, πηγές της Νέας Δημοκρατίας υπενθυμίζουν ότι στο πρόσφατο παρελθόν ο κ. Τσακαλώτος, αναφερόμενος στην πρόταση του κόμματος για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, είχε δώσει σε αυτήν τόσες πιθανότητες επιτυχίας όσες και να βγει ο ίδιος ραντεβού με τη Σκάρλετ Γιοχανσον.

Για fake news κάνει λόγο το ΥΠΟΙΚ

Από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομικών, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι "σπεύδει να υιοθετήσει τα fake news" και διαψεύδει τα όσα ακούγονται στο επίμαχο ηχητικό απόσπασμα, ότι δηλαδή ο κ. Τσακαλώτος χαρακτήρισε πιθανό το ενδεχόμενο να έρθει η ΝΔ στην εξουσία.

Το ΥΠΟΙΚ σε ανακοίνωσή του επικαλείται "το επίσημο αρχείο απομαγνητοφώνησης του CNBC" σύμφωνα με το οποίο ο κ. Τσακαλώτος φέρεται πως δήλωσε ότι "Φυσικά και δεν θα αλλάζαμε τις θέσεις μας επειδή η ΝΔ βρέθηκε στην εξουσία. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αλλά στο μη πιθανό και ατυχές σενάριο που βρεθεί στην εξουσία φυσικά".

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ:

"Στο ακόλουθο λινκ https://www.cnbc.com/video/2019/02/21/greek-finance-minister-high-surplus-target-feeds-populists.html?&qsearchterm=tsakalotos

βρίσκεται το video με απόσπασμα της συνέντευξης του Υπουργού Οικονομικών. Στο 2ο λεπτό, όταν ο υπουργός Οικονομικών ερωτάται , σύμφωνα με το επίσημο αρχείο απομαγνητοφώνησης του CNBC:



Q: So let's imagine a scenario where New Democracy actually forms the next government. Would SYRIZA then given what you just said support Kyriakos Mitsotakis in getting that renegotiation from the creditors?



Απαντά:



Α. Of course, of course we did we wouldn't change our position just because new democracy was in power. I don’t think it's very likely they will be in power but in the unlikely and unfortunate eventuality that they are in power of course.



Η ελληνική μετάφραση είναι:



Ερ: Ας φανταστούμε ένα σενάριο στο οποίο Η Νέα Δημοκρατία σχηματίζει την επόμενη κυβέρνηση. Θα υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ( με δεδομένο αυτό που είπατε) τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μία επαναδιαπραγμάτευση [σ.σ. για τα πρωτογενή πλεονάσματα] με τους πιστωτές;



Απ. Φυσικά και δεν θα αλλάζαμε τις θέσεις μας επειδή η ΝΔ βρέθηκε στην εξουσία. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό αλλά στο μη πιθανό και ατυχές σενάριο που βρεθεί στην εξουσία φυσικά.



Το γεγονός ότι η Νέα δημοκρατία σπεύδει να υιοθετήσει τα fake news των φίλα προσκείμενων σε αυτήν ΜΜΕ με ανακοινώσεις τραγικωμικές, δείχνει γιατί το ενδεχόμενο να κυβερνήσει είναι και μη πιθανό και ατυχές".