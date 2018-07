Οι τράπεζες που είδε ο Γ. Χουλιαράκης στο Λονδίνο

Με συνολικά 25 τράπεζες και επενδυτικούς οίκους συναντήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Λονδίνο, στις 25-27 Ιουνίου.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης είχε συναντήσεις με τις εξής τράπεζες και επενδυτικούς οίκους:

1. Bank of America – Merrill Lynch

2. BlackRock Investment Management Ltd

3. J.P. Morgan

4. Morgan Stanley

5. VR Capital Group

6. Algebris UK Limited

7. Amber Capital UK LLP

8. ARG Asset Management LLP

9. BA Pension Investment Management Ltd

10. Contrarian Capital London LLP

11. Davidson Kempner European Partners LLP

12. Emso Asset Management Limited

13. Farallon Capital Europe LLP

14. Finisterre Capital LLP

15. FMR Investment Management (UK) Limited

16. Jupiter Asset Management Limited

17. LMR Partners LLP

18. Marshall Wace LLP

19. Monarch Alternative Capital (Europe) Ltd

20. Observatory Capital Management LLP

21. Oceanwood Capital Management LLP

22. Polygon Global Partners LLP

23. Schroder Investment Management Ltd

24. Unigestion (UK) Ltd

25. Vedra Partners