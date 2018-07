Στήριξη State Department στην Ελλάδα για την απέλαση των Ρώσων διπλωματών

Μήνυμα στήριξης της απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης για την απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter η εκπρόσωπος του State Department, Heather Nauert.

Συγκεκριμένα, η κα Nauert υπογραμμίζει το εξής: "Ελλάδα απέλασε δυο Ρώσους διπλωμάτες και απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε ακόμη δύο, οι οποίοι προσπάθησαν να παρέμβουν στην πολιτική ζωή της χώρας. Στηρίζουμε την Ελλάδα που υπερασπίζεται την κυριαρχία της".

#Greece expelled two Russian officials and barred entry of two others for attempting to interfere in Greek politics. We support Greece defending its sovereignty. #Russia must end its destabilizing behavior.