ΤτΕ: Χαιρετισμός του Διοικητή Γ. Στουρνάρα στα εγκαίνια φωτογραφικής έκθεσης

Χαιρετισμός απηύθυνε ο Διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα στα εγκαίνια της έκθεσης "Στιγμιότυπα: 12 ιστορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσα από τον φακό του Κ. Μεγαλοκονόμου" στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τι δήλωσε:

Κατά το 2018, η επέτειος των 90 ετών λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος μας έδωσε αρκετές φορές την αφορμή να μελετηθούν εκ νέου ιστορικά αρχεία και συλλογές της Τράπεζας και να αξιοποιηθούν σε εκθέσεις και εκδόσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία του ρόλου της ως θεσμού και θεματοφύλακα της οικονομίας, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρω την έκθεση έργων τέχνης από τη συλλογή της Τράπεζας με τίτλο "Τόποι αναφοράς" που πραγματοποιήσαμε στο Μουσείο Μπενάκη από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2018, καθώς και τις "Συζητήσεις στο Μουσείο" με σημαντικούς σύγχρονους εικαστικούς που προηγήθηκαν αυτής της έκθεσης. Επίσης, αναφέρω και το διεθνές Συνέδριο οικονομικής ιστορίας "The birth of inter-war central banks: building a new monetary order” που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Στο ίδιο πνεύμα, οργανώνεται στο Μουσείο της Τράπεζας, μέσω και του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης που διοργάνωσε και όλα όσα σας προανέφερα, η νέα περιοδική έκθεση "Στιγμιότυπα: 12 ιστορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσα από τον φακό του Κ. Μεγαλοκονόμου". Ο Κωνσταντίνος Μεγαλοκονόμου, από τους σημαντικότερους Έλληνες φωτορεπόρτερ, αποτύπωσε σε φωτογραφίες παρουσιάσεις και εκδηλώσεις της Τράπεζας από το 1947 έως το 1992, όπως και λιγοστοί άλλοι – καλεσμένοι από την Τράπεζα – συνάδελφοί του.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 12 στιγμιότυπα από αυτή τη φωτογραφική συλλογή, η οποία ανήκει στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας της Ελλάδος. Παράλληλα, ιστορικά τεκμήρια και αντικείμενα από το Ιστορικό Αρχείο και τις Συλλογές της Τράπεζας, σε συνδυασμό με πρωτότυπες αφηγήσεις, "ζωντανεύουν" τα στιγμιότυπα αυτά.

Στο σύνολό της, η έκθεση φέρνει στο προσκήνιο ιστορίες που αφορούν καθημερινές δραστηριότητες, αλλά και τη θεσμική λειτουργία της Τράπεζας ως κεφαλίδας του τραπεζικού συστήματος. Υπό αυτή τη σκοπιά, η παρατήρηση της ιστορίας της Τράπεζας της Ελλάδος συμβαδίζει με αυτή της γενικότερης οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας, "ανοίγοντας" τη θέαση προς ένα μεγαλύτερο πλαίσιο ανάγνωσης γεγονότων στην ευρύτερη ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στα σημερινά εγκαίνια.