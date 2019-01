ΕΚΤ: Απαίτηση για επιπλέον κεφάλαια και για την εγγύηση των καταθέσεων

Της Νένας Μαλλιάρα

Η βαριά "ατζέντα" των τραπεζών με NPLs , προβλέψεις και κεφαλαιακή κατάσταση, θα βαρύνει ακόμη περισσότερο με την επικείμενη υποχρέωση για την προσαρμογή τους στο πανευρωπαϊκό πλαίσιο που θέτει ως προτεραιότητα την προληπτική επάρκεια κεφαλαίων για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν "ατυχημάτων" που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ε.Ε. Μέσα στο τρέχον έτος , οι ελληνικές τράπεζες θα λάβουν από την ΕΚΤ και "τελεσίγραφο" προς αυτή την κατεύθυνση ( ορισμός συγκεκριμένων δεικτών ) και θα υποχρεωθούν να εξετάσουν την ενίσχυση των κεφαλαίων τους μέσω ομολόγων Tier II και αργότερα senior .

Τα παραπάνω θα προέλθουν από την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων ( MREL ) που βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με την Οδηγία 2014/59/EE για τη θέσπιση πλαισίου για την εξυγίανση τραπεζών και επενδυτικών εταιρειών (BRRD) που ισχύει από 1/1/2016.

H εξυγίανση μέσω BRRD

Η Οδηγία BRRD που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4335/2015 στοχεύει να θέσει τέλος στην πολιτική της διάσωσης των τραπεζών με δημόσιους πόρους, ελαχιστοποιώντας έτσι την έκθεση των φορολογουμένων σε ζημίες. Καθιερώνει, έτσι, εργαλεία εξυγίανσης με ίδια μέσα , διασφαλίζοντας ότι τις ζημιές θα επωμίζονται οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και οι καταθέτες των τραπεζών.

Τα μέτρα εξυγίανσης στα οποία αναφέρεται η BRRD είναι η εντολή μεταβίβασης (sale of business tool), το μεταβατικό ίδρυμα (bridge institution tool), ο διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων (asset separation tool) και η αναδιάρθρωση του παθητικού (bail-in tool).

Στο πλαίσιο αυτό, για την αποτελεσματική εφαρμογή της αναδιάρθρωσης του παθητικού και για να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν εκδώσει επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα , τα οποία δύνανται να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνθήκες χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τα ιδρύματα θα πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγμή μια ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL).

Αυτή η απαίτηση υπολογίζεται ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων εκφρασμένο ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας. Το MREL, δηλαδή, αφορά στοιχεία παθητικού των ιδρυμάτων που μπορούν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών και για την ανακεφαλαιοποίησή τους, αν αυτό απαιτηθεί, σε περίπτωση εξυγίανσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών των ιδρυμάτων υπό εξυγίανση και να αποφευχθεί η έκθεση δημόσιων πόρων σε κίνδυνο απώλειας.