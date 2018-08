Σεντένο: Η επιστροφή στις κακές πολιτικές του παρελθόντος θα είναι μεγάλο λάθος

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο σημειώνει για την έξοδο από τα μνημόνια:

"Καλημέρα. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα διάσωσής της τελειώνει μετά από ένα μακρύ και δύσκολο δρόμο από τον οποίο όλοι μάθαμε το μάθημά μας.

Αλλά αυτό", συνεχίζει, "ανήκει πλέον στην ιστορία. Σήμερα η οικονομική ανάπτυξη έχει επανέλθει, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, υπάρχει δημοσιονομικό και εμπορικό πλεόνασμα, η οικονομία έχει μεταρρυθμιστεί και εκσυγχρονιστεί. Ξέρω ότι αυτά τα οφέλη δεν γίνονται αισθητά σε όλον τον πληθυσμό. Αλλά σταδιακά θα γίνουν. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα. Όχι άλλα προπαιτούμενα αλλά και όχι νέες εκταμιεύσεις. Η Ελλάδα ξανακέρδισε τον έλεγχο για τον οποίο αγωνίστηκε. Με τον έλεγχο έρχεται και η ευθύνη. Οι Έλληνες πληρώσανε σαφώς για τις κακές πολιτικές του παρελθόντος. Η επιστροφή σε αυτές θα ήταν ένα μεγάλο λάθος. Η Ελλάδα βρίσκεται τώρα σε μια θέση όπου μπορεί να απολαμβάνει σε πλήρες βαθμό τη συμμετοχή της στην Ευρωζώνη, δεσμευόμενη από τους ίδιους κανόνες όπως κάθε άλλο μέλος.

Με αυτήν την έννοια, η Ελλάδα επέστρεψε σήμερα στην ομαλότητα. Καλώς ήρθατε!", καταλήγει ο Μ. Σεντένο.

