Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας, δήλωσε Αμερικανίδα αξιωματούχος

"Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως έναν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου" τόνισε η επικεφαλής του Γραφείου των Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ (Assistant Secretary of State for Educational and Cultural Affairs- Department of State) Μέρι Ρόις (Marie Royce), στη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

"Η επένδυση στη σχέση μας με την Ελλάδα είναι μια σπουδαία εστίαση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης των σχέσεων με την Ευρώπη" είπε η κ. Ρόις.

Η ίδια, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, το καλοκαίρι, κατά τη συνάντηση του με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Κοτζιά, για τη δέσμευση της χώρας της για ενίσχυση της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα, κυρίως, στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, της ασφάλειας. "Αυτό είναι αντανάκλαση του γεγονότος ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου και ότι δουλεύουμε μαζί για να οικοδομήσουμε μια ασφαλή και ευημερούσα Ευρώπη" συνέχισε η κ. Ρόις και συνέχισε: "Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος Τραμπ στην επέτειο της ημέρας ελληνικής επανάστασης, την άνοιξη, στον Λευκό Οίκο, θεωρούμε με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση ότι οποιαδήποτε πρόκληση και αν προκύψει, οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, θα την αντιμετωπίσουμε μαζί, ως μέλη μιας σπουδαίας κοινότητας εθνών".

"Καθώς, η Ελλάδα αναρρώνει από την έξοδο της από την οκταετή οικονομική κρίση, οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες να βοηθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν, συμπεριλαμβανομένων των ξένων επενδύσεων και φέρνοντας σε επαφή δημιουργικές επιχειρήσεις και ανταλλαγές από τις δύο χώρες" πρόσθεσε η αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Η ομιλία της έγινε στο ελληνοαμερικανικό φόρουμ για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ και τις προκλήσεις της περιοχής και διοργανώθηκε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η κ. Ρόις υπογράμμισε τις προοπτικές συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς, μεταξύ αυτών της ενέργειας, της εκπαίδευσης, των τεχνολογιών, της καινοτομίας, του πολιτισμού. "Υπάρχουν πολλά πεδία συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας" είπε και εξέφρασε τη χαρά της για τη συμμετοχή των ΗΠΑ, ως τιμώμενης χώρας, στην ΔΕΘ.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην εκπαιδευτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, υπενθυμίζοντας ότι είναι η εβδομηκοστή επέτειος από την ίδρυση του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα, που είναι το παλαιότερο από τα παραρτήματα του στην Ευρώπη και το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την εγκαθίδρυση στενότερων εκπαιδευτικών επαφών ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.

Α. Τζιτζικώστας: Η Κεντρική Μακεδονία έχει τις δυνατότητες να γίνει κόμβος καινοτομίας, ενέργειας και υποδομών

Στον χαιρετισμό του, ο περιφερειάρχης Κ. Μακεδονίας αναφέρθηκε στις κοινές αξίες και στις κοινές επιδιώξεις των δύο χωρών για ελευθερία, σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή και υπογράμμισε τη θετική παρουσία των ΗΠΑ, ως τιμώμενης χώρας, στην 83η ΔΕΘ, ως ένα έναυσμα περαιτέρω ανάπτυξης των προοπτικών, ιδιαίτερα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στα ακαδημαϊκά ιδρύματα που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία και στις "ερευνητικές ομάδες, που κάθε χρόνο κατακτούν υψηλή κατάταξη στο διεθνή ανταγωνισμό, στα μαθηματικά στη ρομποτική, στις νέες τεχνολογίες" και πρόσθεσε: "Έχουμε ότι χρειάζεται, το υλικό, το καύσιμο, για να γίνουμε ηγέτες στην καινοτομία".

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι "με σκληρή δουλειά" και αποκομίζοντας σημαντική εμπειρία από τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, αλλά και με την υποστήριξη τους, καθώς "οι ΗΠΑ είναι η χώρα της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας" η Κεντρική Μακεδονία μπορεί "να γίνει ένας κόμβος καινοτομίας" στην Ν.Α. Ευρώπη και ταυτόχρονα και "ένας πολύ σημαντικός κόμβος ενέργειας και υποδομών", με ισχυρό αποτύπωμα στην παγκόσμια οικονομία, εξαιτίας και της γεωστρατηγικής της θέσης. Σημείωσε, επίσης, ότι η χώρα πρέπει να παράσχει κίνητρα οικονομικά, φορολογικά κίνητρα για να προσελκυστούν φοιτητές, ερευνητές, επιχειρηματίες, νεοφυείς επιχειρήσεις.

Κ. Τσιάρας: Ελλάδα και ΗΠΑ πρέπει να αναπτύξουν ακόμη περισσότερο τις μεταξύ τους σχέσεις

"Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται μια σχέση, σχεδόν εδώ και διακόσια χρόνια, μια σχέση ισότιμη, σταθερή, προσηλωμένη στα ιδανικά και στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας" ανέφερε στην τοποθέτηση του - μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη - ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι αυτή η σχέση καθίσταται ακόμη πιο σημαντική, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο, λόγω της αστάθειας που επικρατεί στο γεωστρατηγικό περιβάλλον. Υπογράμμισε, ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ μέσα σε αυτό το περιβάλλον, δε μπορεί παρά να αποτελεί "μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική επιλογή που θα βοηθήσει τη χώρα μας, που θα βοηθήσει όλα αυτά τα οποία εξελίσσονται να κινηθούν προς την καλύτερη δυνατή κατεύθυνση".

"Σε αυτήν εδώ την πραγματικότητα και σε αυτό εδώ το περιβάλλον, η δική μας εκτίμηση είναι ότι περισσότερο από ποτέ, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ πρέπει να βρουν την ευκαιρία ανάπτυξης ακόμη ισχυρότερων δεσμών και σχέσεων" είπε ο κ. Τσιάρας σημειώνοντας ότι αυτή η προοπτική "στη σημερινή πραγματικότητα μπορεί να αποτυπωθεί ιδιαίτερα και στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας".

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι το περιθώριο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ενέργειας. Πρόσθεσε, ότι η ελληνοαμερικανική κοινότητα αποτελεί "μοναδική γέφυρα" σε αυτή τη σχέση και μπορεί να βοηθά τις επαφές μεταξύ των δύο χωρών.

Στην τοποθέτηση του ο καθηγητής Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ηλίας Κουσκουβέλης, σημείωσε ότι στον 22ο στίχο του ποιήματος "Ύμνος εις την Ελευθερίαν" του Διονύσιου Σολομού, οι πρώτες στροφές του οποίου αποτελούν τον εθνικό μας ύμνο, υπάρχει η αναφορά στις ΗΠΑ "του Βάσινγκτον (Ουάσιγκτον) τη γη…", γεγονός που δείχνει την ιστορικά ισχυρή σχέση με τις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια προβλήθηκε βίντεο με τη ιστορία και τις δράσεις του Ιδρύματος Fulbright, στο οποίο μίλησε, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατβ και οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος Fulbright στην Ελλάδα, που αναφέρθηκαν στα εβδομήντα χρόνια παρουσίας του στην Ελλάδα, στην ιστορία και στη δραστηριότητα του, στην παροχή υποτροφιών, στην υποστήριξη εκπαιδευτικών συνεργασιών και ανταλλαγών κ.ά.

