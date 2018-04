Σύμβουλο προέδρου για θέματα εθνικής ασφάλειας όρισε ο Κ. Μητσοτάκης

Σύμβουλο προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για θέματα εθνικής ασφάλειας όρισε ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη θέση αναλαμβάνει ο πτέραρχος (Ι) ε.α. Χρήστος Βαΐτσης.

Όπως επισημαίνει η Ν.Δ., με την τοποθέτηση του κ. Βαΐτση ενισχύονται οι τομείς Άμυνας και Εξωτερικών του κόμματος.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι ο κ. Βαΐτσης θα στελεχώσει την ομάδα των συμβούλων του προέδρου, εισφέροντας τις πολύτιμες γνώσεις και τη μεγάλη πείρα του στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και αμυντικής πολιτικής, ενώ θα συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της πάγιας πρότασης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για την ανάγκη σύστασης Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Βιογραφικό του κ. Χρ. Βαΐτση

Σταδιοδρομία

Ο Πτέραρχος ε.α. Χρήστος Βαîτσης αποφοίτησε το 1980 με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού, από το τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων.

Τον Ιανουάριο του 2017 ολοκλήρωσε ευδοκίμως τη σταδιοδρομία του στην Πολεμική Αεροπορία με το βαθμό του Πτεράρχου, αφού προηγουμένως είχε φτάσει στην κορυφή της ιεραρχίας ως Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (2013-2015) και Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (2015-2017).

Επί σειρά ετών υπηρέτησε σε Μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και έχει στο ενεργητικό εκατοντάδες αποστολές αναχαίτισης και περισσότερες από 4000 ώρες πτήσης σε διάφορους τύπους αεροσκαφών.

Κατά την διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε πλειάδα διοικητικών και επιτελικών θέσεων κάθε βαθμίδας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θέσεις υψηλής ευθύνης:

Διοικητής Μοίρας μαχητικών αεροσκαφών

Διευθυντής Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ)

Διευθυντής Τυποποίησης και Αξιολόγησης του ΑΤΑ

Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας

Εκπρόσωπος Τύπου Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Διοικητής 110 Πτέρυγας Μάχης

Διευθυντής Προσωπικού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Διευθυντής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ

Διευθυντής Κλάδου Στρατηγικής και Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ

Υπαρχηγός Τακτικής Αεροπορίας

Διοικητής Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)

Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (Αρχηγός ΑΤΑ)

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Αρχηγός ΓΕΑ)

Διετέλεσε Πρόεδρος του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ), Μέλος του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) και Μέλος του Συμβουλίου Άμυνας (ΣΑΜ).

Ως Διευθυντής του Κλάδου Στρατηγικής και Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ, διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ομάδα Υψηλόβαθμων Αξιωματούχων (Senior Officials Group) για την εκπόνηση της Νέας Δομής Διοίκησης του ΝΑΤΟ.

Έχει διατελέσει επικεφαλής του Στρατηγικού Διαλόγου στο στρατιωτικό πεδίο μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ.

Έχει επίσης διατελέσει επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό και υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας στον αμυντικό τομέα μεταξύ της Ελλάδος και δεκάδων κρατών της Α. Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής.

Έχει διατελέσει επικεφαλής της ελληνικής στρατιωτικής επιτροπής για τον καθορισμό και εφαρμογή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (Confidence Building Measures) μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.

Έχει υπηρετήσει ως Αεροπορικός Ακόλουθος στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βόννη.

Μετά την αποστρατεία του, έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχει διδάξει σε σεμινάρια του New York College, Athens, ενώ την παρούσα περίοδο συνεργάζεται, ως σύμβουλος, με την Πολεμική Αεροπορία του Κατάρ.

Σπουδές - Μετεκπαίδευση

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΜΑ in International Studies από το King’s College, University of London.

Έχει αποφοιτήσει από διάφορες Σχολές και Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

- "Flight Safety”, University of Southern California (1st in Class – Recipient of the ‘’Trojan Trophy’’ for Academic Excellence and Faculty Recognition)

- Canadian Forces Command and Staff College, Toronto – Canada

- Royal College of Defence Studies, London

- Σχολή Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α)

- Σχολή Πολέμου Αεροπορίας

- Σχολείο Εκπαιδευτών Πτήσεων

- Fighter Weapons School

Διακρίσεις

Έχει τιμηθεί με μεγάλη σειρά διαμνημονεύσεων και παρασήμων από την Ελληνική Δημοκρατία, καθώς και με τα παράσημα Médaille de la Défense Nationale και Ordre National du Mérite από την Γαλλική Δημοκρατία.

Προσωπικά Στοιχεία

Ο Πτέραρχος ε.α. Χρήστος Βαîτσης γεννήθηκε στη Λάρισα το1959. Είναι έγγαμος και έχει δύο (2) κόρες.