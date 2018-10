Θερμός "αποχαιρετισμός" Ντιμιτρόφ προς Κοτζιά

Με θερμά λόγια τόσο για τον ίδιο όσο για τη Συμφωνία των Πρεσπών αποχαιρετά τον παραιτηθέντα υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά ο ομόλογός του της πΓΔΜ, Νίκολα Ντιμιτρόφ, με μήνυμά του στο Twitter.

Στο μήνυμα, ο κ. Ντιμιτρόφ αναφέρει ότι "υπό την ηγεσία των πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Κοτζιά, μοιραστήκαμε μήνες εντατικών επαφών, κατά τις οποίες γίναμε πραγματικοί φίλοι. Μόλις σε έναν χρόνο, πετύχαμε κάτι που θεωρείτο αδύνατο τα προηγούμενα 27 χρόνια - φέραμε τις χώρες μας εγγύτερα και υπογράψαμε την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών, θεμελιώνοντας έτσι μια γέφυρα φιλίας και αποδεικνύοντας ότι η περιοχή μας έχει τη δυνατότητα να λύνει διαφορές και να παράγει μέλλον".

We managed to achieve what was considered impossible for 27 years – we brought our countries closer & we signed the historic Prespa Agreement, proving that our region is capable of resolving disputes and producing a future. @NikosKotzias, my dear friend, all best wishes! pic.twitter.com/tCq9k5o3Kh