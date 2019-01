Διαψεύδει ο Βέμπερ το Euractiv ότι τάσσεται υπέρ της λύσης για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ

Σε διάψευση του δημοσιεύματος του ιστότοπου Euractiv που τον έφερε να τάσσεται ανοιχτά υπέρ της επίλυσης του Μακεδονικού προχώρησε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

"Σέβομαι πλήρως τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού για το ονοματολογικό με την ΠΓΔΜ. Δεν υπήρξε συνέντευξη επί αυτού του θέματος", έγραψε στο Twitter ο κ. Βέμπερ.

Και συμπλήρωσε: "Πιστεύω πως ο Κ. Μητσοτάκης θα οδηγήσει την Ελλάδα στη σταθερότητα και στην ευημερία, αντιμετωπίζοντας τον λαϊκισμό".

I fully respect the sensitivity of the Greek people on the name issue with FYROM. There was no interview on this topic. I respect the stance of @kmitsotakis and I strongly believe that he will lead Greece to stability and prosperity by tackling populism.