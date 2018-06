Δανέλλης: Το Ποτάμι θα βάλει πλάτη στην Κυβέρνηση εάν φύγουν οι ΑΝΕΛ

Σε περίπτωση και άλλων διαρροών από την πλευρά των ΑΝΕΛ, το ΠΟΤΑΜΙ θα βάλει πλάτη με άξονα τα θέματα του Σκοπιανού και της οικονομίας, δήλωσε ο βουλευτής του Ποταμιού, Σπύρος Δανέλλης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως εξήγησε αυτό θα γίνει προκειμένου η κυβέρνηση να φτάσει μέχρι τις εκλογές, είτε αυτές γίνουν τον Μάιο, είτε τον Σεπτέμβριο του 2019 υπό τη βασική προϋπόθεση σε αυτό το σχήμα να μην έχουν συμμετοχή οι ΑΝΕΛ.

Νωρίτερα πάντως ο επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης, με μήνυμά του στο twitter διέψευδε τις φήμες ότι βουλευτές του κόμματος θα στηρίξουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να μη χάσει την πλειοψηφία.

"Ας σταματήσουν κάποιοι την παραπληροφόρηση. Καταντάει εμμονή. Οι βουλευτές μας λένε ότι δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση & αυτοί επιμένουν ότι η δεξαμενή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ φτάνει μέχρι το Ποτάμι! Ο δικός μας δρόμος είναι άλλος. "Get up, stand up, don't give up the fight" - Bob Marley", υπογράμμισε ο κ. Θεοδωράκης.