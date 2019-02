Εκδήλωση ΙΟΒΕ - Ελληνικής Παραγωγής για τις προκλήσεις της βιομηχανίας στην εποχή του Industry 4.0

Εάν θέλουμε να επουλώσουμε τις πληγές της κρίσης, ο μόνος τρόπος είναι μια ανταγωνιστική οικονομία που παράγει και εξάγει, θέλουμε να δούμε τις προκλήσεις της βιομηχανίας διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να καταδείξουμε ότι ο κλάδος της παραγωγής είναι μια γοητευτική και ταυτόχρονα μια συναρπαστική δραστηριότητα. Αυτό τόνισε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Παραγωγής, Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, Ελένη Κολιοπούλου, προλογίζοντας την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα από κοινού με το ΙΟΒΕ και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ με θέμα "Ευκαιρίες και Προκλήσεις για την Ελληνική Βιομηχανία στην Εποχή του Industry 4.0”.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας European Industry Week 2019 κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Christoph Roser, συγγραφέας του βιβλίου Faster, Better, Cheaper in the History of Manufacturing: From the Stone Age to Lean Manufacturing and Beyond, ο οποίος έκανε αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας, αλλά και στα μαθήματα που απορρέουν από το παρελθόν και μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε το μέλλον της μεταποίησης. Όπως είπε ο κ. Roser στο μέλλον η μεταποίηση χρειάζεται να επιδείξει ταχύτητα και ευελιξία, ο ρόλος της αλυσίδας προμήθειας και των logistics θα είναι ακόμη πιο σημαντικός, θα παραμείνει σημαντική η έμφαση στη λεπτομέρεια, δηλαδή θα έχουν μεγάλο ρόλο οι στρατηγικές εφαρμογής και δημιουργίας, ενώ οι νέες τεχνολογίες θα αλλάξουν πλήρως τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, οι μπαταρίες και η αυτόνομη οδήγηση αλλά και οι γενετικές τεχνολογίες.

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση για το μέλλον και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής βιομηχανίας στην οποία συμμετείχαν ο διευθυντής της DG GROW της ΕΕ Gwenolé Cozigou, η διευθύνουσα σύμβουλος της ANTOPACK Τέα Αντωνίου, ο ΓΔ του ΙΟΒΕ Ν. Βέττας, ο καθηγητής του ΕΜΠ Γ. Καλογήρου και ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ηρακλής Δ. Χανής.

Χ. Φλουδόπουλος