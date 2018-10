Προϋπολογισμός 2019: Χωρίς περικοπές συντάξεων και με παροχές, αν συμφωνήσουν όμως οι θεσμοί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:15

Της Δήμητρας Καδδά

Κατατέθηκε στις Βρυξέλλες και δημοσιοποιήθηκε από την Κομισιόν το σχέδιο Προϋπολογισμού για το 2019 στο πλαίσιο της διαδικασίας για το "Ευρωπαϊκό Εξάμηνο". Βασίζεται σε διατήρηση των "παλαιών" συντάξεων στα σημερινά επίπεδα και σε κατάργηση των αντιμέτρων του 2017, αλλά και στην εφαρμογή των παροχών που περιλάμβανε το Προσχέδιο της 1ης Οκτωβρίου.

Ωστόσο, υπάρχει υποσημείωση στον σχετικό πίνακα με τις εν λόγω παρεμβάσεις ότι "η ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων θα οριστικοποιηθεί μετά από διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή".

Το σχέδιο προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα σε όρους μνημονίου 3,6% του ΑΕΠ το 2019 έναντι 3,56% του Προσχεδίου της 1ης Ιουλίου (αν προσμετρηθεί η μη μείωση των συντάξεων και τα αντίμετρα) και διατηρεί την πρόβλεψη για ΑΕΠ 2,1% φέτος και 2,5% το 2019.

Επισημαίνεται ότι προωθείται ένα "νέο μείγμα πολιτικών το οποίο είναι εντός των ορίων του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου το 2019 και επομένως είναι πλήρως συμβατό με τον δημοσιονομικό στόχο που καθορίστηκε στο Μεσοπρόθεσμο".

Περιλαμβάνει ένα σενάριο βάσης (no policy change scenario) με τις εκτιμήσεις για τα πλεονάσματα με βάση τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου του Μάιου και τις αλλαγές που σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση για το 2019 (discretionary measures included in the Draft Budget). Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν την μη περικοπή των συντάξεων και την εφαρμογή των "αντίμετρων" του 2019.

Το σχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες περιλαμβάνει κάποιες ανακατανομές δαπανών στις παρεμβάσεις του 2019. Αυξάνει την αξία της επιδότησης ενοικίου από 150 σε 200 εκατομμύρια ευρώ και μειώνει αντίστοιχα από 229 εκατομμύρια ευρώ σε 177 εκατομμύρια ευρώ το δημοσιονομικό κόστος από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.

Συνολικά το κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που επιθυμεί να κάνει το 2019 παραμένει στο 1,1 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα έχει ως πρώτο μεγάλο σταθμό την έκθεση/πόρισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (που αναμένεται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου όπως και για τα άλλα κράτη-μέλη). Εν συνεχεία με βάση την έκθεση θα πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση στο Eurogroup και ενδεχομένως στα κοινοβούλια των κρατών-μελών.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι μία διαδικασία η οποία ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται ουσιαστικά τον επόμενο Μάιο, με την ανακοίνωση των τελικών συστάσεων λήψης μέτρων προσαρμογής, αν κριθεί ότι είναι αναγκαίο. Έχει πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια. Ουσιαστικά η κυβέρνηση θα πρέπει να αποδεικνύει ότι εφαρμόζει τις συμφωνημένες πολιτικές τους επόμενους μήνες, εν μέσω εντεινόμενων προεκλογικών διαδικασιών.

Παράλληλα, στην περίπτωση της Ελλάδας δεν ισχύει μόνο το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Υπάρχει και η μεταμνημονιακή παρακολούθηση σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Για αυτό και η έκθεση που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέρα από το δημοσιονομικό πεδίο, θα περιλαμβάνει και αναλυτικό απολογισμό της πορείας υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα



Τι έλεγε το Προσχέδιο της 1ης Οκτωβρίου



Σημειώνεται ότι το Προσχέδιο Προϋπολογισμού, όπως κατατέθηκε στην ελληνική Βουλή την 1η Οκτωβρίου, προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,56% του ΑΕΠ το 2019 στο σενάριο "Β", δηλαδή αν δεν περικοπούν οι συντάξεις και εφαρμοστούν οι παρεμβάσεις τις οποίες και κοστολογεί, ενώ στο βασικό του σενάριο που περιλαμβάνει τις περικοπές στις συντάξεις αλλά και τα αντίμετρα, προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 4,14% του ΑΕΠ το 2019.

Επίσης, το ίδιο Προσχέδιο, στο σενάριο "Β" υπολογίζει ότι η μη περικοπή των συντάξεων και η μη εφαρμογή των αντίμετρων θα προκαλέσει "απώλεια" 335 εκατ. ευρώ, ενώ οι παροχές θα έχουν δημοσιονομικό κόστος 491 εκατ. ευρώ (συνολικό δημοσιονομικό κόστος 1,1 δισ. ευρώ).

