Αλβανικά ΜΜΕ: Στο όνομα "Νέα Μακεδονία" συμφώνησαν Ελλάδα-Σκόπια

Την ώρα που ο Αλβανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Σκοπίων, Μπουγιάρ Οσμάνι, επισκέπτεται την Αθήνα για επαφές με την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών, αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της αλβανικής ενημερωτικής πύλης www.infoshqip.com, που αναφέρεται σε "λεπτομέρειες" της επικείμενης συμφωνίας Αθηνών-Σκοπίων για την ονομασία, επικαλούμενο μάλιστα "αξιόπιστες ελληνικές πηγές".





Σύμφωνα με το αλβανικό δημοσίευμα, όπως μεταδίδει το protothema.gr, η επίσημη ονομασία που έχει συμφωνηθεί είναι "Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας" και εν συντομία "Νέα Μακεδονία". Η συμφωνία προβλέπει, επίσης, λύσεις σε ζητήματα εκκλησιαστικά, γλώσσας και ταυτότητας, όχι μόνο των Σκοπιανών αλλά και των Ελλήνων Μακεδόνων.

Το όνομα των Σκοπίων θα αναφέρεται στα σλαβικά, αγγλικά, ελληνικά και αλβανικά. Συγκεκριμένα :



ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Република Нова Македонија (мк-кир)

Republika Nova Makedonija(mk-lat)

Republic of New Macedonia(eng)

Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας(gr)

Dimokratia tis Nea Makedonia(gr-lat)



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Нова Македонија - Nova Makedonija (mk)

New Macedonia (eng)

Νέα Μακεδονία (gr)



ΓΛΩΣΣΑ

Sovremen Makedonski jazik (мк)

Modern Macedonian/Makedonski (eng)

Σλαβομακεδονική γλώσσα - Slavomakedoniki glossa (gr)



ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Македонско (мк)

New Macedonian (eng)

Νεομακεδονική (gr)



ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Нова Македонска Православна Црква–Охридска Архиепископија (мк)

New Macedonian Orthodox Church–Ohrid Archbishopric (eng)

Ορθόδοξη Εκκλησία της Νέα Μακεδονίας-Αρχιεπισκοπή της Οχρίδας (gr)

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η "Εθνική Ταυτότητα" θα υπόκειται σε διαπραγματεύσεις της συμφωνίας και θα είναι:

Македонец/Македонка/Македонци (мк)

Ethnic Macedonian/Ethnic Macedonians (eng)

Σλαβομακεδόνες/Slavomakedones (gr)



Παράλληλα προσδιορίζονται και οι Μακεδόνες της Ελλάδας για το πώς θα τους αποκαλούν οι Σκοπιανοί, αλλά και διεθνώς. Συγκεκριμένα:

Μακεδονική / Μακεδονικό - Μακεδόνες / Makedones (gr)

Greek Macedon/Greek Macedons (eng)

Грчки македон / Грчки македони (мк)



Όπως επισημαίνει το "InfoShqip.com" πρόκειται για ανεπίσημο έγγραφο με πληροφορίες από ελληνικές πηγές (Πληροφορίες από www.echedoros-a.gr). Αναλυτές στα Σκόπια δεν θεωρούν τυχαία τη συγκεκριμένη δημοσίευση, την ώρα που ο Αλβανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των Σκοπίων Μπουγιάρ Οσμάνι, επισκέπτεται την Αθήνα.