Ανεβάζουν ταχύτητα οι εταιρείες διαχείρισης "κόκκινων" δανείων

Της Νένας Μαλλιάρα

Ανεβάζουν ταχύτητα οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, ακολουθώντας τη σταδιακή αύξηση των πωλήσεων NPLs. Ήδη 14 εταιρείες έχουν λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες 6 βρίσκονται σε αναμονή, διαμορφώνοντας προσεχώς ένα τοπίο με τουλάχιστον 20 servicers που θα κληθούν να διαχειριστούν σχεδόν το 50% της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών, η οποία θα προέλθει από πωλήσεις χαρτοφυλακίων και τιτλοποιήσεις.

Ο μεγαλύτερος servicer στην ελληνική αγορά NPLs, με πάνω από 20 δισ. ευρώ "κόκκινα" δάνεια προς διαχείριση είναι αυτήν τη στιγμή η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, FPS (Financial Planning Services), θυγατρική της Eurobank. Η εταιρεία θα έχει αναλάβει μέχρι τα τέλη του έτους από funds και επενδυτές, μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς διαχείριση, ύψους 6 δισ. ευρώ.

Η FPS, η οποία ήταν η δεύτερη εταιρεία διαχείρισης που έλαβε άδεια από την ΤτΕ τον Μάρτιο του 2017, συνήψε σύμβαση για την εξυπηρέτηση της πρώτης αγοραπωλησίας μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ελληνική αγορά τον Νοέμβριο του 2017, αναλαμβάνοντας το "πακέτο" ανεξασφάλιστων NPLs που εξαγόρασε από την Eurobank, η Intrum. Τις προηγούμενες ημέρες, στο χαρτοφυλάκιο της FPS προστέθηκε και το δεύτερο "πακέτο" NPLs χωρίς εξασφαλίσεις της Τράπεζας που εξαγοράστηκε από την B2Kapital, ενώ η τελευταία μετέφερε στην FPS για διαχείριση και το χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων NPLs που είχε αγοράσει από την Alpha Bank (χαρτοφυλάκιο Venus).

H Financial Planning Services (FPS), 100% θυγατρική της Eurobank, ιδρύθηκε το 2006 με καταστατικό σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων. Mετατράπηκε σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών αποκλειστικού σκοπού το 2009. Τρία χρόνια αργότερα μετονομάστηκε σε Eurobank Remedial Services (ERS). To 2012 κλήθηκε να αναλάβει άλλη εταιρεία του Ομίλου, 100% θυγατρική της Eurobank, τη διαχείριση προβληματικών δανείων του τραπεζικού τομέα. Άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε Εurobank Financial Planning Services (Eurobank FPS) και τροποποιήθηκε ο καταστατικός σκοπός της.

Το 2014 η Eurobank FPS έγινε η πρώτη εταιρεία που πρόσφερε εξυπηρέτηση σε τρίτους για τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια ενυπόθηκων δανείων, ως υπεργολάβος της Eurobank. Το 2015 θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο Αγοράς και Εξυπηρέτησης Τραπεζικών Δανείων σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, και η FPS ήταν η δεύτερη εταιρία, μετά την Aktua (νυν Cepal της Alpha Bank), που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 η FPS απορρόφησε διά συγχωνεύσεως την ERS και διεύρυνε περαιτέρω τις δραστηριότητές της. Συνήψε σύμβαση για την εξυπηρέτηση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής της Eurobank (ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις) και τον Νοέμβριο του 2017 υπέγραψε τη σύμβαση για την εξυπηρέτηση της πρώτης αγοραπωλησίας μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι οι άλλες 13 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση NPLs είναι (με σειρά από τις πιο πρόσφατα αδειοδοτηθείσες) οι: MELFIN (μέλος του Ομίλου Mellon), LPN Capital, Special Financial Solutions (θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς), Hoist (μέλος του Ομίλου Hoist Financial, Σουηδία), QQUANT MASTER Servicer (θυγατρική της Qualco), DV01 Asset Management (θυγατρική της DV01 Funds Management, Αυστραλία), Independent Portfolio Management (θυγατρική της Alvarez & Marsal), B2Kapital (μέλος του νορβηγικού ομίλου B2Holding), UCI Ελλάς (μέλος του ισπανικού ομίλου UCI), Resolute Asset Management, Pillarstone, Θεά Άρτεμις (Attica Bank) και Cepal (πρώην Aktua Hellas).