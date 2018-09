Γεύμα εργασίας Α. Τσίπρα με αμερικανικές εταιρείες – Γ. Ρος: Στόχος τώρα η προσέλκυση επενδύσεων

Γεύμα εργασίας παρέθεσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος στον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με τη συμμετοχή στελεχών αμερικανικών εταιρειών. Στο γεύμα, το οποίο διοργάνωσε ο Γουίλμπουρ Ρος, εκπροσωπήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ενέργειας, του εμπορίου, της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, της πληροφορικής. Επίσης, στελέχη από τον κατασκευαστικό τομέα, τη βιομηχανία καθώς επίσης και επενδυτικά funds και τράπεζες που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Εκτενή αναφορά στα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας "που έχει ανακτήσει τη σταθερότητα και ανακάμπτει", καθώς όμως και "στην αναπτυξιακή δυναμική που έχει η Ελλάδα, εξερχόμενη από μια μακρά περίοδο λιτότητας και ύφεσης", έκανε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Αλέξης Τσίπρας κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο γεύμα εργασίας που παρέθεσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος, με τη συμμετοχή και στελεχών κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών.

Κατά την ευκαιρία που είχε να συναντηθεί με σημαντικούς επιχειρηματικούς παράγοντες των ΗΠΑ στο γεύμα εργασίας στο Μανχάταν, όπως αναφέρει με σχετικές αναρτήσεις του στο Twitter, ο πρωθυπουργός τους μίλησε "για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσαρμογής και την ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία της χώρας μας, ως πυλώνα σταθερότητας στη ΝΑ Μεσόγειο". "Στόχος τώρα η προσέλκυση επενδύσεων που θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας", τονίζει ο κ. Τσίπρας στις αναρτήσεις του.

Στο γεύμα εργασίας, το οποίο διοργάνωσε ο κ. Ρος -και σε συνέχεια των συναντήσεων που είχε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός με εκπροσώπους funds και τραπεζών- εκπροσωπήθηκαν κορυφαίες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της ενέργειας, του εμπορίου, της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, της πληροφορικής. Επίσης, στελέχη από τον κατασκευαστικό τομέα, τη βιομηχανία καθώς επίσης και επενδυτικά funds και τράπεζες που ενδιαφέρονται για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πηγές της κυβέρνησης, ο Έλληνας πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην συνέχιση των μεγάλων θεσμικών τομών και μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η χώρα, ώστε να απελευθερώσει το παραγωγικό της δυναμικό και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Αναφέρθηκε επίσης στον "καθοριστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και συνεργασίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων". Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε "την ιστορική σημασία που έχει για τη συνεργασία και τη συνανάπτυξη στα Βαλκάνια, η συμφωνία των Πρεσπών", ενώ τόνισε ότι "τα μεγάλα project της διασυνδεσιμότητας (ενέργεια, μεταφορές) στα Βαλκάνια είναι στρατηγικής σημασίας για την αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής". Γεγονός μάλιστα που, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των ισχυρότερων οικονομικά χωρών του πλανήτη και φυσικά αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος για τις ΗΠΑ να προχωρήσουν σε μεγάλες επενδύσεις στην περιοχή.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι κατά την πρόσφατη συνάντηση στο περιθώριο της ΔΕΘ, ένα από τα συγκεκριμένα θέματα που είχε θέσει ο ίδιος στον κ. Ρος ήταν το ζήτημα των δασμών στη Σωληνουργεία. Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι είναι εξαιρετικά θετικό ότι λίγες ώρες μάλιστα πριν τη σημερινή συνάντηση, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη μείωση των δασμών στο από το 25% στο 7%. "Γεγονός που επιβεβαιώνει τις άριστες σχέσεις και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο χώρες".

