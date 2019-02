Σαρδάμ ή παραδοχή Τσακαλώτου για νίκη ΝΔ;

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:44

Την πρόθεση του να στηρίξει μια πιθανή πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας για τον περιορισμό των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, εξέφρασε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC.

Ερωτηθείς αν θα στηρίξει μια πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον είναι η επόμενη κυβέρνηση, για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων ο κ. Τσακαλώτος στο βίντεο ακούγεται να λέει πως είναι "πιθανό η Νέα Δημοκρατία να έρθει στην εξουσία". Βέβαια, στη συνέχεια συμπληρώνει: "Στην απίθανη και ατυχή περίπτωση να είναι στην εξουσία και αν αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής τους θα τους στηρίζαμε… αλλά δεν θα τους στηρίζαμε σε πολλές άλλες περιοχές, ιδίως καθώς δεν γνωρίζουμε το πρόγραμμα τους".

Σαρδάμ ή απλή παραδοχή

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το κείμενο της απομαγνητοφώνησης της συνέντευξης που διένειμε το υπουργείο Οικονομικών ο κ. Τσακαλώτος δηλώνει πως "δεν είναι πολύ πιθανό η ΝΔ να έρθει στην εξουσία" ("I don't think it is very likely"). Τώρα αν ο κ. Τσακαλώτος "μάσησε τα λόγια του" και είπε τις λέξεις "don't" μέσα από τα δόντια του ίσως και να οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα του παραδέχεται τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας κάτι που πιθανώς είναι δύσκολο να παραδεχθεί με δυνατή φωνή και μάλιστα μιλώντας στο παγκόσμιο κοινό.

Πολύ ψηλό το 3,5% στα πρωτογενή πλεονάσματα

Κατά τα άλλα και μιλώντας για το πλεόνασμα ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε: "Υπάρχει συναίνεση σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα στο θέμα αυτό: το 3,5% [στα πρωτογενή πλεονάσματα] είναι πολύ υψηλό, ιδιαίτερα για μια χώρα που έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ της", αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών και προσθέτει:

"Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να διαφωνούμε. Θα πρέπει να πάμε μαζί και να πούμε στην Ευρώπη που έχει μάθει τα μαθήματα από την άνοδο της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού ότι τόσο υψηλοί στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα το μόνο που κάνουν είναι να τροφοδοτούν δυσαρέσκεια, όχι μόνο για τα πολιτικά κόμματα αλλά και για την ίδια την πολιτική διαδικασία".

"Δεν διαφωνώ με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι χρειάζεται να γίνει αυτό, θα ήταν καλό να είχε λιγότερο συγκρουσιακή συμπεριφορά για να μπορέσουμε να έχουμε συμφωνία στο θέμα αυτό".

Ερωτηθείς εξάλλου για τον αρνητικό αντίκτυπο από την Ιταλία στα ελληνικά ομόλογα και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για να θωρακίσει τη χώρα από εξωτερικά γεγονότα, ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η πρώτη στρατηγική είναι το μαξιλάρι ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι "ουσιαστικά το ελληνικό χρέος είναι εγγυημένο για τα επόμενα δύο χρόνια λόγω του μαξιλαριού. Έχουμε δημιουργήσει μια συμφωνία για το χρέος που σημαίνει ότι έχουν ένα πρόγραμμα χαμηλότερων αποπληρωμών από χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία για τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό μας δίνει το περιθώριο για να μπορούμε να έχουμε σοβαρές συζητήσεις με την αντιπολίτευση, με τους κοινωνικούς εταίρους, για να έχουμε μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα μειώνει τον δείκτη του χρέους προς το ΑΕΠ από την πλευρά του παρανομαστή".

Ανέφερε τέλος ότι η κυβέρνηση "είναι πολύ ανοικτή όσον αφορά τις πολιτικές της για την ανάπτυξη... είναι όλα υπολογισμένα δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Και πιστεύω αυτός είναι ο λόγος που οι αγορές μας βλέπουν διαφορετικά. Η αντιπολίτευση φυσικά αναφέρει ότι τα επιτόκια μας είναι υψηλότερα από της Πορτογαλίας. Ασφαλώς έχουμε υψηλότερα επιτόκια αφού η Πορτογαλία βγήκε από το πρόγραμμα εδώ και αρκετά χρόνια και εμείς μόλις πρόσφατα. Αλλά το θέμα είναι ότι πάμε στη σωστή κατεύθυνση και μας αναβαθμίζουν οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης. Άρα έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε αισιοδοξία για το μέλλον".

Απομένουν 1-2 θέματα να περάσουν από τη Βουλή για την 2η αξιολόγηση

Προβλέπω ότι "το πιο πιθανό αποτέλεσμα της έκθεσης" της 27ης Φεβρουαρίου της Κομισιόν είναι "να αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά", επισήμανε ο ΥΠΟΙΚ σε ερώτημα για την 2η αξιολόγηση.

"Πρέπει να γίνουν ακόμη κάποια βήματα για να περάσει η νομοθεσία που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Eurogroup. Έτσι, η έκθεση θα είναι ευνοϊκή, θα αναφέρει ότι έχουμε κάνει όλα όσα έπρεπε. Υπάρχουν ακόμη ένα ή δύο πράγματα που πρέπει να περάσουν από τη Βουλή αλλά έχει συμφωνηθεί η νομοθεσία, επομένως είναι μια τυπική διαδικασία αυτή που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το Eurogroup της 11ης Μαρτίου" επισήμανε.

Για το ομόλογο και για το αν η Ελλάδα μπορεί να αρνηθεί τα κέρδη των ομολόγων καθώς έχει διαθέσιμα ο ΥΠΟΙΚ απάντησε ότι "δεν βλέπουμε (τα κέρδη ομολόγων) μόνο ως ένα ζήτημα του αν χρειαζόμαστε τα χρήματα. Το βλέπουμε ως θέμα που καλύπτει τόσο τους πιστωτές όσο και τα θεσμικά όργανα ώστε να είναι πεπεισμένοι ότι η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία των μεταρρυθμίσεων. Έτσι, είναι "πιο σημαντικό το σήμα που δίνει από ότι τα χρήματα που παράσχει".

Πρόσθεσε ότι "φυσικά, τα χρήματα είναι πάντα χρήσιμα. Δεν τα χρειαζόμαστε αμέσως, επειδή υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα κάτι το οποίο σημαίνει ότι το χρέος μας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση μετά την συμφωνία του προηγούμενου καλοκαιριού". Εξήγησε ότι "για τον λόγο αυτό άλλωστε ήμασταν σε θέση να βγούμε στις αγορές πριν από τρεις - τέσσερις εβδομάδες και για τον ίδιο λόγο οι επενδυτές αισθάνονται βεβαιότητα για την ελληνική οικονομία και τα spreads μειώνονται".

Ο ΥΠΟΙΚ επισήμανε ότι "πιστεύω ότι συνεχίζεται η στρατηγική μεταρρυθμίσεων. Είναι γνωστές οι προθέσεις μας. Δεν εκπλήσσουμε τους επενδυτές". Είχαμε προειδοποιήσει για τον κατώτατο, είπε, "έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχουν εκπλήξεις, δεν υπάρχει κρυφή ατζέντα". Επανέλαβε επίσης τις βολές προς την ΝΔ λέγοντας ότι "η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται τεράστιες φορολογικές περικοπές για τις οποίες δεν μπορώ να καταλάβω από πού προέρχονται τα χρήματα, κάτι που είναι ένα σοβαρό θέμα τόσο για τις αγορές όσο και για τους ανθρώπους που σκέφτονται να την ψηφίσουν".