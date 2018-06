Ακραία πόλωση λόγω διάλυσης των ΑΝΕΛ- Το Μαξίμου επιμένει σε "σχέδιο αποστασίας"

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 17.40

Της Νίκης Ζορμπά

Η συρρίκνωση της Κυβερνητικής πλειοψηφίας κατά ακόμη έναν ( προς το παρόν τουλάχιστον) βουλευτή λόγω της φυλλορροής των ΑΝΕΛ, έχει προκαλέσει από χθες ακραία πόλωση στο πολιτικό σκηνικό.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει επιθέσεις προς τη Ν.Δ και "επιχειρηματικά συμφέροντα" καταγγέλλοντας "σχέδιο αποστασίας" μέσα από επιθέσεις σε βουλευτές της συμπολίτευσης.

Αυτό δήλωσε πριν από λίγο ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, επιμένοντας ότι είναι σε εξέλιξη "συντονισμένο σχέδιο εκφοβισμού και τραμπούκικων επιθέσεων" σε βάρος κυβερνητικών βουλευτών , χρεώνοντάς τις στον Κυριάκο Μητσοτάκη, "μερίδα του κίτρινου ακροδεξιού Τύπου" και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο ωστόσο, η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να πέσει ούτε να οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές.

Η Ν.Δ δεν σήκωσε το "γάντι" εκδίδοντας μια εξόχως ειρωνική απάντηση προς τον Κυβερνητικό εκπρόσωπο: "Τα παραληρήματα αυτής της κυβέρνησης χρήζουν πλέον ψυχιατρικής παρέμβασης και όχι πολιτικού σχολιασμού. Το μόνο που απομένει να καταγγείλει ο καταρρέων κυβερνητικός θίασος είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται και πίσω από το Ρουβίκωνα".

Σε αναζήτηση "εφεδρειών"

Στο Μαξίμου πάντως δεν περιμένουν περαιτέρω απώλειες πέραν -ενδεχομένως- από έναν ακόμη βουλευτή του Πάνου Καμμένου, χωρίς πάντως να τον κατονομάζουν και ξορκίζουν κάθε ενδεχόμενο να κινήσει ο Α. Τσίπρας κοινοβουλευτικές διαδικασίες για ψήφο εμπιστοσύνης και άλλα σχετικά σενάρια.

Ασφαλώς ωστόσο το "βλέμμα" τους είναι στραμμένο σε ενδεχόμενη "δεξαμενή" χρυσών εφεδρειών στην περίπτωση που συμβούν και έτερες απροσδόκητες ανεξαρτητοποιήσεις σαν αυτή του Γιώργου Λαζαρίδη, που άνοιξε και τον ασκό του Αιόλου στο κυβερνητικό αφήγημα περί σχεδίου αποσταθεροποίησης της Κυβέρνησης.

Σε κόμμα και κυβέρνηση πάντως, εμφανίζονται ... ήσυχοι ότι δεν κινδυνεύει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είτε αποχωρήσει ένας είτε περισσότεροι βουλευτές.

Σε ονοματολογία "εφεδρειών" ουδείς έχει προχωρήσει από Ηρώδου Αττικού και Κουμουνδούρου, πάντως εκπέμπουν στο ίδιο "σήμα" που εστειλε χθες από το Λονδίνο ο Αλέξης Τσίπρας ότι αυτή η κυβέρνηση είναι "πολύ σκληρή για να πεθάνει".

"Μύλος" σεναρίων στο Ποτάμι

Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται πως έχουν προκαλέσει "αναταραχή" στο Ποτάμι, όπου έχουν "μπλεχτεί" οι γραμμές τους.

Ο Σπύρος Δανέλλης, βουλευτής του Ποταμιού, δήλωσε (ΕΡΤ) ότι το Ποτάμι θα βάλει πλάτη στην Κυβέρνηση εάν φύγουν οι ΑΝΕΛ, μέχρι τις εκλογές. Με βασική προϋπόθεση, όπως είπε, να μη συμμετέχει στο κυβερνητικό σχήμα το κόμμα του Πάνου Καμμένου.

Νωρίτερα , ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, διέψευδε και δη οργίλα, τα περί στήριξης στην Κυβέρνηση.

"Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley", υπογράμμισε ο κ. Θεοδωράκης.