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην τοποθέτηση του ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, εξέφρασε το θαυμασμό του για την επιτυχία της Ελλάδας να βγει από την πολυετή κρίση. Μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την πρόσφατη διοργάνωση στη ΔΕΘ καθώς και για την συνάντηση του εκεί με τον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι ήταν πολύ σημαντικό να υπάρξει μια νέα συνάντηση όταν ο Πρωθυπουργός θα επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές. Επίσης τόνισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ είναι καλύτερες από ποτέ και σημείωσε ότι η Ελλάδα δουλεύει με σχέδιο και όραμα, καθώς όπως και ο ίδιος διαπίστωσε από πρόσφατες επισκέψεις του στα Βαλκάνια, προχωρούν σημαντικές πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας - όπως σιδηροδρομική σύνδεση, μεταφορές, αγωγοί, ενεργειακή συνεργασία - στις οποίες η Ελλάδα όχι απλά συμμετέχει αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ηγείται όλων αυτών των προσπαθειών.

Από τους συμμετέχοντες στη συζήτηση, ιδιαίτερη μνεία στις δυνατότητες της Ελλάδας να αναπτυχθεί δυναμικά, έγινε από στελέχη εταιριών που ήδη έχουν επενδύσει στη χώρα. Ενώ από όλους, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, τονίστηκε ιδιαίτερα ότι η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικά ικανό ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές αλλά και φυσικούς πόρους, δεδομένα δηλαδή που την κατατάσσουν στους σημαντικότερους επενδυτικούς προορισμούς διεθνώς. Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στο μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει και από αμερικανικές εταιρείες και funds στην προώθηση της καινοτομίας, της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των start ups. Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των αμερικανικών εταιριών υπογράμμισαν τη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας, ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας. Επί τούτου, πέραν από τα ήδη σημαντικά έργα στα οποία υπάρχει ήδη αμερικάνικη παρουσία - όπως στην περίπτωση του υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη, έγινε αναφορά και στη δυνατότητα νέων επενδύσεων και ειδικότερα στους τομείς της πράσινης ενέργειας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την ελληνική πλευρά, μαζί με τον πρωθυπουργό, ο υπουργός ΨΗΠΤΕ Νίκος Παππάς και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος.

Συνάντηση με τον Jamie Dimon

Συνάντηση με τον Jamie Dimon, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της JP Morgan Chase, είχε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον -ελληνικής καταγωγής- επικεφαλής της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ, για την ανάκαμψη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά του, ο κ. Dimon τόνισε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη, γίνεται και πάλι επενδυτικός προορισμός και ότι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να στηριχθεί περαιτέρω αυτή η προσπάθεια.

Οι αμερικανικές εταιρείες που εκπροσωπήθηκαν

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ο συνιδρυτής και διαχειριστής κεφαλαίου της επενδυτικής "Centerbridge Partners", Mark T. Gallogly, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Howard Lutnick, επικεφαλής και γενικός διευθυντής της "Cantor Fitzgerald L.P.", η Barbara Novick, αντιπρόεδρος της "BlackRock, Inc", ο John Paulson, πρόεδρος, επενδυτής και διαχειριστής hedge funds της "Paulson & Co., Inc", ο Michael A. Peterson, διευθύνων σύμβουλος της "Peterson Management, LLC" και η πρόεδρος της "First Republic Bank", Hafize Gaye Erkan.

Ακόμη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της "Con Edison, Inc", John McAvoy. Η εταιρεία μεταξύ άλλων έχει επενδύσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια σε πρότζεκτ ανανεώσιμης ενέργειας. Επιπλέον, ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της "Loews Corporation", James S. Tisch. Εταιρεία με πολυεπίπεδη δραστηριότητα στους τομείς της ασφάλειας, ενέργειας, φιλοξενίας (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) και συσκευασίας. Ο George H. Walker, επικεφαλής και γενικός διευθυντής της επενδυτικής "Neuberger Berman Group LLC". Μεταξύ των συμμετεχόντων επίσης ο Mitchell Modell, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας "Modell's Sporting Goods" που δραστηριοποιείται στα αθλητικά είδη και επικεντρώνει στο λιανεμπόριο και τον τουριστικό τομέα. Ο επιχειρηματίας στον τομέα της πληροφορικής Kevin P. Ryan, η νομικός, σύμβουλος δημόσιων επιχειρήσεων, συμβουλίων και επιτροπών Faiza J. Saeed, ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής της "OppenheimerFunds, Inc" και ο διευθύνων σύμβουλος Laila J. Worrell, της "Aricent Inc" που δραστηριοποιείται στην ψηφιακή τεχνολογία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