Η ΝΔ στηρίζει την αναγνώριση Γκουαϊδό ως προέδρου της Βενεζουέλας

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως η Νέα Δημοκρατία συμμετέχει και στηρίζει την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αναγνώριση του Χουάν Γκουαϊδό ως Προέδρου της Βενεζουέλας. "Στηρίζουμε ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές" έγραψε χαρακτηριστικά.

.@neademokratia participates in and supports @EPPGroup initiative in the @Europarl_EN to recognize @jguaido as interim President of #Venezuela. We stand for free and fair democratic elections.